Susbielles presentó el Programa de Convivencia Urbana con la Fauna.

El intendente Federico Susbielles encabezó la presentación del Programa de Convivencia Urbana con la Fauna, una estrategia integral que busca abordar la sobrepoblación de palomas Columba livia, una problemática que desde hace años afecta a Bahía Blanca.

Durante el anuncio, el jefe comunal destacó que el Municipio busca implementar una intervención ética, sostenible y basada en evidencia científica, con el objetivo de generar un equilibrio entre la convivencia urbana y la protección ambiental.

“Una intervención multidisciplinar que busca instalar una política pública sostenible en el tiempo, que genere los equilibrios necesarios y buscados por nuestra comunidad, con un trabajo conjunto entre el Municipio, el Puerto, instituciones científicas y actores privados”, resumió Susbielles.

Seis ejes de acción

El programa municipal contempla seis líneas de trabajo para abordar de manera integral la problemática:

Monitoreo constante

Reducción de fuentes de alimento

Regulación en zonas críticas

Prevención en obras urbanas

Educación y sensibilización

Control ético de reproducción

La iniciativa fue desarrollada por la Municipalidad de Bahía Blanca junto a la Universidad Nacional del Sur, INBIOSUR–CONICET, el Puerto de Bahía Blanca y otros actores públicos y privados. Además, fue aprobada en los Consejos Municipales de Salud y Ambiente.

Riesgos sanitarios y ambientales

El informe elaborado por INBIOSUR–UNS/CONICET advierte que la densidad y concentración de ejemplares en sectores urbanos y periurbanos permiten anticipar impactos sanitarios y ambientales significativos si no se implementan políticas públicas adecuadas.

Se detectaron altas concentraciones de Columba livia en diferentes zonas de la ciudad, con riesgos sanitarios asociados a enfermedades como Chlamydia, Salmonella y Cryptococcus, además de daños edilicios y desplazamiento de aves nativas.

Protección de la salud y del patrimonio

Durante la conferencia de prensa, el titular de la Agencia de Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo, explicó que el programa busca resolver los problemas derivados de la sobrepoblación, proteger la salud de los vecinos, resguardar las especies nativas y conservar el patrimonio arquitectónico de Bahía Blanca.

“El programa busca saldar los problemas enumerados anteriormente, proteger la salud de las personas y aquellas especies que son desplazadas por la Columba livia y también el patrimonio arquitectónico, además de favorecer el desarrollo industrial”, señaló Palomo.

Por su parte, el intendente Susbielles reafirmó el objetivo de la iniciativa: “El plan busca reducir progresivamente la población de palomas urbanas, proteger la salud de los bahienses y la fauna autóctona, y conservar el patrimonio edilicio, instalando una política pública sostenible y responsable que garantice una convivencia equilibrada”.

Avanzan las obras en Ingeniero White

En otro orde, el jefe comunal de Bahía Blanca, junto a Santiago Mandolesi Burgos y el delegado Juan Pablo Césari, supervisó las tareas de hormigonado en la calle Guayaquil, entre Juncal y Esmeralda.

"Esta obra se enmarca dentro del convenio Ciudad-Puerto, desarrollado para llevar mejores condiciones de vida a la comunidad whitense. Seguimos adelante", manifestó el mandatario.

Por otro lado, Susbielles informó que se llevaron adelante trabajos de limpieza de desagües y canales para garantizar un mejor drenaje de la lluvia, y personal de delegaciones recorrió las zonas de mayor complejidad de la ciudad.

"Además, monitoreamos el avance de la tormenta desde el CEUM para coordinar tareas y estar al tanto de posibles anegamientos. Seguimos trabajando para cuidar cada barrio y garantizar el correcto funcionamiento del sistema pluvial", completó.