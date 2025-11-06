Achával recorrió la obra hidráulica que avanza en el centro de Pilar (1)

Achával recorrió la obra hidráulica que avanza en el centro de Pilar (1)

El intendente de Pilar, Federico Achával, encabezó recorridas por diferentes frentes de obra en el distrito, donde el Municipio lleva adelante trabajos que apuntan a mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos.

Avances de la obra hidráulica en el centro de Pilar

En el corazón del distrito, Achával supervisó los avances de la obra hidráulica de Pilar centro, una intervención de gran envergadura que busca optimizar el drenaje del agua y conectar el nuevo sistema de desagüe con el Río Luján. El objetivo es mejorar la circulación pluvial y evitar anegamientos, beneficiando a las familias y comerciantes de la zona.

“Esta obra estructural significa una importante mejora en la vida de muchos vecinos y comerciantes del centro de nuestro distrito porque evita anegamientos y brinda soluciones a la comunidad”, expresó el jefe comunal. En esa línea, remarcó: “Esta obra es parte de la transformación que estamos llevando adelante en todo Pilar”.

Los trabajos hidráulicos forman parte del plan integral de transformación y puesta en valor del centro de Pilar, que también incluye el ensanche y repavimentación de la ruta 8, la renovación de veredas y la instalación de nuevas luminarias.

Durante la recorrida, Achával estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y el secretario de Infraestructura, Luis Bonfante, quienes supervisaron junto al intendente el desarrollo de las obras y dialogaron con los equipos técnicos a cargo.

Mejoras urbanas en Manuel Alberti

En paralelo, Achával visitó la localidad de Manuel Alberti, donde el Municipio avanza con un conjunto de obras urbanas destinadas a transformar la zona y responder a reclamos históricos de los vecinos.

En el barrio Güemes, se ejecutan tareas de pavimentación, obras hidráulicas integrales y la colocación de luminarias LED, mejoras que permitirán una circulación más segura y un entorno más iluminado.

“Seguimos transformando Manuel Alberti con la obra hidráulica, los nuevos asfaltos y las luminarias que dan respuesta a demandas históricas y mejoran por completo los barrios de la localidad”, sostuvo el intendente durante la recorrida, en la que también participó junto a los vecinos.

Un plan de desarrollo para todas las localidades

Achával destacó que estas intervenciones se enmarcan en una política pública orientada a llegar con infraestructura, conectividad y servicios a todos los barrios del distrito. “Vamos a seguir trabajando para transformar Pilar”, subrayó, agradeciendo además el acompañamiento de la comunidad en cada etapa de los trabajos.

Las obras urbanas de Manuel Alberti forman parte de un plan integral de mejoramiento urbano impulsado por el Municipio, con el objetivo de potenciar el crecimiento ordenado de las localidades, generar mayor seguridad vial y promover el desarrollo económico local.

En la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, quienes conversaron con los vecinos sobre el impacto positivo que los trabajos generan en el barrio.

Transformación con visión de futuro

Las obras hidráulicas que se ejecutan en Manuel Alberti permitirán prevenir anegamientos y mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, mientras que el nuevo alumbrado LED reforzará la seguridad pública y la iluminación de las calles, favoreciendo tanto el tránsito como la vida cotidiana de los vecinos.

Con estas intervenciones, el Municipio busca consolidar a Manuel Alberti como una localidad moderna, segura y conectada, en sintonía con la planificación integral que Achával impulsa en todo el distrito.