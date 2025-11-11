El intendente municipal del distrito de Castelli, Francisco Echarren, utilizó sus redes para cuestionar la política económica del gobierno que encabeza el presidente: "Milei está destrozando la clase media y a los que trabajan. Mientras hunden a la mayoría, saquean y venden lo que pueden. Tenemos que estar unidos. No hay otra".

Las palabras del alcalde de Castelli son a colación de un informe que se dio a conocer en estos días en torno a la caída del salario minimo en Argentina.

En efecto, un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advirtió una nueva caída del poder adquisitivo del salario mínimo. Según el estudio, elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), “el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se redujo durante septiembre de 2025 (-2,0%)”.

El documento, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, precisó que en agosto y julio la merma fue de 0,5% mensual, mientras que en junio se registró una leve estabilidad (+0,1%). “En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024”, agregó el estudio.

De acuerdo con el análisis del IIEP, la pérdida acumulada desde fines de 2023 hasta septiembre de 2025 alcanzó el 34%, mientras que en lo que va del año el retroceso fue del 5,6%. Esta tendencia, junto con el deterioro sostenido de años previos, “llevó a que el salario mínimo en términos reales de septiembre de 2025 se ubicara en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad”. En comparación con el máximo histórico de la serie, alcanzado en septiembre de 2011, el salario mínimo real mostró una erosión del 63%.

El valor nominal del SMVM, según los datos que cita el informe, se ubicó en $322.200 en septiembre, equivalente a $1.610 por hora.

Castelli epicentro del cooperativismo lácteo: llega la 2° Expo Láctea 2025

El próximo viernes 14 de noviembre, Castelli será sede de la 2° Expo Cooperativa Láctea Bonaerense (EXPO COOPELAC 2025), organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Javier Rodríguez, junto al Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) y el sector cooperativo lácteo bonaerense. Bajo el lema “Las Cooperativas Construyen un Mundo Mejor”, la jornada promete reunir a cooperativas, productores, productoras y representantes del Estado provincial en un espacio de encuentro, diálogo y proyección.

El escenario elegido no es casual. La Cooperativa Castelmar, anfitriona del evento, se ha convertido en un ejemplo de cómo el trabajo asociativo puede transformar una comunidad: genera empleo local, agrega valor a la producción y fortalece el entramado social de la región. Allí, entre los campos y los tambos del sudeste bonaerense, se debatirá el presente y el futuro de la producción cooperativa de leche.

“La historia demuestra que donde hay cooperativas, hay más productores y más desarrollo local. Ese es el modelo que impulsamos desde la Provincia: uno que promueva la producción, el empleo digno y el arraigo”, señaló el ministro Javier Rodríguez, en referencia al rol estratégico de las cooperativas agropecuarias en el desarrollo del territorio bonaerense.

A lo largo de la jornada, la EXPO COOPELAC 2025 buscará fortalecer los vínculos entre las cooperativas y el Estado, visibilizar políticas públicas, reconocer experiencias inspiradoras y debatir sobre los desafíos que enfrenta el sector en un contexto de cambio tecnológico y productivo.

El programa comenzará a las 10:00, con una visita guiada a la planta de la Cooperativa Castelmar, donde se podrán conocer los procesos de producción, envasado y control de calidad. A las 10:30 será el turno de la apertura oficial, con la presencia de autoridades provinciales y referentes del cooperativismo.

A las 11:30, el panel central “Producción, Trabajo y Comunidad: El Desafío Cooperativo en la Producción de Leche” pondrá en discusión la actualidad del sector, su aporte al empleo, su escala productiva y su relación con la sustentabilidad. Luego del almuerzo, se realizará la entrega de reconocimientos a cooperativas, productores y jóvenes que se destacan por su compromiso e innovación.

El cierre, previsto para las 14:30, estará a cargo del panel “De la Experiencia a la Estrategia: Hacia un Modelo Lácteo Cooperativo”, donde se abordarán los próximos pasos del sector: integración de cadenas de valor, desarrollo de marcas colectivas, diversificación de productos y nuevas estrategias de asociatividad.