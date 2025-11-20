El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que volvió a poner en valor el convenio que el Municipio mantiene con los clubes de la ciudad. La iniciativa busca garantizar que niños y niñas de todos los barrios puedan acceder a la práctica deportiva sin importar su situación económica, un punto que el jefe comunal describió como central en el acompañamiento municipal.

Passaglia recibió a los presidentes de diferentes instituciones deportivas, con quienes repasó el trabajo conjunto sostenido en los últimos años. Durante el encuentro, se analizaron nuevas ideas para ampliar el alcance del programa y fortalecer aún más el vínculo entre el Municipio y los clubes.

En ese contexto, el intendente enfatizó el rol del Estado local en el acompañamiento a estas instituciones: “Vamos a seguir trabajando en conjunto con los clubes porque creemos que el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo de niños y adolescentes. Durante este año, más de 2 mil chicos que no podían acceder a una cuota deportiva, pudieron practicar su deporte favorito en el club que ellos eligieron”. A su vez, los dirigentes destacaron la experiencia de los jóvenes que acceden a las becas y remarcaron el impacto positivo que el programa genera en la comunidad.

Un programa que ya benefició a más de 10 mil chicos

El sistema de Becas Deportivas se implementa cada año y ya permitió que más de 10 mil chicos de San Nicolás puedan practicar deportes en entornos seguros, acompañados por entrenadores y profesionales que garantizan la calidad de cada actividad. Además de impulsar el desarrollo de jóvenes y adolescentes, la iniciativa sostiene la actividad cotidiana de los clubes y fortalece su rol social dentro de los barrios.

En el mensaje que acompaña el video publicado en redes, Passaglia subrayó la importancia de que cada chico pueda participar de diversas disciplinas como fútbol, tenis, básquet, vóley o golf. El objetivo, remarcó, es asegurar que ningún niño o adolescente quede fuera de la práctica deportiva por limitaciones económicas.

Avances en el centro: “Queremos un casco histórico más moderno”

En paralelo a las acciones vinculadas al deporte, el intendente también recorrió las obras de refuncionalización del centro. La intervención, considerada una pieza clave dentro del plan de transformación urbana del Municipio, apunta a modernizar el casco histórico, mejorar la circulación peatonal y convertir el microcentro en un gran paseo urbano.

“Queremos un casco histórico más moderno y accesible”, expresó Passaglia durante la recorrida, donde marcó la importancia de continuar con un proyecto que combina la modernización urbana con la puesta en valor del patrimonio histórico local.

Un paseo urbano que transforma el microcentro

Los trabajos comenzaron en Guardias Nacionales, entre Nación y Mitre, y continuarán sobre Pellegrini —entre Rivadavia y Alem— para luego avanzar en Rivadavia, entre Nación y Pellegrini. Estas calles forman parte de la primera etapa de un proyecto que transformará al microcentro en un paseo urbano con veredas más amplias, menor circulación vehicular y una prioridad clara para los peatones.

“Como ya estaba previsto, comenzamos a trabajar nuevamente en el centro para ampliar hacia calle Belgrano y calle Pellegrini lo que ya hicimos en Nación y Mitre. Además de la revalorización del casco histórico, esta obra permite que los nicoleños puedan caminar con mucha más comodidad, convirtiendo al centro en un gran paseo urbano”, explicó el jefe comunal.

Renovación de servicios y recuperación del patrimonio

Passaglia resaltó que la intervención no solo abarca mejoras visibles, sino también una renovación completa de las cañerías y redes de servicios, muchas de ellas con más de 80 años de antigüedad. “En este tipo de obras es importante valorar los trabajos previos, que son los que no se ven. Les pido un poco de paciencia porque no es una obra superficial: se están cambiando caños de agua, cloacas y desagües pluviales que estaban por explotar”, afirmó.

Las etapas previas ya finalizaron e incluyeron el recambio de calles De la Nación y Mitre, desde Avenida Moreno hasta Sarmiento, con nuevas explanadas peatonales, farolas LED, arbolado urbano y dársenas de estacionamiento que consolidaron un entorno más seguro y accesible.

Una ciudad que avanza también en cultura y recreación

Mientras continúan las intervenciones urbanas, San Nicolás sostiene una agenda cultural activa. El pasado 1 y 2 de noviembre, miles de personas disfrutaron de una nueva edición de Halloween en el Paseo del Empedrado de la Costanera, con escenografías, maquillaje artístico, música, juegos y ambientaciones temáticas que convocaron a familias de toda la ciudad. La propuesta gratuita se afirmó nuevamente como uno de los eventos más esperados del año.