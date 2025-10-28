La segunda edición de “Mar del Plata Misteriosa” se llevará a cabo el viernes 31 de octubre de 18 a 0 en distintos escenarios culturales de la ciudad, entre ellos Villa Victoria, Villa Mitre, el Museo Scaglia, Villa Ortiz Basualdo, la Casa sobre el Arroyo, la Casa Mores y el Centro Cultural Osvaldo Soriano. Habrá recorridas misteriosas, proyecciones de cine de terror, tango, experiencias inmersivas, música en vivo, juegos al aire libre y hasta una versión especial del Festival Yeca en la calle Bernardo de Irigoyen.

Organizada por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), la propuesta invita a disfrutar de una jornada diferente con entrada libre y gratuita.

Expectativas y espíritu del evento

Francisco Taverna, director de Cultura, explicó que el año pasado el evento convocó a más de veinticuatro mil personas y se mostró optimista respecto a esta nueva edición.

“La edición del año pasado tuvo una aceptación muy grande: asistieron más de veinticuatro mil personas. Este año esperamos superarlo, lo que nos permitirá que muchos vecinos conozcan nuestros museos de una manera distinta. Cada escenario cultural se llenó de chicos que aprovecharon el momento para disfrazarse, para ir acompañados por sus padres, y -la verdad- es que eso se replica durante la semana posterior, cuando los chicos quieren volver a estos escenarios culturales durante el día”, señaló.

El funcionario destacó también que la iniciativa “permite transitar la cultura de Mar del Plata de una manera distinta” y que ofrece espacio a “artistas locales que buscan ser disruptivos con su arte”.

Recorridas y experiencias temáticas en museos y villas

Uno de los puntos más destacados será el Museo Juan Carlos Castagnino (Colón 1189), donde la Villa Ortiz Basualdo se transformará en “La Mansión del Terror”. A partir de las 19, cada sala estará ambientada con una temática diferente, inspirada en clásicos del cine de terror como El Fantasma de la Ópera, Annabelle, El Exorcista, Drácula, Frankenstein, El Juego del Miedo y La Llamada. Además, los salones comedores ofrecerán una Cena de Terror.

En Villa Victoria (Matheu 1851) se llevará a cabo una Zoombie Rave, una fiesta familiar ambientada como un cementerio especial, con música, disfraces y foodtrucks.

Por su parte, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Plaza España) ofrecerá una noche de terror con personajes de Hotel Transylvania. Se invitará a los participantes a recorrer el museo a oscuras, con linterna y disfraz si lo desean, en busca de misterios y criaturas ocultas.

Actividades para los más chicos y cine de terror argentino

En el parque de Villa Mitre (Lamadrid 3870), a partir de las 18, los más pequeños podrán disfrutar de “Merlina y sus Amigos”, una propuesta lúdica con linternas y música a cargo de DJ Manucha. También habrá foodtrucks.

En el Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo y Catamarca), a las 18.30 se estrenará Doctor Cerebro, la película argentina de terror dirigida por Pablo Parés, apta para mayores de 16 años.

Terror en la Casa sobre el Arroyo y tango nocturno en la Casa Mores

La Casa sobre el Arroyo (Quintana 3998 esquina Funes) albergará actividades inspiradas en El Proyecto Blair Witch, además de proyecciones de películas de terror al aire libre. Los asistentes deberán llevar sillas o reposeras.

En tanto, en la Casa Mores (Alem 2469 esquina Gascón), se realizará Tango Misteriosa, una velada de apertura nocturna con sorpresas y la participación de Emanuel Marín.

El Festival Yeca se suma a la celebración

Como novedad, este año se incorporará una edición especial del Festival Yeca, que se desarrollará sobre la calle Bernardo de Irigoyen. Ambientado en el Día de los Muertos, contará con música en vivo de bandas y DJs locales, juegos temáticos, personajes característicos y una feria de emprendedores.

“Esto permitirá que muchísimos chicos y chicas en edad universitaria puedan acercarse a los distintos bares de la zona y –de paso– escuchar bandas locales y Djs locales, disfrutar de buena gastronomía y buena coctelería con las promociones que van a llevar adelante los comerciantes”, concluyó Taverna.

Una propuesta para disfrutar y descubrir Mar del Plata de noche

De esta manera, “Mar del Plata Misteriosa” vuelve a consolidarse como una de las actividades culturales más esperadas del año, combinando arte, música, entretenimiento y una ambientación única en los principales espacios culturales de la ciudad.