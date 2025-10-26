Mayra Mendoza: "Cristina tenía razón"

La intendenta de Quilmes y diputada electa por la provincia de Buenos Aires (Fuerza Patria), Mayra Mendoza, se refirió al resultado de los comicios legislativos.

Municipales26 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

En Quilmes, Fuerza Patria se impuso por sobre La Libertad Avanza. Tras ello, la intendenta de Quilmes y diputada electa por la provincia de Buenos Aires (Fuerza Patria), Mayra Mendoza, comentó desde sus redes: "Gracias Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador".

Cómo se votó en las provincias.Elecciones 2025 provincia por provincia: ¿quién ganó?

Y, en un mensaje alusivo a lo que fue la interna dentro del PJ en torno a desdoblar o no las elecciones, disparó "El conurbano va a salvar a La Patria y Cristina tenía razón (no importa cuando leas esto) A seguir: Con el corazón, y siempre para adelante".

¿Qué tan representado te sentís por la política actual?

Mucho

Algo

Poco

Nada

