El 11 de noviembre de 1951 marcó un antes y un después en la historia política y social del país. Por primera vez, las mujeres argentinas pudieron acudir a las urnas para ejercer un derecho que durante décadas les había sido negado: el derecho al voto.

Aquella jornada no fue solo un acto electoral, sino un hito en la construcción de una ciudadanía más justa e igualitaria, que transformó el mapa político de la Argentina. Este año se cumplen 74 años de ese hecho histórico, y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, recordó la fecha con un mensaje que reivindica la lucha de Eva Duarte de Perón y de todas las mujeres que hicieron posible esa conquista.

El mensaje de Mariel Fernández

A través de sus redes sociales, la jefa comunal expresó: “Hace 74 años, millones de mujeres en todo el país votaron por primera vez y consagraron el segundo mandato presidencial de Perón. Hicieron historia gracias a la Ley 13.010 de sufragio femenino, impulsada por Evita, quien tuvo un rol clave en esta lucha histórica y logró garantizarle a las mujeres argentinas el derecho a votar. Con el mismo coraje que tuvieron aquellas compañeras, hoy seguimos promoviendo por mayor participación de mujeres en política y peleando por una Argentina justa e igualitaria.”

Evita y la Ley 13.010: el inicio de una nueva era

La historia del voto femenino en la Argentina está íntimamente ligada a la figura de Eva Perón, quien convirtió la causa del sufragio en una batalla personal y colectiva. La Ley 13.010, sancionada el 23 de septiembre de 1947, reconoció a las mujeres el derecho al voto en igualdad de condiciones con los varones, y fue promulgada ese mismo día.

Durante el acto de promulgación, Evita pronunció un discurso que quedó grabado en la memoria colectiva: “Mujeres de mi Patria, recibo en este instante la Ley que consagra nuestros derechos cívicos. La recibo con la certeza de que lo hago en nombre de todas las mujeres argentinas, sintiendo que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.”

1951: cuando las mujeres votaron por primera vez

Cuatro años después de la sanción de la Ley, el 11 de noviembre de 1951, más de 3,5 millones de mujeres participaron de las elecciones en las que Juan Domingo Perón obtuvo su reelección con el 63% de los votos. Por primera vez, las mujeres no solo votaron, sino que también fueron electas: 23 diputadas nacionales y 6 senadoras ingresaron al Congreso, marcando el inicio de una nueva etapa en la política argentina.

Evita no solo impulsó el voto femenino, sino que también promovió la participación activa de las mujeres a través del Partido Peronista Femenino, abriendo camino a la representación femenina en los espacios de decisión.

La lucha por la igualdad: de Evita a la actualidad

El golpe de Estado de 1955 interrumpió abruptamente aquel proceso de ampliación de derechos. Sin embargo, con el retorno de la democracia en 1983 comenzó una lenta pero sostenida recuperación de la participación política de las mujeres, consolidada con la Ley de Cupo Femenino (1991) y la Ley de Paridad de Género (2017), que garantizan la representación equitativa en las listas legislativas.

A 74 años de aquel 11 de noviembre, el voto femenino sigue siendo una de las conquistas más emblemáticas de la historia argentina. No solo significó un avance político, sino también un cambio profundo en la cultura democrática, en la vida pública y en la concepción misma de la ciudadanía.

Un legado que sigue vigente

Hoy, cada elección, cada candidata y cada mujer que participa en la política rinde homenaje a Evita y a todas las pioneras que hicieron posible ese logro. Como destacó Mariel Fernández, el desafío actual es continuar ampliando la participación y la igualdad en todos los ámbitos, para construir una Argentina más justa, inclusiva y solidaria.

“La igualdad no se consiguió en un solo día, ni con una sola Ley. Fue —y sigue siendo— el resultado de una lucha colectiva, sostenida por miles de voces que se negaron a quedar al margen”, expresan desde el Municipio.

A 74 años del primer voto femenino, la conmemoración reafirma un compromiso que trasciende generaciones: seguir escribiendo nuevas páginas de libertad y justicia social, con la fuerza de las mujeres que transforman la historia.