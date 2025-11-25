El intendente Alejandro Acerbo presentó nuevas maquinarias que pasarán a integrar el parque automotor del distrito. Se trata de dos motoniveladoras Liangong MG12 y dos camiones Volkswagen 17.280 —uno con caja y otro con batea volcadora— adquiridos a través de Provincia Leasing S.A., la empresa del Banco Provincia que financia bienes de capital para el sector público.

La gestión forma parte de una política provincial impulsada por el gobernador Axel Kicillof, orientada a asistir a los municipios mediante herramientas crediticias que permitan renovar equipamiento y mejorar los servicios locales.

Una de las motoniveladoras reemplazará a la que actualmente opera en los caminos de La Larga, La Copeta y La Manuela, mientras que la unidad anterior pasará a cumplir funciones en el camino real de Salazar. La segunda motoniveladora reforzará el trabajo de Servicios Viales.

En cuanto a los camiones, uno será destinado al mismo sector vial, mientras que el otro se incorporará al área de Servicios Urbanos. Con estas adquisiciones, el parque vial queda en condiciones de responder con mayor eficiencia a las necesidades del distrito. A esto se sumará próximamente un carretón de gran porte, que permitirá trasladar maquinaria pesada con más autonomía y eficacia.

De la entrega participaron los nuevos maquinistas y choferes, junto al secretario de Gobierno Roberto Serra, el director de Servicios Viales Adrián Barbeite, el director de Apoyo Administrativo y Logístico Eduardo Mayanobe y el director de Servicios Urbanos Roberto Monchovi.

Encuentro con la Asociación Pro Obra Educativa del Colegio Sagrada Familia

En el marco de la agenda institucional, el intendente Acerbo recibió en su despacho a integrantes de la Asociación Pro Obra Educativa del Colegio Sagrada Familia. La reunión permitió dialogar sobre la situación actual de la institución y abordar distintos proyectos a desarrollar de manera conjunta.

El encuentro sirvió para avanzar en líneas de trabajo orientadas al fortalecimiento de la comunidad educativa y para analizar alternativas de colaboración que acompañen el crecimiento del establecimiento.

Acerbo participó del acto por el Día de la Soberanía Nacional

El intendente también fue parte del acto por el Día de la Soberanía Nacional, encabezado por el gobernador Axel Kicillof en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense. Durante la ceremonia, el mandatario provincial subrayó que la soberanía puede verse afectada por relaciones económicas sostenidas en la sumisión política y destacó la importancia de defender la producción y el trabajo argentino.

Kicillof recordó las enseñanzas de la Batalla de la Vuelta de Obligado y remarcó que, en toda negociación internacional, la prioridad debe ser el interés nacional. Además, cuestionó el acuerdo comercial que el país negocia con Estados Unidos y señaló que cada política debe evaluarse según su impacto en quienes trabajan y producen.

En su mensaje, el Gobernador llamó a mantener vivo el espíritu patriótico de quienes defendieron la Patria y reafirmó el compromiso de la provincia de Buenos Aires con la soberanía y con la mejora de la calidad de vida del pueblo. El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores, intendentes, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales.

Una agenda marcada por obras, educación y compromiso institucional

Entre la presentación de nuevas maquinarias, el encuentro con representantes educativos y la participación en la conmemoración de la Soberanía, Daireaux vivió días de fuerte actividad municipal. La combinación de inversión, articulación institucional y presencia en actos oficiales reflejó una agenda amplia que abarcó infraestructura, educación y políticas públicas.