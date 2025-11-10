La Municipalidad de Tordillo está llevando adelante un amplio proyecto de mejora y puesta en valor de sus edificios públicos. Las tareas incluyen la reparación de cubiertas, la renovación de interiores y la aplicación de pintura, con el objetivo de restaurar y embellecer los espacios comunitarios.

Para mantener una estética uniforme, se está utilizando una misma paleta de colores en todas las intervenciones. Hasta el momento, los trabajos se realizaron en la casa velatoria, la oficina de servicios públicos —que abarca agua y cloacas— y el ex galpón de reciclado.

El plan continuará en el polideportivo y en el SUM municipal, donde además se completará la obra de la cancha de bochas techada. Este nuevo espacio permitirá la realización de eventos regionales y torneos federados, generando un punto de encuentro para la comunidad y potenciando la actividad deportiva local.

Estas acciones se suman a la infraestructura ya existente en el distrito, que ofrece espacios de esparcimiento y recreación para todas las edades, fortaleciendo el bienestar de los vecinos.

Nueva obra de cordón cuneta

En paralelo, comenzó la obra de construcción de cordón cuneta en distintas calles de la planta urbana. Tal como se había anunciado, en la primera etapa los trabajos se realizan sobre las calles Malvinas Argentinas, Intendente Agustín Monge y Dr. Raúl Alfonsín, para luego continuar en arterias lindantes.

La ejecución contempla un total de 2.800 metros lineales, lo que permitirá mejorar el drenaje y la transitabilidad, contribuyendo a elevar la calidad de vida de los habitantes. Desde el Municipio destacaron que se continúa trabajando para brindar soluciones concretas a los ciudadanos, invirtiendo en infraestructura y en obras necesarias para el bienestar general.

Veto a la creación de la “Banca Ciudadana”

Por otro lado, la Municipalidad informó el veto a la Ordenanza 88/2025, que proponía la creación de la denominada “Banca Ciudadana”. Desde el Ejecutivo se señalaron dos motivos principales para rechazar su implementación.

En primer lugar, se remarcó que la función representativa de los concejales ya cumple el rol de canalizar la voz de los vecinos. En un distrito pequeño como Tordillo, los habitantes mantienen contacto directo con sus representantes, lo que hace innecesaria la creación de un espacio adicional.

En segundo lugar, se recordó que cualquier ciudadano puede participar de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) para expresar inquietudes o plantear propuestas. Por este motivo, la iniciativa se consideró una medida demagógica que no aporta un valor adicional al sistema actual.

La decisión, explicaron, se basa también en la necesidad de que los concejales concentren su tiempo y esfuerzo en atender las demandas vecinales, manteniendo un vínculo constante con la comunidad que los eligió.

Desde el Municipio aseguraron que se continuará promoviendo el diálogo y la participación, priorizando el contacto directo entre vecinos y representantes como herramienta fundamental para fortalecer la democracia local.

Día de la tradición

En otro onden, el jefe comunal, Héctor Olivera, dio un mensaje por el Día de la Tradición. "En este día de la tradición, les deseo a todos los vecinos y vecinas de nuestro querido Tordillo un feliz día, exhortándolos a recuperar los valores y principios de nuestra tierra, el cuidado de nuestros recursos y la memoria de nuestros ancestros", sostuvo.