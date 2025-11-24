Correa advirtió por un “ataque directo” a los trabajadores

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, lanzó una dura crítica contra los lineamientos de la reforma laboral que prepara el presidente Javier Milei para enviar al Congreso. El funcionario aseguró que el esquema que circula en el borrador oficial “no tiene sentido en el contexto regional ni mundial” y alertó que la propuesta “busca cercenar derechos para quebrar a la clase trabajadora”.

Según Correa, la iniciativa forma parte de una “ofensiva de extrema derecha” que apunta a retroceder décadas de conquistas laborales y reinstalar condiciones previas al peronismo. “Quieren llevar al trabajador a un preperonismo”, aseguró, al tiempo que consideró que la reforma abre la puerta a un “modelo totalitario” si avanza en limitar el derecho a huelga, extender jornadas a 12 horas o modificar tareas de forma unilateral.

Críticas al impacto sobre sindicatos y convenios

El ministro sostuvo que los cambios propuestos sobre los convenios colectivos, las vacaciones y las modalidades de contratación “sólo buscan fragmentar el modelo sindical y desarticular los reclamos colectivos”. En esa línea, recordó que “desde 1976, todos los gobiernos de derecha pidieron flexibilizar para atraer empleo, pero eso nunca ocurrió”.

Para Correa, la estrategia del Gobierno nacional apunta a debilitar a los trabajadores y trabajadoras como actor político.

“Van contra los trabajadores porque son el núcleo del peronismo”, afirmó.

El funcionario bonaerense también cuestionó la presión internacional que, según planteó, incide sobre la agenda laboral del oficialismo. Aseguró que detrás de la iniciativa aparecen influencias del Fondo Monetario Internacional y del expresidente estadounidense Donald Trump, a quienes acusó de empujar modelos de precarización.

La respuesta del peronismo y la CGT

Correa afirmó que el peronismo y la CGT “van a generar los anticuerpos necesarios” para enfrentar la avanzada, en un escenario en el que distintos gremios ya anticiparon que rechazarán cualquier intento de flexibilización que implique pérdida de derechos.

El ministro también sostuvo que la Provincia mantendrá una postura firme ante cualquier intento regresivo impulsado desde la Casa Rosada. “Vamos a defender a los trabajadores desde la realidad, no desde un escritorio”, aseguró.

La reivindicación de los gobiernos kirchneristas

En el cierre, Correa destacó las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, a quienes atribuyó la creación de “cinco millones de puestos de trabajo sin tocar un derecho”. Para el funcionario bonaerense, esa etapa demostró que el crecimiento económico y la ampliación de derechos pueden ir de la mano.

La discusión por la reforma laboral se encamina a convertirse en uno de los ejes centrales del debate político del 2025, con un Gobierno decidido a impulsar cambios profundos y un sindicalismo que ya anticipó que no permitirá retrocesos.