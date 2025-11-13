Las urnas hablaron con claridad en Punta Indio: en las últimas elecciones legislativas nacionales, más de la mitad de los vecinos eligió a La Libertad Avanza, relegando al oficialismo de Fuerza Patria a un segundo plano. La derrota de la lista referenciada en David Angueira fue tan contundente como previsible, en un distrito donde el malestar con la gestión municipal crece día a día.

En ese contexto, desde GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca la administración local y los reclamos de los vecinos que se vuelven cada vez más firmes. Según denuncian, la falta de inversión en infraestructura ha dejado a productores y estudiantes rurales en una situación crítica, mientras persisten las dudas sobre la transparencia y la planificación en el manejo de los recursos municipales. A esto se suma el malestar por los aumentos de tasas y la crisis financiera de la comuna.

"Creo que a Angueira le falta mucha planificación, mucha gestión. Tenemos un municipio que está económicamente muy mal, quebrado, y no afronta la necesidad de mejorar la administración económica", dijo tiempo atrás, en diálogo con este medio, Gerardo Landa, concejal de Juntos.

Punta Indio, en crisis

Lejos de revertir la situación que ya venían advirtiendo los concejales opositores, la gestión de David Angueira parece haber profundizado los problemas estructurales del distrito.

En este contexto, hablamos meses atrás con la concejal de Juntos, Melisa Franzoni, quien profundizó en la grave situación financiera del municipio, el deterioro de los servicios básicos y la crisis que atraviesan los trabajadores comunales. “Estamos con un problema económico y administrativo grave en la municipalidad”, advirtió, señalando que la actual gestión heredó —y profundizó— un desbalance estructural que golpea de lleno a los vecinos.

"Desde mi punto de vista, la gestión es desastrosa. Ya estamos en el punto en que la recolección de residuos se hace dos veces por semana, cuando debería ser diaria en las áreas del centro. Nosotros somos un distrito rural, donde tenemos muchos kilómetros de caminos rurales que están totalmente intransitables", aseguró.

Franzoni recordó que la crisis económica del municipio llegó a tal punto que ni siquiera se garantizaba el pago completo de los salarios. “En enero, los trabajadores realizaron una protesta con un paro de 24 horas en la administración, y en el área de Salud también se llevaron adelante paros rotativos porque no percibieron sus haberes. Si bien se abonaron los básicos, no se pagaron las horas extras, que son una parte fundamental del ingreso mensual de los empleados. Así que estamos en una situación muy complicada”, advirtió la concejal opositora.





David Angueira, en el ojo de la tormenta.

Franzoni también detalló el fuerte impacto del aumento de tasas sobre los vecinos. “En 2024 tuvimos un aumento del 180% de las tasas municipales, en algunos ítems incluso más. Por suerte desde la oposición insistimos en que los ajustes se hagan por variables para evitar subas tan desmedidas, pero igual fue un montón”, explicó. Según la edil, la cobrabilidad sigue siendo muy baja: “Solo 4 de cada 10 contribuyentes pagan en el área urbana y rural, por lo que siempre son los mismos los que sostienen al municipio”.

La concejal agregó que los reclamos de los vecinos por el mal estado de los caminos rurales se repiten sin respuestas. “Acá llueven dos gotas y la gente de los campos no puede salir, los niños no pueden ir a la escuela, estamos en una situación muy complicada”, sostuvo.

"Gestión del descarte"





A los ya mencionados problemas de gestión, el colapso de los servicios y la falta de planificación, se suma ahora una nueva denuncia que expone el deterioro del patrimonio público en Punta Indio. Desde Juntos Somos Punta Indio advirtieron sobre el grave estado de abandono de los bienes municipales, luego de un relevamiento que dejó al descubierto galpones llenos de vehículos fuera de servicio, maquinaria inutilizada y recursos desperdiciados que deberían estar al servicio de los vecinos.

Según señalaron, el panorama es “desolador”: colectivos municipales fuera de servicio, camionetas desarmadas, autos cubiertos de polvo, maquinaria rural inutilizada y un desorden generalizado en los talleres. “Muchos de estos vehículos podrían repararse o aprovecharse, pero permanecen arrumbados sin mantenimiento ni control”,indicaron desde el espacio opositor, al tiempo que cuestionaron la “desidia alarmante” con la que el Ejecutivo gestiona los recursos públicos.

“Cada colectivo parado significa menos transporte para los vecinos; cada máquina abandonada, un trabajo que no se hace en los caminos rurales o en el mantenimiento de los espacios públicos”, remarcaron, y exigieron que el municipio “recupere y ponga en funcionamiento los bienes que pertenecen a todos los puntaienses”.

El resultado electoral de octubre fue apenas la consecuencia visible de una realidad que los vecinos padecen hace tiempo: una gestión agotada, sin respuestas y cada vez más alejada de las necesidades del pueblo.