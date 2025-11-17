La interna de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires volvió a estallar en pleno proceso de reacomodamiento posterior a las elecciones de octubre.

En medio de un clima cada vez más áspero, Sebastián Pareja avanzó con una jugada que reconfigura el mapa legislativo: distintas fuentes confirmaron que decidió desplazar a Agustín Romo de la presidencia del bloque en Diputados y colocar en su lugar a Juanes Osaba, uno de sus dirigentes más cercanos.

El movimiento profundiza la pérdida de influencia del sector identificado con Santiago Caputo, que venía acumulando tensiones internas desde diciembre.

Pareja desplaza a Romo y refuerza el control político

Romo, dirigente de San Miguel y figura asociada al núcleo caputista, ya da por inevitable su salida. Con su margen político reducido, apuesta a garantizarse la vicepresidencia segunda de la Cámara Baja, espacio reservado para la primera minoría. Para lograrlo, se apoya en vínculos con sectores del peronismo, especialmente La Cámpora, con quienes en los últimos meses mantuvo una relación más fluida que con el oficialismo provincial.

En los pasillos, el malestar hacia Romo venía creciendo. Diputados del propio bloque cuestionaban su falta de dedicación a la agenda bonaerense y su preferencia por debates nacionales impulsados desde redes sociales. En una reunión interna incluso le mostraron publicaciones donde, según describieron, no había “anclaje alguno en los problemas bonaerenses”.

Pero el quiebre definitivo llegó cuando una compañera de bancada le trasladó a Pareja una frase atribuida al legislador: “Si no soy gobernador, la Provincia no me importa”. Ese comentario habría acelerado la decisión de apartarlo de la jefatura.

La llegada de Osaba —publicista de 48 años, electo por La Plata y con bajo perfil— responde a la estrategia de Pareja de consolidar un dominio pleno en ambas cámaras. Su cercanía con Karina Milei lo convirtió en un engranaje clave del armado provincial y ahora será el ejecutor político del mileísmo bonaerense dentro del recinto.

Curestis retiene el Senado y se afianza el esquema sin intermediarios

Mientras tanto, en el Senado bonaerense continuará al frente del bloque Carlos Curestis, hombre de extrema confianza de Pareja, con pasado en el PRO y trayectoria en Esteban Echeverría. Ocupa la banca que dejó el propio Pareja al pasar a funciones nacionales y actúa como operador central para ordenar la agenda de LLA en la Cámara Alta.

Con Osaba en Diputados y Curestis en el Senado, Pareja sella un esquema sin intermediarios: controla 12 diputados y 7 senadores propios, a lo que se suman los legisladores vinculados a La Fuerza del Cielo y a Patricia Bullrich.

La pulseada por la banca del sur y el desembarco de Lan Hao Yuan

El reordenamiento interno también alcanza a la Sexta Sección. La salida de Gustavo Coria hacia el Ministerio del Interior abrió una nueva disputa por la banca en Diputados.

Aunque por orden de lista debería asumir María Fernanda Coutinho, Karina Milei impulsa a Lan Hao Yuan, empresario de Envases Azules S.A., un dirigente prácticamente desconocido para la política regional.

Dirigentes del sur bonaerense aseguran no conocerlo y solo lo vieron junto a Pareja en algunas recorridas. El empresario mantuvo reuniones con Alejandro Speroni y con el senador Carlos Curestis para temas vinculados al RIGI y a cuestiones de importación, encuentros en los que también participaron Gastón Abonjo y Lin Yun Yo, conocido como Fernando Lin.

La ley de paridad de género en la provincia mantiene zonas grises y, como otras definiciones políticas, se interpreta según correlación de fuerzas. Por eso, será Karina Milei junto a Pareja quienes definan si asume Coutinho o Hao Yuan. Si finalmente el empresario se queda con la banca, reforzará aún más la estructura legislativa bajo control directo de Pareja.