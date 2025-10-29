La Municipalidad de Daireaux incorporó dos nuevos camiones Volkswagen 17.280 equipados con cajas volcadoras, en el marco del Programa Leasing para Municipios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, gestionado mediante el Banco Provincia.

En los próximos días, uno de los vehículos será destinado a Servicios Viales Rurales y el otro a Servicios Urbanos, con el objetivo de continuar mejorando la calidad de las prestaciones municipales y optimizar las tareas de mantenimiento en el distrito.

Desde la comuna destacaron que la adquisición fue posible gracias al orden financiero y económico que mantiene el municipio, lo que permite seguir invirtiendo en herramientas que fortalecen la gestión pública y los servicios a la comunidad.

Nuevo convenio educativo con la UNTREF

En el auditorio “Puentes del Saber” del Centro Regional Universitario Daireaux, el intendente Alejandro Acerbo firmó un convenio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) para la implementación de la Diplomatura Universitaria en Asistente Gerontológico y Personas con Discapacidad.

Del acto participó Enrique Sarkis, coordinador de Convenios y Carreras de la UNTREF. Este acuerdo representa un nuevo paso en la ampliación de derechos y oportunidades educativas para los vecinos de Daireaux.

Desde el Municipio señalaron que esta iniciativa consolida una educación accesible, cercana y con mirada al futuro, orientada a formar profesionales con sensibilidad, vocación y compromiso social.

Obras en la nueva cancha de hockey

Avanzan los trabajos en la nueva cancha de hockey ubicada en la Quinta Municipal. Actualmente se llevan adelante tareas en los ingresos, la instalación de la enfermería, la colocación de columnas de alumbrado, el cierre con alambre perimetral, y la construcción de bancos de suplentes y barreras de contención.

Estas labores forman parte del plan de infraestructura deportiva que impulsa el Municipio, con el propósito de promover el deporte y ofrecer espacios seguros y modernos para los clubes y las escuelas del distrito.

Acompañamiento a instituciones locales

El intendente Alejandro Acerbo hizo efectiva la entrega del subsidio de $4.000.000 al Club Los Amigos de Andant, cumpliendo con lo acordado días atrás.

El aporte económico será destinado a la reparación del techo de la institución, una obra fundamental para garantizar el desarrollo de las actividades deportivas y sociales que allí se realizan.

Durante el encuentro, Acerbo dialogó con la comisión directiva sobre futuros proyectos vinculados al fortalecimiento de la infraestructura y el acompañamiento a las entidades deportivas locales, reafirmando el compromiso del Municipio con el crecimiento de las instituciones barriales.

Construcción de baños en el Jardín N° 901 “Tambor de Tacuarí”

El intendente Alejandro Acerbo se reunió en su despacho con representantes del Jardín de Infantes N° 901 “Tambor de Tacuarí”, entre ellos la directora Celeste De Lucca, docentes y miembros de la comisión cooperadora.

Durante el encuentro, se acordó la construcción de baños dentro de las aulas, una mejora que busca brindar mayor comodidad y seguridad a las y los niños, evitando que deban salir del aula para utilizarlos.

Además, en el marco de un proyecto curricular de la institución, la Municipalidad obsequió una bandera de la provincia de Buenos Aires para ser utilizada en los actos protocolares del jardín.