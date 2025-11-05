Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre, se llevará a cabo una nueva edición de “La Costa Invita”, el programa impulsado por la Municipalidad de La Costa para promover el turismo y fortalecer el consumo local.

Quienes completen el formulario disponible en este enlace y descarguen su voucher digital, podrán acceder a una amplia variedad de beneficios en todo el distrito.

Entre las promociones disponibles se incluyen:

20% de descuento en traslados de larga distancia.

3×2 y hasta 25% de descuento en noches de alojamiento.

Hasta 25% de descuento en gastronomía.

3×2 y hasta 50% de descuento en parques temáticos.

2×1 en cines.

10% de descuento en productos locales.

Además, quienes se inscriban participan automáticamente de sorteos que se realizan durante todo el año, con la entrega de diversos premios.

Para conocer los comercios adheridos y obtener más información sobre el programa, se puede ingresar a lacosta.tur.ar/lacostainvita.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de La Costa busca fomentar la actividad turística y fortalecer la economía local, acercando beneficios tanto a visitantes como a residentes del distrito.

Avanzan las acciones de forestación en Mar del Tuyú

En paralelo, el Municipio continúa desarrollando políticas ambientales dentro del Plan Municipal de Arbolado Público, con una nueva campaña de forestación en Mar del Tuyú.

Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Sostenible y se extendieron desde el muelle de la localidad (calle 75) hasta las inmediaciones del Palacio Municipal (calles 80 y 81). En ese tramo se plantaron aproximadamente 400 tamariscos y 250 uñas de gato.

La jornada contó con la participación del grupo Scout y de jóvenes del programa Envión, quienes colaboraron en la plantación y en actividades de concientización sobre la importancia de preservar los médanos como defensa natural del frente costero.

El secretario de Turismo y Desarrollo Sostenible, Cristian Escudero, explicó: “El objetivo es recomponer la línea de médanos con una forestación acorde a la zona, que permita contener el pie del médano y favorecer su formación natural”.

Escudero también adelantó que los trabajos continuarán en Santa Teresita y en la zona de los arrecifes de Las Toninas. “La intención es seguir complementando la obra que se lleva adelante en La Carabela y en el pozo de bombeo de Santa Teresita, así como en los arrecifes, donde se ha recuperado gran parte de la playa y se podrá reformar la línea de médano que había quedado inexistente”, agregó.

Producción local y especies nativas

La iniciativa busca proteger el frente costero mediante la plantación de especies nativas y adaptadas al entorno, producidas en el Vivero Municipal de San Clemente del Tuyú.

En lo que va del año, el vivero generó cerca de 5.000 ejemplares, entre tamariscos, uñas de gato, aguaribay y otras especies que se utilizan para las tareas de forestación y recuperación ambiental.

Estas acciones se enmarcan en el Plan Municipal de Arbolado Público, que contempla distintas líneas de trabajo vinculadas al cuidado del ambiente, como la plantación de más de 1.000 árboles en la vía pública, la recuperación de médanos y el programa Eco Canje, destinado a promover la participación vecinal y la conciencia ecológica.