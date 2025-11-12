Susbielles impulsa plan para equilibrar la convivencia urbana con la fauna
La iniciativa fue elaborada junto a la Universidad Nacional del Sur, INBIOSUR–CONICET y el Puerto de Bahía Blanca, y plantea seis líneas de acción con un enfoque ético y sustentable.Municipales12 de noviembre de 2025Andrés Montero
El intendente Federico Susbielles encabezó la presentación del Programa de Convivencia Urbana con la Fauna, una estrategia integral que busca abordar la sobrepoblación de palomas Columba livia, una problemática que desde hace años afecta a Bahía Blanca.
Durante el anuncio, el jefe comunal destacó que el Municipio busca implementar una intervención ética, sostenible y basada en evidencia científica, con el objetivo de generar un equilibrio entre la convivencia urbana y la protección ambiental.
“Una intervención multidisciplinar que busca instalar una política pública sostenible en el tiempo, que genere los equilibrios necesarios y buscados por nuestra comunidad, con un trabajo conjunto entre el Municipio, el Puerto, instituciones científicas y actores privados”, resumió Susbielles.
Seis ejes de acción
El programa municipal contempla seis líneas de trabajo para abordar de manera integral la problemática:
Monitoreo constante
Reducción de fuentes de alimento
Regulación en zonas críticas
Prevención en obras urbanas
Educación y sensibilización
Control ético de reproducción
La iniciativa fue desarrollada por la Municipalidad de Bahía Blanca junto a la Universidad Nacional del Sur, INBIOSUR–CONICET, el Puerto de Bahía Blanca y otros actores públicos y privados. Además, fue aprobada en los Consejos Municipales de Salud y Ambiente.
Riesgos sanitarios y ambientales
El informe elaborado por INBIOSUR–UNS/CONICET advierte que la densidad y concentración de ejemplares en sectores urbanos y periurbanos permiten anticipar impactos sanitarios y ambientales significativos si no se implementan políticas públicas adecuadas.
Se detectaron altas concentraciones de Columba livia en diferentes zonas de la ciudad, con riesgos sanitarios asociados a enfermedades como Chlamydia, Salmonella y Cryptococcus, además de daños edilicios y desplazamiento de aves nativas.
Protección de la salud y del patrimonio
Durante la conferencia de prensa, el titular de la Agencia de Desarrollo Social, Salud, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo, explicó que el programa busca resolver los problemas derivados de la sobrepoblación, proteger la salud de los vecinos, resguardar las especies nativas y conservar el patrimonio arquitectónico de Bahía Blanca.
“El programa busca saldar los problemas enumerados anteriormente, proteger la salud de las personas y aquellas especies que son desplazadas por la Columba livia y también el patrimonio arquitectónico, además de favorecer el desarrollo industrial”, señaló Palomo.
Por su parte, el intendente Susbielles reafirmó el objetivo de la iniciativa: “El plan busca reducir progresivamente la población de palomas urbanas, proteger la salud de los bahienses y la fauna autóctona, y conservar el patrimonio edilicio, instalando una política pública sostenible y responsable que garantice una convivencia equilibrada”.
Avanzan las obras en Ingeniero White
En otro orde, el jefe comunal de Bahía Blanca, junto a Santiago Mandolesi Burgos y el delegado Juan Pablo Césari, supervisó las tareas de hormigonado en la calle Guayaquil, entre Juncal y Esmeralda.
"Esta obra se enmarca dentro del convenio Ciudad-Puerto, desarrollado para llevar mejores condiciones de vida a la comunidad whitense. Seguimos adelante", manifestó el mandatario.
Por otro lado, Susbielles informó que se llevaron adelante trabajos de limpieza de desagües y canales para garantizar un mejor drenaje de la lluvia, y personal de delegaciones recorrió las zonas de mayor complejidad de la ciudad.
"Además, monitoreamos el avance de la tormenta desde el CEUM para coordinar tareas y estar al tanto de posibles anegamientos. Seguimos trabajando para cuidar cada barrio y garantizar el correcto funcionamiento del sistema pluvial", completó.
Achával dispuso una nueva suba salarial y recorrió obras clave en el distrito
Con este último ajuste, la recomposición salarial total de 2024 alcanza el 42%. Además, el Municipio avanza con el pase a planta de 250 trabajadores y con obras hidráulicas en el centro del distrito.
Chalde: "La salud de todos los dorreguenses merecía esta inversión"
El intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, entregó un vehículo para el traslado de profesionales de la salud.
Gray dijo que detrás de cada cifra hay una familia que merece vivir con dignidad
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dijo que mientras el gobierno de Milei celebra "los números fríos del superávit", la realidad "golpea con fuerza a los hogares argentinos".
Passaglia recorrió las obras del centro: “Queremos un casco histórico más moderno"
El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, supervisó la nueva etapa de la obra de refuncionalización del centro, que busca revalorizar el casco histórico, priorizar la circulación peatonal y modernizar la infraestructura urbana.
Gray advirtió por la caída de ventas pymes y pidió “un cambio de rumbo económico”
Gray apuntó contra el Gobierno nacional tras conocerse los datos de la CAME sobre el consumo. En paralelo, homenajeó a las mujeres que en 1951 votaron por primera vez en la Argentina.
Ezeiza: los vecinos toman agua con arsénico bajo la gestión de Gastón Granados
El agua que llega a los hogares contiene niveles de arsénico que duplican el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino. La contaminación expone a miles de familias a graves enfermedades.
ATE convocó a un paro nacional el 19 de noviembre contra la reforma laboral
ATE va al paro nacional el 19/11 y marchará a Trabajo contra la reforma laboral. También exige reabrir paritarias tras meses de emergencia salarial.