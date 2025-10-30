Las elecciones legislativas nacionales dejaron una marca profunda en San Andrés de Giles: ni el intendente Miguel Gesualdi ni su mentor político, el exalcalde y actual diputado provincial Carlos Puglelli, lograron retener el respaldo de los vecinos. La Libertad Avanza se impuso en el distrito por más de 15 puntos, evidenciando el desgaste del oficialismo local y el final de una etapa de hegemonía peronista en el territorio.

Gesualdi es el alfíl político de Puglelli, quien lo designó como su sucesor cuando, en 2021, dejó la intendencia para asumir su banca en la Legislatura bonaerense por el entonces Frente de Todos. En aquel momento, el actual jefe comunal —que se desempeñaba como secretario de Gobierno— asumió de forma interina con el respaldo total de su antecesor.

Nacido en Necochea y radicado en Giles desde 2002, Gesualdi construyó su carrera dentro del municipio: fue tesorero durante doce años, luego secretario de Coordinación, Planeamiento y Control de Gestión, y más tarde secretario de Gobierno durante la administración puglellista. Sin embargo, su paso por la intendencia no logra consolidar un liderazgo firme.

Miguel Gesualdi, intendente de San Andrés de Giles.

Hoy, las críticas abundan y provienen de distintos sectores de la comunidad. En los últimos meses, vecinos y referentes locales consultados por GRUPOLAPROVINCIA.COM advirtieron sobre “el deterioro de la ciudad” y “la falta de gestión” del gobierno municipal.

“San Andrés de Giles está detonado, nunca se vio una decadencia así”, advirtió la diputada de la UCR, María Belén Malaisi, al denunciar graves deficiencias en salud pública, caminos rurales abandonados que ponen en riesgo a los vecinos y la ausencia de diálogo político. Como vecina y referente del distrito, señala ló inacción del jefe comunal, su falta de autocrítica y la nula respuesta a reclamos urgentes.

"Llega un punto en que no se puede seguir tapando el sol con las manos: estamos en un momento de no gestión. Y no me refiero solo a este instante, porque ahora todo se justifica diciendo que no hay financiamiento de Nación. Pero no es así, hay intendentes que gestionan muy bien", sentenció Malaisi.

Caminos rurales detonados en Giles.

Un municipio a la deriva

Los vecinos, por su parte, reclaman soluciones frente al avance de la inseguridad y al deterioro de los servicios públicos. “La gente está alarmada, los hechos son muy violentos”, describió a GRUPOLAPROVINCIA.COM Diego Bocconi, concejal del PRO.

Además, denunció un alarmante recambio de directores en el hospital municipal desde que asumió Gesualdi, señalando una clara falta de planificación y rumbo en materia de salud. Bocconi también cuestionó la transparencia municipal ante la ausencia de información estadística pública, factores que dificultan una gestión eficiente y alejan al gobierno de las demandas ciudadanas.

Abandono en San Andrés de Giles.

En ese contexto de descontento social, el resultado electoral terminó de confirmar lo que muchos anticipaban: el modelo de gestión que comenzó con Puglelli y continuó con Gesualdi perdió contacto con las demandas reales de la comunidad. "El gobierno hace agua por todos lados y no es querido por los vecinos", sentenció Martín Banfi, referente radical, en diálogo con este medio.

La derrota compartida no solo refleja el agotamiento del peronismo local, sino también un cambio de época en la política gilense. Las urnas hablaron y dejaron claro que los vecinos ya no se sienten representados por quienes, hasta hace poco, concentraban el poder político del distrito.