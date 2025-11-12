El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, supervisó los avances de la nueva etapa de la obra de refuncionalización del centro, una intervención clave que busca modernizar el casco histórico, mejorar la circulación peatonal y transformar el microcentro en un gran paseo urbano. La iniciativa forma parte del plan integral de transformación urbana impulsado por el Municipio para optimizar la infraestructura, la seguridad vial y el atractivo de la zona céntrica.

Durante la recorrida, Passaglia destacó la importancia de continuar con un proyecto que combina la modernización urbana con la puesta en valor del patrimonio histórico local. “Queremos un casco histórico más moderno y accesible”, expresó el jefe comunal.

Un paseo urbano que revaloriza el centro nicoleño

Los trabajos comenzaron en Guardias Nacionales, entre Nación y Mitre, y continuarán por Pellegrini, entre Rivadavia y Alem, para luego avanzar sobre Rivadavia, entre Nación y Pellegrini. Estas serán las primeras cuadras intervenidas dentro de un proyecto que transformará al microcentro en un paseo urbano con veredas más amplias, circulación vehicular reducida y una mayor prioridad para los peatones.

“Como ya estaba previsto, comenzamos a trabajar nuevamente en el centro para ampliar hacia calle Belgrano y calle Pellegrini lo que ya hicimos en Nación y Mitre. Además de la revalorización del casco histórico, esta obra permite que los nicoleños puedan caminar con mucha más comodidad, convirtiendo al centro en un gran paseo urbano”, explicó Passaglia.

Renovación integral de servicios y patrimonio histórico

El intendente remarcó que la intervención no se limita a lo visible, sino que incluye una renovación completa de cañerías y redes de servicios con más de 80 años de antigüedad. “En este tipo de obras es importante valorar los trabajos previos, que son los que no se ven. Les pido un poco de paciencia porque no es una obra superficial: se están cambiando caños de agua, cloacas y desagües pluviales que estaban por explotar”, señaló.

La obra del centro ya cuenta con dos etapas previas finalizadas, que incluyeron el recambio integral de calles De la Nación y Mitre, desde Avenida Moreno hasta Sarmiento. Aquellas intervenciones permitieron revalorizar el casco histórico con mandas peatonales, farolas LED, arbolado urbano y nuevas dársenas de estacionamiento, consolidando un entorno más seguro, moderno y accesible para los vecinos.

Una ciudad que se transforma

Con esta nueva etapa, San Nicolás continúa avanzando en su plan de modernización urbana, que busca equilibrar la puesta en valor del patrimonio histórico con la mejora de los servicios y la calidad de vida de los vecinos. “El objetivo es que cada vez más nicoleños y turistas elijan disfrutar del centro, caminarlo y vivirlo como un espacio de encuentro, paseo y disfrute”, remarcaron desde el Municipio.

Halloween, otro ejemplo del crecimiento cultural y turístico

Además de las obras, San Nicolás sigue consolidándose como una ciudad con una fuerte agenda cultural y recreativa. El pasado 1 y 2 de noviembre, miles de personas disfrutaron de una nueva edición de Halloween en el Paseo del Empedrado de la Costanera, una propuesta gratuita que ya se convirtió en uno de los eventos más esperados del año.

Durante ambas jornadas, las calles y paseos se llenaron de color, luces y ambientaciones temáticas. Escenografías gigantes, personajes, música, maquillaje artístico y juegos convirtieron la ciudad en un escenario de fantasía para grandes y chicos. La temática de esta edición combinó lo circense con el espíritu clásico de Halloween, generando un ambiente misterioso y divertido.

El evento atrajo no solo a familias nicoleñas, sino también a visitantes de Rosario, Pergamino, San Pedro y Ramallo, que eligieron San Nicolás para disfrutar de un fin de semana distinto. Con esta nueva edición, Halloween reafirma su lugar dentro del calendario cultural y turístico de la ciudad, reflejando el dinamismo y la participación de su comunidad.