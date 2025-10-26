El candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, se mostró optimista tras llegar al búnker ubicado en el Hotel Libertador, mientras los primeros resultados comenzaban a difundirse.

“Creo que vamos a hacer una buena elección, pero debemos mejorar mucho. A esta hora estoy contento, los datos que me llegan indican que estamos descontando en la provincia. Es una elección muy difícil, así que habrá que esperar”, declaró ante la prensa.

Santilli agregó que, si los números seguían mostrando un descuento favorable, su partido podría contribuir al triunfo del Presidente a nivel nacional.

“Si el descuento era interesante, sabíamos que podíamos ayudar al Presidente a ganar la elección nacional. También hay que esperar Córdoba”, completó minutos antes de ingresar al búnker.