Buenos Aires se prepara para el recambio legislativo
Tras el triunfo de Fuerza Patria, la Junta Electoral convocó al recambio institucional bonaerense con entrega de diplomas y jura en diciembre.Política10 de noviembre de 2025Pamela Orellana
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires oficializó este lunes la convocatoria al acto de proclamación y entrega de diplomas a los senadores y diputados electos el pasado 7 de septiembre de 2025, junto con concejales y consejeros escolares.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, dispone que la ceremonia de entrega de diplomas habilitantes para los senadores y diputados provinciales titulares se realizará el 2 de diciembre a las 12 horas en el recinto de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo de La Plata, sobre avenida 53 entre 7 y 8.
Ese mismo día, entre las 12 y las 17 horas, se entregarán los diplomas y certificados correspondientes a legisladores suplentes, concejales y consejeros escolares en la sede de la Junta Electoral, en avenida 13 N° 34 de La Plata.
La resolución lleva las firmas de la presidenta Hilda Kogan, la vicepresidenta Ana María Bourimborde, los vocales Eduardo Raúl Delbés, Gustavo Juan De Santis, Federico Gastón Thea, y el secretario de Actuación Daniel Jorge Demaría Massey.
Las nuevas mayorías tras el triunfo de Fuerza Patria
La convocatoria llega en el marco del reordenamiento institucional posterior a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, en las que Fuerza Patria —el espacio peronista— se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, con victorias en 6 de las 8 secciones electorales.
El resultado consolidó al peronismo como la primera fuerza en ambas cámaras, ampliando su representación legislativa. En la Cámara de Diputados, Fuerza Patria sumó dos bancas y alcanzó 39 escaños, mientras que La Libertad Avanza y el PRO, en alianza, quedaron con 30. En tanto, el bloque Somos-UCR retendrá 7 bancas y el Frente de Izquierda Unidad, 2.
Nueva conformación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
En el Senado bonaerense, el oficialismo provincial logró el quórum propio, al quedarse con 24 bancas, contra 16 de La Libertad Avanza-PRO.
La nueva composición legislativa marcará el equilibrio político de la próxima etapa institucional en la provincia, con el oficialismo fortalecido y la oposición liberal consolidada como segunda fuerza.
Cuándo asumen los nuevos representantes
Además de la entrega de diplomas, la Junta Electoral convocó a las sesiones preparatorias de los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares de los 135 distritos bonaerenses para el 5 de diciembre a las 10 horas.
Nueva conformación del Senado de la Provincia de Buenos Aires.
Esa instancia es clave para la toma de juramento de los nuevos ediles y consejeros, y para la designación de autoridades legislativas locales, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto ley 6769/58 y la Ley 13.688.
De esta manera, el calendario político bonaerense avanza hacia el recambio institucional, que formalizará la asunción de los representantes electos tras los comicios de septiembre, cerrando un año signado por el realineamiento del mapa político provincial.
Resumen de fechas clave
2 de diciembre, 12 hs: entrega de diplomas a senadores y diputados provinciales titulares.
2 de diciembre, 12 a 17 hs: entrega de diplomas a suplentes, concejales y consejeros escolares.
5 de diciembre, 10 hs: sesiones preparatorias en concejos deliberantes y consejos escolares.
Debacle en Monte Hermoso: Arranz arrastró a la lista de CFK a la derrota
El intendente atraviesa su momento político más crítico tras la caída del peronismo en las últimas elecciones legislativas. En el distrito apuntan contra su gestión por tasas elevadas, servicios colapsados, falta de transparencia y salarios municipales "de indigencia".
Bianco alertó por la recesión: “La gente ya no llega a fin de mes y se endeuda para comprar comida”
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió sobre el impacto de la recesión en la provincia y apuntó contra el presidente Javier Milei por el freno a la obra pública y la falta de asistencia nacional.
Reapareció Alberto Fernández y cuestionó a Milei en medio de la interna del PJ
Alberto Fernández volvió al debate público: negó las denuncias de Fabiola, cargó contra Milei y dejó un mensaje sobre la disputa dentro del peronismo.
Gremios bonaerenses reclaman la reapertura de paritarias
Docentes, estatales y judiciales piden actualizar los salarios ante la inflación y el ajuste nacional. Los judiciales además aguardan definiciones sobre el presupuesto 2026.
Entrevista GLP. Moccero: “Que los legisladores devuelvan los votos que juntamos los intendentes, aprobando el presupuesto de Kicillof”
El mandatario de Coronel Suárez analizó la crítica situación financiera de los municipios y apuntó a quienes “se votaron su propia reelección y no la de los intendentes”, al reclamar que respalden la ley de leyes provincial para 2026.
Universidades: paro de 72 horas y alerta por 2026
Docentes universitarios redoblan la presión con un paro de 72 horas y advierten que, sin respuestas salariales y presupuestarias, no arrancan las clases 2026.
Infantino otra vez en la mira por su apoyo a Trump
Gianni Infantino vuelve a generar polémica: lo acusan de romper la neutralidad política de la FIFA tras elogiar a Donald Trump en el American Business Forum.