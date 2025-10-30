Se agita la interna del PJ bonaerense: “Cristina constituyó una lista que no era competitiva"
El subsecretario Electoral bonaerense, Javier Rehl, sostuvo que la expresidenta “tiene responsabilidad en el resultado” y advirtió que “mientras no haya voluntad de dar pelea, será muy difícil reconstruir el movimiento”.Política30 de octubre de 2025Mariana Portilla
La derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires sigue generando repercusiones internas. Javier Rehl, subsecretario Electoral y Parlamentario bonaerense, fue uno de los primeros en ponerle nombre y apellido a las responsabilidades políticas.
En diálogo con FM Manantial, el funcionario reconoció que el resultado adverso de Fuerza Patria marcó un punto de inflexión: “Cristina es la presidenta del PJ nacional y el domingo recibió una derrota fuerte en todo el país, así que algún grado de responsabilidad tiene”, afirmó.
Rehl fue más allá y apuntó contra la estrategia electoral del kirchnerismo: “Constituyó una lista que no era competitiva. Estaba integrada por compañeros valiosos, pero que no son representativos. Ninguno conduce un distrito ni ha ganado una elección. Es imposible que muevan el amperímetro o generen expectativa”, sentenció.
El dirigente escobarense consideró que la crisis del PJ no solo responde al resultado electoral, sino a la falta de apertura interna: “Mientras no haya voluntad de salir y dar pelea, va a ser muy complejo. Nadie quiere ir a una interna porque nadie quiere perder, y así es muy difícil”, analizó.
Rehl también cuestionó la forma en que algunos sectores del justicialismo expresaron su malestar, en referencia a los carteles contra Máximo Kirchner: “En el PJ está mal, porque los compañeros no tienen que hacer eso. Las disputas son siempre puertas adentro y con reglas claras”, señaló.
Asimismo, el funcionario insistió en la necesidad de un recambio dentro del movimiento: “El peronismo necesita caras nuevas, gente que dinamice, que aporte la agenda de los problemas reales de la gente”, aseguró.
Javier Rehl, subsecretario Electoral y Parlamentario bonaerense.
Un voto que cambió de sentido
Sobre el giro en el comportamiento electoral de los bonaerenses, Rehl consideró que el contexto nacional fue determinante. “En septiembre primó lo local y lo provincial, lo que el vecino tiene más a mano. Pero en octubre la gente se abrazó a la estabilidad, a que esto no termine colapsando”, explicó.
Incluso, el dirigente mencionó la influencia de factores externos: “Hubo una situación que tuvo que ver con cómo estuvo jugando el presidente Trump. Cuando él dice ‘se está muriendo y si no gana este presidente no le voy a dar la mano’, se complicó todo. La gente se aferró a eso”, reflexionó.
Mientras tanto, algunos dirigentes comienzan a posicionarse de cara a la renovación del PJ bonaerense, prevista para fin de año. Entre ellos, se menciona a Verónica Magario, vicegobernadora y actual presidenta del Senado bonaerense, y a Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, apoyado por otros jefes comunales como Federico Achával (Pilar).
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, dejó entrever su disposición a disputar espacios de conducción: “En términos particulares, en lo que se refiere a mi persona, soy un militante del peronismo, voy a trabajar siempre por el peronismo desde el lugar que sea”, señaló en una entrevista reciente, agregando que “el día de mañana dirán los y las compañeras cuál sea mi lugar”.
Otros casos, como el de Fernando Gray, reflejan la tensión entre los intendentes alejados del PJ y el armado oficial: aunque no alcanzó el piso para ingresar al Congreso, sus 78.125 votos representan un capital político valioso que puede incidir en futuras negociaciones.
Desde el cristinismo, en tanto, mantienen que Máximo Kirchner seguirá al frente del PJ bonaerense al menos hasta la renovación formal de autoridades, aunque las internas recién comienzan y prometen meses de debate intenso y sin tregua.
