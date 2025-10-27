"Ahora te defiende Burlando": el festejo de la cuarta fuerza bonaerense
El abogado Fernando Burlando celebró el 2,79% de los votos en Buenos Aires, que lo dejaron cerca de acceder al Congreso y proyecta el futuro de su espacio político.Política27 de octubre de 2025Pamela Orellana
El abogado Fernando Burlando, líder del partido Propuesta Federal para el Cambio, celebró el resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde su espacio alcanzó el 2,79% de los votos, consolidándose como cuarta fuerza a nivel provincial. El desempeño lo ubica detrás de La Libertad Avanza, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda Unidad, y por encima de la Alianza Provincias Unidas que encabezó Florencio Randazzo.
"Hay que inventar otra palabra porque gracias no alcanza. Me explota el alma de emoción y agradecimiento y al mismo tiempo me recuerda, aunque no haga falta, el compromiso de acero que acabamos de suscribir", escribió Burlando en redes sociales, junto a una foto suya en su rol profesional.
El mediático dirigente destacó la importancia de proyectar su espacio más allá de este resultado: "Somos la cuarta fuerza a nivel provincial. La vamos a pelear en el recuento definitivo y, lo más importante, mañana mismo vamos a convocar a todos los que quieran cambiar la historia. Que vengan con sus proyectos, sus ideas, sus sueños a cumplir".
Burlando subrayó la intención de diferenciar su propuesta del resto de las fuerzas políticas: "No estamos para relatar problemas, sin negocios en el medio. Aunque la palabra no alcance, gracias por esta oportunidad. Ya sabés, cualquiera sea el resultado final, a vos ahora te defiende Burlando. Empezamos la nueva fuerza". Con ese eslogan busca mantener la visibilidad pública y capitalizar su perfil mediático para los próximos comicios.
Contexto electoral y desempeño de la oposición
A pesar de su cuarto puesto, la fuerza de Burlando no alcanzó el piso del 3% y no logró acceder a las dos bancas que se repartieron fuera de La Libertad Avanza y Fuerza Patria, que se llevaron 17 y 16 bancas, respectivamente. El Frente de Izquierda Unidad de Nicolás del Caño pudo acapararlas, con un perfil distinto al resto de las fuerzas minoritarias.
El gran derrotado fue Randazzo, cuyo espacio perdió incluso en su bastión de Chivilcoy, donde logró apenas un 16%, lejos del desempeño de Fuerza Patria que superó el 32% en esa misma localidad. Burlando, en cambio, logró capitalizar su imagen mediática y evitó escándalos que habían marcado campañas anteriores, como la de 2023, cuando su spot electoral incluía la polémica participación de un condenado por el asesinato de José Luis Cabezas.
Mensaje de esperanza y posicionamiento futuro
En sus redes sociales, Burlando volvió a insistir en su mensaje de campaña y proyectó la idea de construir un espacio político basado en esperanza y ética, diferenciándose de los acuerdos tradicionales y de los recursos económicos de otros espacios: "¿Pudo más el miedo al dólar que el sufrimiento de los jubilados, de los discapacitados, que a perder la educación pública? Al miedo se lo derrota con esperanza. Y eso somos: la esperanza. Sin casta, sin dinero, sin acuerdos sucios".
Con este resultado, el abogado busca consolidar su proyección política, utilizando su imagen pública como bandera para futuras contiendas, mientras se prepara para fortalecer su espacio dentro del mapa electoral bonaerense.
