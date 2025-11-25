El fin de semana largo superó las expectativas y augura una buena temporada.

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo informó que el fin de semana largo comprendido entre el viernes 21 y el lunes 24 dejó resultados ampliamente positivos para el sector turístico de Necochea. El nivel de ocupación en alojamientos registrados alcanzó un promedio del 80%, superando la proyección inicial que marcaba un 70% según las reservas relevadas previamente por el área.

El día de mayor afluencia turística fue el sábado, cuando los establecimientos hoteleros llegaron al 85% de ocupación, destacándose los hoteles de tres y cuatro estrellas como los preferidos por los visitantes. Varios alojamientos trabajaron con ocupación plena.

Eventos y actividades que atrajeron a visitantes

El titular del área, Matías Sierra, señaló que una parte importante del flujo turístico se vinculó a las actividades planificadas en el marco del 144° Aniversario de Necochea y la apertura de la temporada, celebraciones que se desarrollaron con éxito en el Parque Miguel Lillo.

Además de los eventos centrales, distintos encuentros deportivos y culturales contribuyeron a potenciar la llegada de visitantes. Entre ellos se destacaron:

El Campeonato Nacional de Fútbol Senior

Las Olimpíadas de Profesionales de Ciencias Económicas

La convención NecGo, vinculada al manga y el cómic

Estas propuestas sumaron atractivo y generaron un movimiento constante en la ciudad durante los cuatro días.

El clima también acompañó: tanto el domingo como el lunes se registraron temperaturas superiores a los 27 grados, lo que permitió disfrutar de la playa a pleno.

Sierra calificó el fin de semana como “muy positivo”, no solo por el movimiento en alojamientos, sino también por el impacto favorable en la gastronomía y otros prestadores turísticos. El balance general, según explicó, augura una buena temporada de verano para Necochea.

Juegos Deportivos de Playa: una actividad que convocó a 1000 estudiantes

En paralelo a la actividad turística, la ciudad también fue sede de los Juegos Deportivos de Playa, un programa impulsado por la Inspección de Educación Física que recuperó esta propuesta luego de varios años.

La iniciativa, que contó con la colaboración del municipio, reunió a unos 1000 alumnos del nivel secundario entre el lunes y el jueves. Las actividades se realizaron en el Balneario Tarsis e incluyeron vóley, ringo, vóley adaptado, atletismo, tejo y hándbol.

Durante la jornada del jueves, el intendente Arturo Rojas se acercó al lugar acompañado por el director de Deportes, Juan Ignacio Coria. Ambos destacaron la importancia de la actividad como espacio de recreación para los jóvenes y reconocieron el trabajo realizado por los inspectores Ariel González y Valeria Di Fiori.

González remarcó la satisfacción del equipo por haber recuperado los juegos y explicó que cada jornada estuvo destinada a distintos años del nivel secundario. “Cuando asumí en junio Valeria me expresó que estaba esta necesidad de los adolescentes, teníamos que recuperar los juegos de playa, y donde hay una necesidad hay un derecho, y lo estamos garantizando”, señaló.

Por su parte, Di Fiori destacó el valor de utilizar la playa como escenario y la importancia de retomar una propuesta que en otros tiempos estaba presente en todos los niveles educativos. También agradeció el acompañamiento del municipio, el Balneario Tarsis y los docentes de Educación Física.

Ambos inspectores agradecieron a la Jefatura Distrital y a las inspectoras de niveles por el apoyo institucional y adelantaron que ya están trabajando en ideas para la edición 2026. Entre las propuestas mencionaron una encuesta a estudiantes y docentes para incorporar nuevas actividades y anticiparon que la próxima edición se realizará en abril, una época del año con menor concentración de eventos.

Una ciudad que combina turismo, deporte y actividades comunitarias

Entre el fuerte movimiento turístico, los eventos que acompañaron el fin de semana largo y la realización de los Juegos Deportivos de Playa, Necochea cerró una semana marcada por la actividad, el clima favorable y la participación comunitaria. Los indicadores de ocupación, el impacto en sectores vinculados al turismo y la respuesta de los visitantes permiten proyectar un verano con perspectivas alentadoras.