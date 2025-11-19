El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Matanza incorporó un nuevo sistema de inteligencia artificial destinado a reforzar los mecanismos de prevención y mejorar las respuestas ante distintas situaciones de emergencia. La iniciativa, orientada a brindar un mayor cuidado a las familias y a cada vecina y vecino del distrito, forma parte del proceso de modernización que el Municipio viene impulsando en materia de seguridad.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió las instalaciones del COM para supervisar el funcionamiento del novedoso sistema de videovigilancia basado en IA, que opera con monitoreo constante las 24 horas del día. Tras la visita, destacó la importancia de la nueva herramienta: “Seguimos realizando una inversión histórica en tecnología de protección desde el COM, porque sabemos que la tecnología se renueva mes a mes en el mundo, y de esta forma le podemos brindar las últimas herramientas de cuidado a nuestras vecinas y vecinos”.

Un monitoreo integral respaldado por más de 5 mil cámaras

Durante la recorrida, Espinoza subrayó que en todas las ciudades del distrito ya funcionan más de 5 mil cámaras 4K, instaladas para fortalecer la prevención delictiva. Además, señaló el rol del anillo digital con lectoras de patentes, que aporta información inmediata sobre los vehículos que ingresan a La Matanza y permite detectar rápidamente aquellos que tengan pedido de captura.

Este despliegue tecnológico forma parte del entramado de vigilancia que opera de manera articulada con el COM, donde personal especializado realiza un seguimiento activo de las imágenes y coordina, cuando es necesario, acciones con distintos organismos de seguridad.

Paradas seguras y puntos de respuesta inmediata

El COM mantiene contacto permanente con las fuerzas de seguridad y con los equipos de emergencia del distrito, incluyendo ambulancias, bomberos y Defensa Civil. A la vez, La Matanza cuenta con 1200 paradas seguras equipadas con cámaras y botones antipánico, instaladas para brindar mayor protección durante la espera del transporte público.

También existen 100 puntos seguros ubicados en plazas y centros comerciales, todos vinculados directamente con el Centro de Monitoreo para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier tipo de riesgo o incidente.

La inteligencia artificial como nuevo eje de la videovigilancia

El intendente destacó especialmente el salto tecnológico que implica incorporar sistemas basados en IA dentro del monitoreo municipal. “La nueva y última tecnología que sumamos nos permite incorporar mayor velocidad a las alertas, actuar con mayor rapidez ante emergencias y facilitar la persecución de delincuentes, que deriva en su pronta detención”, afirmó Espinoza.

Según agregó, el objetivo es continuar modernizando la infraestructura tecnológica para lograr mecanismos de prevención cada vez más eficientes. “Vamos a continuar incorporando tecnología de avanzada para fortalecer la prevención y robustecer los mecanismos de respuesta, que cada vez son más efectivas y más rápidas logrando otorgar una mejor protección a toda nuestra comunidad”, concluyó.

La Matanza avanza en el segundo proyecto de viviendas más grandes del país

En otro orden, la comuna continúa con su Plan de obras de viviendas en el distrito con la construcción de más de 300 unidades que incluirán espacios verdes, jardines, espacios de uso común y centros comerciales,

La gran obra en marcha de más de 300 viviendas ubicada en Ciudad Evita se consolida como una de las iniciativas habitacionales más significativas de la Argentina. Durante una recorrida por el predio en construcción, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, destacó la importancia del proyecto para la comunidad: “Hace muchísimos años que las vecinas y vecinos de Ciudad Evita estaban esperando una obra impresionante como esta: más de 300 viviendas con espacios verdes, jardines y lugares de encuentro para las familias”.

"Estas vivendas nos llenan de orgullo, porque significan dignidad, trabajo y futuro para millas de familias. El pueblo es feliz cuando hay trabajo, cuando hay empleo y cuando ve crecer barrios hermosos como este" subrayó Fernando Espinoza.



