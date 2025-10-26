Santilli: “Nos llegan datos de que estamos descontando en Provincia”

“Creo que vamos a hacer una buena elección, vamos a esperar los resultados. Tenemos que mejorar mucho", aseguró el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza.

Diego Santilli
Diego Santilli, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza.

El candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, se mostró optimista tras llegar al búnker ubicado en el Hotel Libertador, mientras los primeros resultados comenzaban a difundirse.

“Creo que vamos a hacer una buena elección, pero debemos mejorar mucho. A esta hora estoy contento, los datos que me llegan indican que estamos descontando en la provincia. Es una elección muy difícil, así que habrá que esperar”, declaró ante la prensa.

GuerreraGuerrera: "Los datos que estamos recibiendo de todos rincones de la provincia nos auguran buen resultado"

Santilli agregó que, si los números seguían mostrando un descuento favorable, su partido podría contribuir al triunfo del Presidente a nivel nacional.

“Si el descuento era interesante, sabíamos que podíamos ayudar al Presidente a ganar la elección nacional. También hay que esperar Córdoba”, completó minutos antes de ingresar al búnker.

