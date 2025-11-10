En un acto que se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal “Reinaldo Gorno”; la intendenta municipal del distrito de Quilmes y diputada provincial electa por la tercera sección electoral (Fuerza Patria), Mayra Mendoza, encabezó la entrega de subsidios y personerías jurídicas a distintas instituciones deportivas del distrito.

“Este tipo de convocatorias tienen que ver con seguir fortaleciendo y construyendo comunidad, que es nuestro objetivo como gestión. Y en tiempos de tanto individualismo y egoísmo, nosotros creemos que nadie se salva solo y este tipo de encuentros son para reunirnos, escucharnos, conocernos; que todos sepan que formamos parte de un entramado social que hay que fortalecer”, sostuvo la jefa municipal de Quilmes y diputada electa por Fuerza Patria, Mayra Mendoza. Cabe decir que Mendoza estuvo acompañada por el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery.

En ese sentido, la mandamás de Quilmes afirmó: “Agradezco el rol que cumplen en nuestra comunidad, porque el Estado somos todos, pero hay una responsabilidad primaria que es la del Estado Municipal en generar conciencia. E insisto que el Municipio hoy cumple un rol muy importante porque no tenemos acompañamiento ni ayuda ni cuidado de parte del Gobierno Nacional”.

A su vez, el tesorero de la Sociedad de Fomento Villa General Belgrano, Fabián del Fabbro, se refirió al trámite completado y dijo: “Gracias al apoyo que tuvimos del Municipio lo pudimos lograr, nos acompañó tanto en lo deportivo como con la personería jurídica y los apoyos económicos. Mil gracias”.

En esa línea, el presidente del Club Quilmes Oeste, Alejandro Míttica señaló: “Todos los clubes sienten el apoyo del Municipio. Es muy importante. Gracias a este último subsidio estamos por finalizar una obra muy importante para nosotros como es el SUM”.

Mientras que el tesorero del Club Cooperarios, Javier Bielica agregó: “Es tremendamente positivo el aporte del Municipio y hay una hermosa relación mutua, una cooperación. Es fundamental”.

Desde el Municipio se destacó que la intendenta Mayra Mendoza, desde el inicio de su gestión, puso en el centro de la escena el trabajo de los clubes y las instituciones barriales como herramienta de contención y un espacio para construir comunidad y valores. Además de la necesidad de establecer un orden jurídico, fomentando y facilitando la obtención de la personería jurídica para dichas instituciones.

Participaron del evento los clubes Libertad; Esperanza Quilmeña; Ítalo Argentino; la SF 1º de Mayo; la SF Villanueva; la SF Barrio Arrieta; Club Círculo Universitario de Quilmes; Don Bosco Rugby; Quilmes Oeste; Moreno; Los Cooperarios; SF 25 de Mayo; SF Barrio Parque José Hernández; SF Villa Urquizú; Club Sol de Mayo; Club Infantil Octubre 10; SF General Belgrano; SF Saavedra; Club Esperanza Grande; Club Academia Solano, y Club General San Martín.

También estuvieron presentes el subsecretario de Deportes y Entidades, Nicolás Mellino y la directora general de Entidades de Bien Público, Martina Bonanata, entre otros.

Por otro lado, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entregó un total de 30 Carnets de Manipulación Segura de Alimentos a trabajadores de diversas firmas locales, que realizaron el curso dictado por la Comuna en forma libre y gratuita, en un acto que se desarrolló en las instalaciones del Sindicato Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros.

“Esto se da en función de una gestión que va pensando de qué manera podemos seguir ayudando. No solo a que seamos responsables con el manejo de la manipulación de alimentos, sino también como damos un pasito más en la capacitación, en la formación, articulando con los sindicatos para poder generar una posibilidad más de progreso. Y ustedes saben lo que significa ir a cada clase, cumplir con la responsabilidad de formarse en la tarea de cuidar, porque manipular responsablemente los alimentos es también cuidar y tiene que ver con un acto de compromiso con la ciudadanía”, señaló Mayra Mendoza, acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido.

Y afirmó: “Nosotros como Estado Municipal queremos generar es esto, posibilidades para el progreso de todos nuestros habitantes y así de la comunidad en su conjunto. Esa es la idea que tenemos para Quilmes, para la provincia de Buenos Aires y para el país. Así que los felicito y les agradezco que hayan han contado con esta convocatoria del Municipio y esperemos hacer muchas más con el Sindicato de Pasteleros que siempre agradecemos el lugar y la disposición del trabajo mancomunado”.

