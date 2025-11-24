El gesto de Merentiel con Marchesín tras el triunfo de Boca

Boca Juniors selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura con una victoria sólida por 2-0 frente a Talleres de Córdoba en La Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda sacó adelante un partido cargado de tensión, con un doblete de Miguel Merentiel y una actuación decisiva de Agustín Marchesín, quien detuvo un penal en un momento límite.

La noche venía con sabor especial para Merentiel: alcanzó los 50 goles con la camiseta azul y oro y fue elegido figura del encuentro. Sin embargo, lejos de quedarse con los flashes, el uruguayo sorprendió con un reconocimiento que desvió el foco hacia el arco.

El elogio inesperado del goleador

Consultado tras el partido, Merentiel fue directo: “Me eligieron la figura, pero para mí la figura fue Marchesín. Su tapada fue fundamental para el partido y para todo el plantel”, soltó la Bestia.

El delantero destacó la importancia del arquero en una de las jugadas más determinantes del primer tiempo. Talleres, dirigido por Carlos Tevez, había impuesto una presión alta desde el arranque y encontró su chance más clara cuando el árbitro sancionó penal por una mano de Exequiel Zeballos. Mateo Cáceres ejecutó, pero Marchesín adivinó y contuvo el remate, evitando el empate y manteniendo viva la ventaja del local.

Merentiel reforzó su mirada con otra frase contundente: “Estamos muy contentos con que esté acá. Demuestra que es un gran arquero y que está a la altura de un club grande”.

La respuesta de Marchesín tras el gesto del delantero

A la salida del campo de juego, Marchesín también tomó la palabra y no pasó por alto el gesto de su compañero. “Muchas gracias a Miguel y a mis compañeros. Fue un año complicado, pero estar acá es un sueño”, afirmó.

El arquero, con pasado en Lanús, aprovechó para felicitar al Granate por la reciente conquista de la Copa Sudamericana y destacó la actuación de Nahuel Losada. Sin embargo, rápidamente volvió al presente: “Estoy cumpliendo mi sueño y lo disfruto día a día, con la responsabilidad que amerita”.

El vínculo entre ambos quedó sellado cuando, camino al vestuario, se detuvieron para sacarse una foto juntos, una imagen que ya circula fuerte en redes.

Cómo fue el partido que metió a Boca en cuartos

Talleres arrancó mejor, presionó alto y complicó la salida de Boca, lo que obligó a Marchesín a intervenir más de una vez. Pero el Xeneize golpeó en el momento justo. A los 28 minutos, tras un córner que terminó en un cabezazo al travesaño de Lautaro Di Lollo, Merentiel estuvo atento y empujó el rebote para el 1-0.

La atajada del penal sobre el final del primer tiempo terminó de acomodar la noche. Y apenas iniciada la segunda parte, llegó el 2-0: centro preciso de Lautaro Blanco y definición del uruguayo entrando solo al área. Desde ahí, Boca controló el ritmo, manejó los tiempos y prácticamente no dejó reaccionar al equipo cordobés.

El impacto del triunfo en el cuadro de los playoffs

La victoria de Boca reordenó el tablero de los playoffs del Clausura, que comenzó a definirse desde el sábado con los primeros cruces. Argentinos Juniors fue el primero en avanzar, y será justamente el rival del Xeneize en los cuartos, luego del 2-0 sobre Vélez con dos golazos de Hernán López Muñoz.

Estudiantes de La Plata también dio el golpe eliminando a Rosario Central, mientras que Central Córdoba dejó afuera a San Lorenzo en Santiago del Estero.

Cómo sigue el Torneo Clausura

Los cruces continuarán con:

Deportivo Riestra vs. Barracas Central

Racing vs. River

Unión vs. Gimnasia

Lanús vs. Tigre

En caso de igualdad, habrá tiempos suplementarios y luego penales. La final se jugará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Con la clasificación ya asegurada, Boca ahora pone el foco en Argentinos Juniors, con un Merentiel encendido y un Marchesín que recuperó protagonismo en una noche que puede marcar el despegue del equipo en el tramo decisivo del torneo.