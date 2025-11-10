Buenos Aires se prepara para el recambio legislativo

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires oficializó este lunes la convocatoria al acto de proclamación y entrega de diplomas a los senadores y diputados electos el pasado 7 de septiembre de 2025, junto con concejales y consejeros escolares.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, dispone que la ceremonia de entrega de diplomas habilitantes para los senadores y diputados provinciales titulares se realizará el 2 de diciembre a las 12 horas en el recinto de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo de La Plata, sobre avenida 53 entre 7 y 8.

Ese mismo día, entre las 12 y las 17 horas, se entregarán los diplomas y certificados correspondientes a legisladores suplentes, concejales y consejeros escolares en la sede de la Junta Electoral, en avenida 13 N° 34 de La Plata.

La resolución lleva las firmas de la presidenta Hilda Kogan, la vicepresidenta Ana María Bourimborde, los vocales Eduardo Raúl Delbés, Gustavo Juan De Santis, Federico Gastón Thea, y el secretario de Actuación Daniel Jorge Demaría Massey.

Las nuevas mayorías tras el triunfo de Fuerza Patria

La convocatoria llega en el marco del reordenamiento institucional posterior a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, en las que Fuerza Patria —el espacio peronista— se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, con victorias en 6 de las 8 secciones electorales.

El resultado consolidó al peronismo como la primera fuerza en ambas cámaras, ampliando su representación legislativa. En la Cámara de Diputados, Fuerza Patria sumó dos bancas y alcanzó 39 escaños, mientras que La Libertad Avanza y el PRO, en alianza, quedaron con 30. En tanto, el bloque Somos-UCR retendrá 7 bancas y el Frente de Izquierda Unidad, 2.

Nueva conformación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

En el Senado bonaerense, el oficialismo provincial logró el quórum propio, al quedarse con 24 bancas, contra 16 de La Libertad Avanza-PRO.

La nueva composición legislativa marcará el equilibrio político de la próxima etapa institucional en la provincia, con el oficialismo fortalecido y la oposición liberal consolidada como segunda fuerza.

Cuándo asumen los nuevos representantes

Además de la entrega de diplomas, la Junta Electoral convocó a las sesiones preparatorias de los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares de los 135 distritos bonaerenses para el 5 de diciembre a las 10 horas.

Nueva conformación del Senado de la Provincia de Buenos Aires.

Esa instancia es clave para la toma de juramento de los nuevos ediles y consejeros, y para la designación de autoridades legislativas locales, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto ley 6769/58 y la Ley 13.688.

De esta manera, el calendario político bonaerense avanza hacia el recambio institucional, que formalizará la asunción de los representantes electos tras los comicios de septiembre, cerrando un año signado por el realineamiento del mapa político provincial.

Resumen de fechas clave

2 de diciembre, 12 hs: entrega de diplomas a senadores y diputados provinciales titulares.

2 de diciembre, 12 a 17 hs: entrega de diplomas a suplentes, concejales y consejeros escolares.

5 de diciembre, 10 hs: sesiones preparatorias en concejos deliberantes y consejos escolares.