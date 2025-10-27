El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que fue “un éxito rotundo” la implementación de la Boleta Única en las elecciones y se preguntó cuál habrá sido la realidad de los comicios anteriores, cuando regían las boletas partidarias y funcionaban, según dijo, “los aparatos políticos” y “las estructuras clientelares”.

“El pueblo entendió el mensaje del Presidente, y es bueno que la oposición también lo entienda”, sostuvo el funcionario al destacar el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en casi todo el país.

“El triunfo de la Boleta Única es impresionante”

Francos resaltó que el nuevo sistema de votación significó “un cambio histórico” y una herramienta clave para la transparencia electoral. “Hay varias conclusiones que uno puede sacar de esta elección, como el triunfo de la boleta única papel, que es impresionante, y tiene que llevar a reflexionar”, expresó.

Además, recordó las declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien había defendido el sistema anterior. “Lo escuchaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires que decía: ‘No sé por qué cambian de sistema, si nosotros con la boleta anterior hicimos una elección perfecta, transparente, sin quejas’. Y no, uno ahora se da cuenta, ¿no?, ¿cuál habrá sido la realidad de las distintas elecciones en las que se usaban boletas partidarias?”, se preguntó el jefe de Gabinete.

“El pueblo entendió el mensaje del Presidente”

Consultado sobre la nueva etapa que se abre en el país tras los comicios, Francos aseguró: “De esta elección todos debemos haber aprendido, también los gobernadores y los legisladores, porque me parece que no le escapa a nadie que este último tiempo hemos sido bombardeados con posiciones políticas en el gobierno; todos intentaban pegarnos en uno de los elementos fundamentales del gobierno, que es el equilibrio fiscal”.

En ese sentido, envió un mensaje a los sectores opositores: “Me parece que también la oposición tiene que aprender de esto que pasó, porque la gente entendió el mensaje y es bueno que también la oposición lo entienda, no es cuestión de sancionar (leyes)”.

“Todos aprenderemos de esto, y eso hace que comencemos a ingresar en una democracia madura, donde podamos entendernos, conversar, discutir, pero que también sepa la oposición que la responsabilidad de gobernar la tiene el Presidente y que si él ha fijado un rumbo y ha fijado un camino, y la verdad que hasta ahora, eh, viene dando señales de que no se ha equivocado”, amplió el funcionario.

Un nuevo escenario político y la necesidad de diálogo

En relación al diálogo político que deberá encarar el gobierno con la oposición, Francos señaló: “Yo he hablado con varios de ellos en todo este tiempo. El otro día hablaba con Miguel Ángel Pichetto, que es un diputado con muchísima experiencia, y digamos que podemos tener alguna pequeña diferencia, puede haber alguna susceptibilidad por esta disputa que hemos tenido entre Ejecutivo y Congreso durante todo este periodo, producto de nuestra minoría parlamentaria, fundamentalmente. Bueno, pero eso cambió”.

El jefe de Gabinete subrayó que el resultado electoral cambió el equilibrio de fuerzas en el Congreso. “Hoy estamos en condiciones de conversar desde una posición de fuerza, porque no es lo mismo tener treinta y cinco diputados que tener noventa y pico. Nos hemos convertido en el bloque más importante de la Cámara”, afirmó.

“No es un cheque en blanco”

Francos advirtió, sin embargo, que el respaldo obtenido en las urnas no implica una carta libre. “Esto no es un cheque en blanco; sí sentimos que nos ha dado el pueblo argentino un apoyo muy importante para esta etapa que viene”, sostuvo.

Los ganadores y perdedores de la elección

La resonante victoria del presidente Javier Milei en la mayoría de las provincias argentinas dejó ganadores y perdedores en el nuevo escenario político. Entre los triunfadores, se destacan el propio Milei y su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, por haber apostado a la ortodoxia libertaria.

También sobresalen Diego Santilli, que logró revertir una campaña complicada por el “caso Espert” y se proyecta como candidato a gobernador, y Patricia Bullrich, que superó el 50% pese a haber llevado adelante una campaña marcada por la soledad y la ausencia del PRO.

En cambio, los analistas ubican entre los perdedores al peronismo bonaerense, que pasó en pocas semanas de una victoria por casi 14 puntos a una derrota contundente en su principal bastión. Un golpe que, según coinciden, reavivará las tensiones internas en el kirchnerismo.