Saladillo avanza con obras cloacales, pavimentación y entrega de netbooks
En los últimos días se entregaron netbooks del Programa Conectar Igualdad en Polvaredas, se realizaron obras de red cloacal y pavimentación, y se inauguró una nueva edición de La Oxidada en Álvarez de Toledo.Municipales05 de noviembre de 2025Andrés Montero
En la Escuela Secundaria N°4 de Polvaredas se llevó a cabo el acto de entrega de 20 netbooks del Programa Conectar Igualdad, iniciativa impulsada por el Gobierno provincial.
El evento contó con la presencia de la profesora Alfonsina Cascallares, quien dio las palabras introductorias, y con los mensajes de agradecimiento de la directora del establecimiento, Lorena Marconi, el intendente municipal, Ing. José Luis Salomón, el inspector distrital, Hernán Ponce, y el subdirector provincial de Tecnología Educativa, Hernán Calabrese.
La entrega representa una importante herramienta para reducir la brecha digital y fortalecer el acceso a la tecnología y la educación de los estudiantes de la localidad.
Recambio de cañerías y extensión de red cloacal
En materia de obras públicas, personal de la Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental avanza con trabajos de recambio de cañerías y extensión de la red cloacal en la calle San Martín, entre Saavedra y Suquía.
Estas tareas permitirán conectar nuevas viviendas al sistema y mejorar el servicio en las zonas donde ya existen instalaciones, optimizando la infraestructura sanitaria y beneficiando directamente a los vecinos del sector.
Pavimentación de la Avenida Ibañez Frocham
El intendente José Luis Salomón, junto al encargado del Área de Pavimento Urbano, Darío Invernizzi, supervisó los trabajos de pavimentación que se están desarrollando en la Avenida Ibañez Frocham.
La obra busca mejorar la circulación vehicular y la accesibilidad urbana, consolidando una de las arterias importantes del distrito. Estas acciones forman parte del plan de infraestructura vial que el Municipio viene ejecutando en distintos puntos de Saladillo.
La Oxidada: cultura y tradición en Álvarez de Toledo
El pasado domingo, en horas de la tarde, se llevó a cabo la inauguración de la novena edición de “La Oxidada”, en la localidad de Álvarez de Toledo, con una gran concurrencia de público.
El evento contó con la presencia del intendente José Luis Salomón y funcionarios del equipo de gobierno local, que acompañaron esta celebración cultural que ya es una tradición en la comunidad.
La jornada reunió a vecinos, artistas y emprendedores en un espacio que combina identidad local, arte y encuentro social, consolidando a La Oxidada como uno de los eventos más esperados en el calendario de Saladillo.
