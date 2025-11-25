Un grupo de diputados y senadores de la Unión Cívica Radical que compitieron en las listas de la Alianza La Libertad Avanza (ALLA) en las elecciones de octubre definieron que no integrarán las bancadas del oficialismo nacional. La situación se repite en Entre Ríos, Mendoza y Chaco, provincias donde el radicalismo formó parte de acuerdos electorales con el espacio gobernante o participó del armado local. Esta decisión tendrá impacto institucional y partidario, tanto en el número de legisladores con los que contará Javier Milei desde diciembre como en la interna radical, que atraviesa un período de alta tensión.

Reacomodamiento político en Entre Ríos

Uno de los casos más relevantes es el del diputado nacional electo Darío Schneider, dirigente radical entrerriano que conformó la lista en la boleta que encabezó Andrés Laumann (LLA). Schneider había sido parte de un sector boina blanca históricamente enfrentado con el actual gobernador Rogelio Frigerio, con quien compitió en internas tanto en 2021 como en 2023. Tras los comicios que pusieron fin al predominio peronista en la provincia, Schneider se integró al gabinete provincial como ministro de Planeamiento.

En la disputa por las candidaturas para el Congreso, la UCR local realizó internas, pero Schneider quedó como el único dirigente del partido que superó las exigencias de la Casa Rosada para la conformación del frente. En la noche electoral del 26 de octubre, su ausencia en los festejos fue explicada como “razones particulares”, aunque realizó una celebración propia en Crespo, su ciudad natal, envuelto en la bandera radical.

Ante la consulta sobre qué bancada integraría, la respuesta fue directa: “UCR”, dijo Schneider. Sobre si la decisión estaba acordada con el Gobernador, respondió: “Sí”, y luego evitó más declaraciones. Desde el entorno de Frigerio admitieron que estaban al tanto desde antes de la elección y relativizaron el impacto, asegurando que lo relevante será su comportamiento legislativo. Sostienen que Schneider votará según los intereses del gobernador y de Entre Ríos, con margen para actuar según sus principios cuando los temas no afecten la gobernabilidad.

El mismo movimiento en Chaco y Mendoza

En Chaco, tanto la senadora electa Silvana Schneider, actual vicegobernadora de Leandro Zdero, como el diputado nacional electo Guillermo César Agüero, subsecretario de Coordinación Económica provincial, confirmaron que se sumarán a la bancada radical. Ambos formaron parte del armado conjunto entre el oficialismo provincial y LLA, que triunfó por un margen ajustado.

Durante el último tramo de la campaña, Zdero optó por correr al Gobierno nacional de la estrategia de comunicación y concentrarse en los elementos visuales que identificaban a la alianza: el color violeta y el número 503.

En Mendoza, la diputada Pamela Verasay —segunda en la lista detrás del exministro de Defensa Luis Petri— también se integrará al bloque de la UCR. La decisión fue confirmada por una fuente cercana a la legisladora que responde políticamente al gobernador Alfredo Cornejo. Verasay había participado junto a Cornejo y Zdero de los festejos en Corrientes tras el triunfo de Gustavo Valdés en agosto.

Un trasfondo clave: la interna radical

El nuevo mapa legislativo se define apenas días antes de que el radicalismo deba elegir a las nuevas autoridades del Comité Nacional, ya sin Martín Lousteau al frente. El dirigente porteño, que retuvo su banca en la Cámara baja, anticipó que tampoco integrará el bloque de la UCR: su futuro será el espacio Provincias Unidas, donde confluyen gobernadores radicales que no acordaron con LLA.

La disputa tiene un protagonista con aspiraciones: Gustavo Valdés. El gobernador saliente de Corrientes, uno de los pocos radicales que logró un triunfo electoral este año, asumirá como senador provincial, pero busca consolidarse con proyección nacional hacia 2027.

En un escenario de derrotas acumuladas y tensiones internas, el reacomodamiento de los legisladores electos amplifica la incertidumbre dentro de un partido que, como señalan voces de su propia dirigencia, hoy “tiene más historia que futuro”.