El intendente municipal del distrito de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, formalizó su salida del Ejecutivo municipal para asumir como diputado provincial por Fuerza Patria. Nanni, que ocupó el cargo durante seis años y fue reelecto, inicia una nueva etapa en la Legislatura bonaerense. Su lugar será ocupado por Luis Mariano Martín, primer concejal electo en 2023 por la misma fuerza.

Desde su cuenta en la red social de Facebook, Diego Nanni repasó cómo fueron estos años frente a la intendencia del distrito de Exaltación de la Cruz: "Viví una historia de amor perfecta a la cual no le faltaron condimentos. Pensar que desde el arranque de este desafío asumido y deseado, todo fue tan difícil y complicado… y ahora estoy llegando al cierre de este capítulo en mi recorrido de la vida".

En ese sentido, el alcalde agregó "Quiero agradecer a todos mis compañeros de trabajo, agradecer profundamente a los vecinos de Exaltación de la Cruz y muy especialmente a mis amigos y familia. Gracias por acompañarme y bancarme, pero por sobre todo por compartir el amor y la entrega necesaria para aportar y seguir aportando nuestro granito de arena a la historia de nuestro pueblo".

Y dejó un mensaje a los habitantes de la comuna: "Tengo muchísimas fotos con muchos de ustedes que reflejarían muy bien mis sentimientos en este momento, pero la que elegí es aquella que ilustra el día que firmé la candidatura a intendente para las elecciones del año 2019. Una foto y un momento de felicidad y orgullo por lo que vendría… y como si fuera ayer, hoy estoy igual de feliz sin embargo recalculando mi destino y con la sensación de haber cumplido", dijo el alcalde al compartir una foto en sus redes.

¿Qué impulsará Nanni en la Legislatura bonaerense?

Según trascendió, desde la Legislatura, Nanni buscará impulsar políticas vinculadas a la producción industrial, agro-bioindustrial y al desarrollo de las pymes. “La economía circular tiene que volver a ser motor de los pueblos. No podemos permitir que las decisiones del Gobierno Nacional sigan golpeando a las familias trabajadoras”, sostuvo.

También planteó que uno de los desafíos centrales será garantizar los presupuestos provinciales en un contexto de ajuste por parte del Ejecutivo nacional. “El Estado Nacional abandona funciones y la Provincia debe hacerse cargo. Para eso necesitamos una herramienta presupuestaria fuerte”, remarcó.

En ese sentido, apoyó abiertamente la planificación del Gobierno bonaerense. “Axel considera prioridades que nosotros, desde los municipios, comprendemos y compartimos. Es imposible exigirle que construya escuelas o fortalezca la salud sin los recursos necesarios”, afirmó recientemente el legislador electo por la segunda sección electoral, Diego Nanni.

2027, año de elecciones presidenciales

De cara al nuevo proceso electoral para elegir presidente en la Argentina, Nanni señaló que será clave consolidar una alternativa que le devuelva dignidad a la vida cotidiana. “La gente necesita un Estado que acompañe su desarrollo, no uno que la deje librada al mercado. Estamos trabajando para construir esa propuesta”, adelantó.

Por último, el legislador electo insistió en la necesidad de “coherencia entre lo que se promete y lo que se ejecuta”. “Mientras algunos proponen cerrar ministerios y cortar fondos, nosotros estamos en el territorio, escuchando y gestionando. Es hora de que esa lógica sea la que marque el rumbo del país”, concluyó.