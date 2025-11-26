Supermiércoles en la Legislatura: se vota el paquete económico de Kicillof
El gobernador logró dictamen para el endeudamiento y el triplete de leyes sería tratado en ambas cámaras, en medio de una fuerte presión social y política.Política26 de noviembre de 2025Pamela Orellana
La Legislatura bonaerense se prepara para definir este miércoles el futuro económico de la provincia, con la votación del Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y un pedido de endeudamiento que supera los 3 mil millones de dólares.
Tras días de intensas negociaciones, el peronismo provincial logró ayer el dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto e Impuesto, con el respaldo de Gustavo Cuervo, de Nuevos Aires, uno de los bloques opositores clave para la estrategia oficialista.
La sesión en Diputados está convocada a las 14, mientras que el Senado se reunirá a las 19, con el foco puesto en la Cámara baja, donde se espera que el paquete avance con un amplio respaldo.
El dictamen de mayoría reunió a todos los integrantes del bloque de Unión por la Patria en la comisión y contó con la adhesión de Martín Rozas (Unión y Libertad) y Cuervo, consolidando un escenario favorable para el oficialismo.
Fondos municipales y endeudamiento histórico
El proyecto de endeudamiento se divide en dos tramos: uno por hasta 1.045 millones de dólares y otro por 1.990 millones, sumando un total de 3.035 millones de dólares.
Además, la Tesorería podrá emitir Letras del Tesoro por hasta 250 millones de dólares durante 2026, Buenos Aires Energía S.A. (Centrales de la Costa) financiará proyectos energéticos con 150 millones de dólares y Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) podrá endeudarse hasta 250 millones para obras de infraestructura.
Una de las modificaciones clave aprobadas en comisión establece que el primer tramo del endeudamiento se integrará al cálculo del 8% destinado al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que será además de libre disponibilidad, beneficiando a jefes comunales oficialistas y opositores.
Según fuentes del Ejecutivo, “el fondo alcanzaría unos 365 mil millones de pesos para repartir entre los municipios”, un monto que, destacaron, “supera a todos los fondos entregados en años anteriores”.
Como parte del acuerdo político, el Ejecutivo también aceptó ampliar el directorio del Banco Provincia de 8 a 12 miembros, habilitando una futura distribución de cargos entre la oposición, en un organismo donde hay mandatos vencidos y otros que caducan en enero.
En paralelo, el dictamen incorporó la condonación de deudas por unos $7.900 millones a los 135 municipios, correspondientes al Fondo Covid y al Fondo de Asignaciones Extraordinarias Salariales. Además, se busca fijar un “mínimo garantizado” para el reparto del fondo municipal.
La iniciativa responde a la presión de unos 80 municipios que enfrentan graves problemas financieros, según reconocen los propios intendentes, y busca garantizar recursos para salarios, obras públicas y servicios esenciales.
En paralelo, Martín Rozas presentó un proyecto para crear una Bicameral de seguimiento de la deuda, con el objetivo de controlar gestión, destino y pagos de los recursos externos.
Presión social y oposición: urgencia por financiamiento
Organizaciones sociales, políticas y gremios alineados con el Movimiento Derecho al Futuro emitieron un duro comunicado reclamando la sanción inmediata del paquete.
“Aprueben el financiamiento para la Provincia. Les pedimos a los legisladores que dejen la rosca de lado y trabajen en defensa de la provincia de Buenos Aires, brindándole al gobernador las herramientas para cuidar y proteger a los bonaerenses”, señalaron.
Según advirtieron, sin el financiamiento adecuado “habrá menos alimentos, menos recursos para jubilados, menos inversión en educación y seguridad, menos herramientas para pymes y producción, y menos inversión en ciencia, tecnología y cultura”.
Otros temas en agenda
El gobernador Axel Kicillof también giró al Senado el pliego para designar a Flavia Terigi como nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni.
Además, se espera formalizar el pedido de licencia del diputado Gustavo Pulti, quien asumirá como concejal de Mar del Plata, y su lugar será ocupado por José “Cote” Rossi, militante de La Cámpora.
En paralelo a la discusión económica, oficialismo y oposición avanzan en una agenda de temas pendientes que se tratarán antes del recambio legislativo, proyectando la continuidad de negociaciones para la próxima semana.
Caputo prometió un 2026 “espectacular” ante CEOs británicos
Caputo les anticipó a CEOs británicos un 2026 “espectacular” y bajó línea sobre dólar, impuestos y reformas. Una reunión picante en pleno salto del blue.
La cumbre de Karina Milei que busca ordenar a LLA en Buenos Aires
En Mar del Plata, la presidenta de La Libertad Avanza intentará cerrar internas, definir cargos clave y bajar línea frente a suba de tasas y pactos territoriales.
Las diez intendencias bonaerenses que cambian de manos en diciembre
Éxodo del municipio al recinto: entre licencias y renuncias, una decena de mandatarios asumirá sus bancas el 10D. Quiénes toman el control de cada distrito.
De Loredo se despidió de Diputados: “Estoy contento con haber ayudado al Gobierno”
El adiós de Rodrigo de Loredo encendió la rosca: apoyo a Javier Milei, diferencias públicas y un regreso a Córdoba que promete sacudir la interna.
Sileoni se va “sin conflictos” y dispara contra la reforma educativa de Milei
El director de Cultura y Educación bonaerense habló sobre su renuncia al cargo y tildó de “siniestro” el plan educativo que impulsa el Gobierno nacional.
Explota una encuesta que muestra el clima político más tenso del año
La última encuesta sacudió el feriado largo: Milei sube, la bronca sigue y la grieta emocional pega más fuerte que nunca. Entrá y mirá los datos.
Damián Selci, uno de los intendentes peor evaluados del conurbano: colapso sanitario, inseguridad en alza y un Hurlingham "deteriorado"
Los vecinos advierten que el sistema de salud atraviesa limitaciones graves, los espacios públicos se encuentran abandonados, las obras quedan inconclusas y la gestión municipal carece de transparencia, planificación y control, entre las principales problemáticas que el jefe comunal no logra resolver.