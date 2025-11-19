Alak participó del tedeum por el 143 aniversario de La Plata en la Catedral.

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó este miércoles del tedeum por el 143º aniversario de la ciudad, una ceremonia que tuvo lugar en la Catedral de la Inmaculada Concepción y que fue oficiada por el Arzobispo Monseñor Gustavo Carrara. El encuentro se desarrolló en el marco de los actos oficiales que recuerdan la fundación de la capital bonaerense.

Tras la celebración religiosa, las autoridades realizaron la entrega de una ofrenda floral en el mausoleo donde descansan los restos del exgobernador y fundador de la ciudad, Dardo Rocha. Este gesto formó parte del tradicional homenaje que año a año recuerda el legado del creador de La Plata.

Alak destacó el valor simbólico de la Catedral y el espíritu fundacional

Durante la ceremonia, Alak dejó un mensaje centrado en la identidad de la capital provincial y en el compromiso con su desarrollo. “En esta fecha tan importante y en esta catedral, símbolo de nuestra ciudad y de nuestra identidad, renovamos el espíritu fundacional y el compromiso para construir un futuro mejor y con más oportunidades para todos los platenses”, expresó el jefe comunal.

La tradicional celebración, realizada en el templo ubicado en 14 entre 51 y 53, comenzó con la entonación del Himno del Tedeum y dio paso a una reflexión a cargo de Carrara, quien enfocó su mensaje en la historia, el trabajo y el sentido comunitario que caracterizan a La Plata.

El mensaje de Carrara: homenaje a los fundadores y al trabajo anónimo

Durante su reflexión, el Arzobispo Gustavo Carrara recordó la figura de Dardo Rocha y el aporte de quienes hicieron posible la creación de la ciudad. "Hoy ciertamente agradecemos la audacia y el tesón de Dardo Rocha y de aquellos que soñaron y diseñaron esta ciudad, y la inauguraron hace 143 años", expresó.

Además, puso especial énfasis en el rol de quienes trabajaron de manera silenciosa en la construcción de La Plata. En ese sentido, Carrara destacó "a los anónimos pero esenciales que levantaron esta ciudad: cientos de obreros anónimos, quienes la construyeron con el trabajo de sus manos y el sudor de sus frentes. A ellos que no aparecen en los libros de historia debemos rendirle homenaje".

El Arzobispo también planteó la importancia del rol dirigencial y de la responsabilidad social. "Una ciudad es la gente que la habita, y quienes tenemos responsabilidad como dirigentes debemos estar a su servicio. Esa responsabilidad que tenemos nos pide cercanía e involucramiento en los temas que hacen a la vida concreta de nuestro pueblo, y buscar caminos de integración urbana como motor de desarrollo para la ciudad", agregó.

Finalmente, llamó a fortalecer los vínculos en la comunidad. Carrara pidió "ser protagonistas de la cultura del encuentro" y aseguró que "esto comienza con gestos concretos de ternura con los más frágiles".

Homenaje a Dardo Rocha y acompañamiento institucional

Finalizada la ceremonia religiosa, Alak, el Arzobispo y los funcionarios presentes se dirigieron al mausoleo donde descansan los restos de Dardo Rocha para depositar una ofrenda floral en su memoria. El tributo se realizó como parte del reconocimiento al fundador de la ciudad en el día de su aniversario.

En esta ocasión, participaron miembros del gabinete municipal, autoridades provinciales y consulares, referentes de instituciones sociales y educativas, representantes de distintos credos de la región y miembros de la comunidad en general, quienes acompañaron la celebración por los 143 años de la capital bonaerense.