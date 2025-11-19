El tratamiento del Presupuesto bonaerense 2026 volvió a tensarse en la Legislatura después de que la oposición bloqueara el pedido de endeudamiento de más de USD 3.000 millones solicitado por Axel Kicillof. El encargado de ponerle nombre y apellido al malestar oficialista fue el diputado de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, que calificó la jugada como un retroceso para la provincia en un contexto de recortes nacionales y necesidades crecientes en los municipios.

La comisión de Presupuesto e Impuestos aprobó por mayoría el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva con los votos de los ocho legisladores peronistas, pero el endeudamiento —que requiere dos tercios— quedó postergado para el próximo martes. La discusión vuelve a quedar atada a una negociación ajustada, justo cuando Kicillof busca sancionar todo el paquete fiscal antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

“Un avance a medias” y críticas al bloqueo opositor

En diálogo con la prensa, Pulti fue categórico: definió el dictamen como “un avance a medias” y consideró insuficiente que se haya avanzado sin incluir la Ley de Financiamiento. “Es un avance insuficiente que no representa la realidad de lo que necesita la provincia de Buenos Aires para seguir progresando”, afirmó.

El legislador insistió en que Presupuesto, Ley Impositiva y financiamiento son indivisibles. “No hay una Ley Fiscal Impositiva, un Presupuesto y una Ley de Financiamiento, porque son tres leyes que representan un ‘todo’ por el cual la provincia puede hacer frente a los recortes de Javier Milei, a la obra pública que quiere seguir haciendo para todos los municipios y a los vencimientos de deuda que todavía se siguen afrontando de la época de María Eugenia Vidal”, sostuvo.

Un día antes de la posible sesión del miércoles 26, la comisión volverá a reunirse para definir si el endeudamiento se suma o si queda para la semana previa al recambio. Pulti advirtió que bloquear el crédito “es tirar la piedra y esconder la mano”, especialmente cuando sí se votan el Presupuesto y la Ley Fiscal. También recordó la caída del Presupuesto en diciembre del año pasado y apuntó contra la oposición por “dejar a 18 millones de bonaerenses sin ley”.

Diputados Puglelli, Pulti y Moreno en Comisión de Presupuesto e Impuestos.

“El acceso al crédito hace materialmente viables el cálculo integral de recursos y la aplicación de gastos de la provincia de Buenos Aires”, remarcó.

La oposición presentó su propio dictamen y tensó la negociación

Mientras tanto, el ex interbloque Juntos, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, presentó un dictamen propio. Diego Garciarena, titular del bloque UCR-Cambio Federal, defendió la movida: “Lo hacemos con la firme convicción de darle al Gobierno provincial las herramientas que necesita, pero evitando que la administración del Estado siga funcionando bajo criterios discrecionales que afectan a los municipios, a los contribuyentes y a los sectores más vulnerables”.

El dictamen de minoría propone incluir un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal con monto fijo y actualizable, eliminar Ingresos Brutos para billeteras virtuales, sumar beneficios impositivos a productores inundados y modificar la escala del impuesto automotor. En el proyecto original, el Fondo municipal depende del endeudamiento de USD 1.990 millones, algo que generó ruido entre intendentes opositores.

Para aprobar el Presupuesto, el Gobierno necesita 31 votos en el Senado y 61 en Diputados. Los ojos están puestos en los 9 libertarios dialoguistas y los 15 radicales, que podrían acercar la mayoría especial, aunque ningún sector acompañó aún el texto original.

Postura de Pulti en redes: recortes, deuda y conducción económica

En sus redes sociales, Pulti profundizó su mensaje y apuntó directamente al impacto del ajuste nacional y la responsabilidad de la oposición en la provincia. Denunció una “ficción rara” y sostuvo que el freno al endeudamiento “monta un show de ‘como si’, pero en realidad es un ‘no’”. También defendió la gestión provincial frente a los “12,9 billones de pesos que Milei le recortó a la Provincia” y los vencimientos heredados de la administración Vidal.

“Con los créditos la provincia hace obras prioritarias en los 135 municipios. La Nación en cambio monta negocios financieros para pocos y compromete el futuro de los argentinos sin pasar por el Congreso”, afirmó. Y cerró: “La economía bonaerense la conduce Kicillof con Pablo López; a Caputo y Milei los maneja Scott Bessent. Pero al gobernador no se le quieren dar las herramientas para gestionar. Ojalá piensen”.