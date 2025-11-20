Durante la ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por Majo del Barro, y se realizó la colocación de una ofrenda floral en homenaje a los caídos, a cargo del Intendente Cecilio Salazar, el Presidente del Concejo Deliberante, Pablo Vlaeminck, y el Subdelegado Juan Cruz Gajate.

A continuación, la vecina Susana Ciucci compartió un repaso histórico sobre los hechos del 20 de noviembre de 1845, resaltando el valor de las fuerzas de la Confederación Argentina que resistieron el avance anglo-francés en este lugar. Luego, el Subdelegado Juan Cruz Gajate destacó el significado que este sitio tiene para la comunidad y su importancia en la memoria colectiva.

El Intendente, Cecilio Salazar, destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica y defender la soberanía en un contexto nacional complejo.

En su discurso, reivindicó el rol de los hombres y mujeres que participaron en la histórica resistencia y señaló la relevancia de reafirmar hoy los valores de la soberanía a través del trabajo, la educación, la salud pública, la producción nacional y la presencia del Estado.

Además, se refirió a los desafíos actuales que requieren unidad y compromiso, destacando el esfuerzo que realiza el Municipio para sostener los servicios esenciales y acompañar a la comunidad en un escenario Nacional adverso, reafirmando que la defensa de la soberanía es un deber permanente de todos los argentinos.

Del acto participaron vecinos, concejales, funcionarios municipales, autoridades educativas, representantes de fuerzas de seguridad, Veteranos Continentales de Malvinas e instituciones. La jornada concluyó renovando el reconocimiento a esta fecha histórica y al legado que Vuelta de Obligado representa para la identidad nacional.

El mensaje de Salazar

"A 180 años de aquella resistencia, la soberanía vuelve a ser

amenazada. No con cadenas sobre el río, sino con cadenas más modernas: el tremendo endeudamiento que condiciona; la entrega de recursos estratégicos; la colonización económica disfrazada de libre mercado; la idea peligrosa de que el país debe ser administrado como una empresa, donde las personas son números que se ajustan, se recortan o se descartan", dijo.

"Pero nosotros sabemos —porque lo aprendimos de esta tierra— que ninguna Nación puede ser libre si entrega su patrimonio y su gente. Hoy quieren convencernos de que la Argentina no vale. De que nuestros recursos deben quedar afuera. De que el pueblo es un gasto. Pero la historia nos enseña lo contrario: cuando la Patria estuvo en manos del pueblo, la Argentina creció; cuando estuvo en manos ajenas, retrocedió", agregó el alcalde.

Y resaltó "La Patria no se vende. La Patria se defiende. Se defiende con trabajo, con educación pública, con salud para

todos, con producción nacional, con cultura viva, con memoria histórica. Se defiende con un Estado presente que cuide a quienes más necesitan. Se defiende con militancia, con organización y con esperanza, como lo hicieron los hombres y mujeres de Obligado".

"Hace 180 años, acá, en este mismo lugar, la Argentina dio una lección al mundo. Demostró que un pueblo decidido es invencible. En esta actualidad tan compleja, nuevamente, la Patria nos llama", acotó.

Y cerró "debemos estar más firmes que nunca. Pero también más responsables que nunca. Quienes tenemos funciones públicas debemos recordar que servimos al pueblo y no a nosotros mismos. El cargo no es un privilegio: es una responsabilidad".