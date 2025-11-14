El intendente interino del municipio de Castelli, Sebastián Echarren, recibió al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque.

La jornada incluyó la firma de un acta de financiamiento para clubes junto con la entrega de créditos para mejoramientos habitacionales a familias del distrito. Además, el funcionario provincial recorrió una cooperativa láctea que recibió un crédito de la cartera a su cargo, para el fortalecimiento de la producción.

En ese marco, Larroque destacó “la capacidad de administración que tiene el Gobernador Axel Kicillof y todo su equipo para seguir dando respuestas a las problemáticas frente al particular castigo que le depara el presidente Milei a la Provincia”. Y resaltó: “Pasaron las elecciones y acá estamos, seguimos trabajando por nuestro pueblo, por nuestra comunidad, para resolver los problemas de los bonaerenses”.

En ese sentido, remarcó la importancia de “fortalecer a los clubes que garantizan la posibilidad de esparcimiento de los chicos y chicas junto con las personas mayores”, así como también acompañar desde la gestión a las familias para que puedan llevar adelante mejoras en sus hogares y apuntalar los emprendimientos productivos. “No somos de la concepción de que el Estado resuelve todas las cosas, pero sí creemos que no puede estar ausente cuando hay una necesidad”, afirmó.

Durante la jornada, el ministro y el intendente, junto al subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, firmaron un acta de intención en el marco de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, orientada a mejorar la infraestructura social y deportiva del distrito. A partir de este acuerdo, la Provincia otorgará un apoyo económico no reembolsable de 210 millones de pesos destinado a los clubes Círculo Democrático, Independiente de Castelli y Deportivo Castelli, para la mejora de sus instalaciones y del equipamiento deportivo.

Esta línea de financiamiento impulsada por el Ministerio es una herramienta fundamental para que los municipios accedan a obras estratégicas para mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Esta acción también fomenta la política de fortalecimiento a clubes de barrio que impulsa la Subsecretaría de Deportes, para consolidar espacios de pertenencia, encuentro y contención.

En el mismo marco, junto al titular de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, el ministro anunció un crédito del Fideicomiso por 30 millones de pesos para la Cooperativa de Productores de Tambo, Granja y Consumo de Castelli Castelmar, un apoyo económico destinado a fortalecer la producción local, incorporar equipamiento y mejorar las condiciones de trabajo.

De la actividad, participaron también el intendente en uso de licencia, Francisco Echarren, el secretario de Gobierno, Hernán Carullo, la secretaria de Desarrollo Social, Eugenia Macias, el coordinador regional del Ministerio, Diego Ginestra y autoridades locales.

Cáccamo resaltó que “el mandato del Gobernador tiene que ver con intentar representar en este momento tan difícil a nuestro pueblo” y manifestó: “Andrés Larroque me dio la posibilidad de asumir con el mandato de impulsar una línea de crédito con perspectiva social, que incluya financieramente a instituciones, cooperativas, asociaciones civiles, clubes de barrio y sociedades de fomento”. “El ministro, los intendentes y los municipios están dando respuestas permanentes, en el territorio y poniendo la cara”, agregó.

Finalmente, tras el encuentro institucional, Larroque recorrió la planta de producción de Castelmar, junto a los trabajadores y autoridades de la cooperativa, donde conversó sobre el proceso de elaboración de los productos, las dificultades enfrentadas por el sector y el impacto directo que tendrá el crédito en la expansión y modernización de la actividad.

“Este es el gobierno que necesitamos, cercano y comprometido, sin darle la espalda a la gente y atendiendo cada una de sus necesidades”, sostuvo por su parte el intendente Echarren.