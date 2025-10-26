Mayra Mendoza: "Cristina tenía razón"

En Quilmes, Fuerza Patria se impuso por sobre La Libertad Avanza. Tras ello, la intendenta de Quilmes y diputada electa por la provincia de Buenos Aires (Fuerza Patria), Mayra Mendoza, comentó desde sus redes: "Gracias Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador".

Y, en un mensaje alusivo a lo que fue la interna dentro del PJ en torno a desdoblar o no las elecciones, disparó "El conurbano va a salvar a La Patria y Cristina tenía razón (no importa cuando leas esto) A seguir: Con el corazón, y siempre para adelante".