“Mar del Plata Misteriosa” vuelve con recorridas, cine y shows gratuitos
La jornada gratuita organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura incluirá propuestas en museos, villas y centros culturales. Se esperan miles de visitantes.Municipales28 de octubre de 2025Andrés Montero
La segunda edición de “Mar del Plata Misteriosa” se llevará a cabo el viernes 31 de octubre de 18 a 0 en distintos escenarios culturales de la ciudad, entre ellos Villa Victoria, Villa Mitre, el Museo Scaglia, Villa Ortiz Basualdo, la Casa sobre el Arroyo, la Casa Mores y el Centro Cultural Osvaldo Soriano. Habrá recorridas misteriosas, proyecciones de cine de terror, tango, experiencias inmersivas, música en vivo, juegos al aire libre y hasta una versión especial del Festival Yeca en la calle Bernardo de Irigoyen.
Organizada por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), la propuesta invita a disfrutar de una jornada diferente con entrada libre y gratuita.
Expectativas y espíritu del evento
Francisco Taverna, director de Cultura, explicó que el año pasado el evento convocó a más de veinticuatro mil personas y se mostró optimista respecto a esta nueva edición.
“La edición del año pasado tuvo una aceptación muy grande: asistieron más de veinticuatro mil personas. Este año esperamos superarlo, lo que nos permitirá que muchos vecinos conozcan nuestros museos de una manera distinta. Cada escenario cultural se llenó de chicos que aprovecharon el momento para disfrazarse, para ir acompañados por sus padres, y -la verdad- es que eso se replica durante la semana posterior, cuando los chicos quieren volver a estos escenarios culturales durante el día”, señaló.
El funcionario destacó también que la iniciativa “permite transitar la cultura de Mar del Plata de una manera distinta” y que ofrece espacio a “artistas locales que buscan ser disruptivos con su arte”.
Recorridas y experiencias temáticas en museos y villas
Uno de los puntos más destacados será el Museo Juan Carlos Castagnino (Colón 1189), donde la Villa Ortiz Basualdo se transformará en “La Mansión del Terror”. A partir de las 19, cada sala estará ambientada con una temática diferente, inspirada en clásicos del cine de terror como El Fantasma de la Ópera, Annabelle, El Exorcista, Drácula, Frankenstein, El Juego del Miedo y La Llamada. Además, los salones comedores ofrecerán una Cena de Terror.
En Villa Victoria (Matheu 1851) se llevará a cabo una Zoombie Rave, una fiesta familiar ambientada como un cementerio especial, con música, disfraces y foodtrucks.
Por su parte, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Plaza España) ofrecerá una noche de terror con personajes de Hotel Transylvania. Se invitará a los participantes a recorrer el museo a oscuras, con linterna y disfraz si lo desean, en busca de misterios y criaturas ocultas.
Actividades para los más chicos y cine de terror argentino
En el parque de Villa Mitre (Lamadrid 3870), a partir de las 18, los más pequeños podrán disfrutar de “Merlina y sus Amigos”, una propuesta lúdica con linternas y música a cargo de DJ Manucha. También habrá foodtrucks.
En el Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo y Catamarca), a las 18.30 se estrenará Doctor Cerebro, la película argentina de terror dirigida por Pablo Parés, apta para mayores de 16 años.
Terror en la Casa sobre el Arroyo y tango nocturno en la Casa Mores
La Casa sobre el Arroyo (Quintana 3998 esquina Funes) albergará actividades inspiradas en El Proyecto Blair Witch, además de proyecciones de películas de terror al aire libre. Los asistentes deberán llevar sillas o reposeras.
En tanto, en la Casa Mores (Alem 2469 esquina Gascón), se realizará Tango Misteriosa, una velada de apertura nocturna con sorpresas y la participación de Emanuel Marín.
El Festival Yeca se suma a la celebración
Como novedad, este año se incorporará una edición especial del Festival Yeca, que se desarrollará sobre la calle Bernardo de Irigoyen. Ambientado en el Día de los Muertos, contará con música en vivo de bandas y DJs locales, juegos temáticos, personajes característicos y una feria de emprendedores.
“Esto permitirá que muchísimos chicos y chicas en edad universitaria puedan acercarse a los distintos bares de la zona y –de paso– escuchar bandas locales y Djs locales, disfrutar de buena gastronomía y buena coctelería con las promociones que van a llevar adelante los comerciantes”, concluyó Taverna.
Una propuesta para disfrutar y descubrir Mar del Plata de noche
De esta manera, “Mar del Plata Misteriosa” vuelve a consolidarse como una de las actividades culturales más esperadas del año, combinando arte, música, entretenimiento y una ambientación única en los principales espacios culturales de la ciudad.
"Estamos realizando una de las obras más importantes para el sistema de salud de San Fernando"
El intendente Juan Andreotti visitó la obra del nuevo Sector de Internación Pediátrica del Hospital Provincial Cordero.
De Jesús: "Mar del Tuyu sigue siendo una tierra de oportunidades"
El intendente Juan de Jesús encabezó el acto por los 80 años de la localidad, que reafirmó su valor simbólico como corazón del Partido de La Costa.
Watson recibió a Kicillof: Recorrieron obras del nuevo Polo Educativo
El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, ofició de anfitrión del arribo del gobernador Axel Kicillof. Supervisaron obras en La Carolina.
General Lavalle potencia su identidad y turismo con nuevas propuestas
Más de 13.000 personas participaron de la Fiesta de la Mujer Rural en Pavón, mientras el municipio inauguró su primera salida náutica en el Parque Nacional Campos del Tuyú, fortaleciendo el turismo de naturaleza.
Quiénes se despiden del Congreso tras las elecciones
Fin de ciclo en el Congreso de la Nación: varios pesos pesados de la política argentina dejan sus bancas tras las elecciones. Mirá quiénes se despiden.
Elecciones 2025 provincia por provincia: ¿quién ganó?
El país votó para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados. Y 24 de las 72 bancas de la Cámara de Senadores. Grupo La Provincia te presenta los resultados.
Nuevo Senado desde diciembre: bloque por bloque, nombre por nombre
El Senado que asumirá en diciembre mostrará un nuevo equilibrio de fuerzas: Milei crece, el kirchnerismo se mantiene como primera minoría y la oposición tradicional pierde peso en el mapa político nacional.