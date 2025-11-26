La Legislatura bonaerense se prepara para definir este miércoles el futuro económico de la provincia, con la votación del Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y un pedido de endeudamiento que supera los 3 mil millones de dólares.

Tras días de intensas negociaciones, el peronismo provincial logró ayer el dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto e Impuesto, con el respaldo de Gustavo Cuervo, de Nuevos Aires, uno de los bloques opositores clave para la estrategia oficialista.

La sesión en Diputados está convocada a las 14, mientras que el Senado se reunirá a las 19, con el foco puesto en la Cámara baja, donde se espera que el paquete avance con un amplio respaldo.

El dictamen de mayoría reunió a todos los integrantes del bloque de Unión por la Patria en la comisión y contó con la adhesión de Martín Rozas (Unión y Libertad) y Cuervo, consolidando un escenario favorable para el oficialismo.

Fondos municipales y endeudamiento histórico

El proyecto de endeudamiento se divide en dos tramos: uno por hasta 1.045 millones de dólares y otro por 1.990 millones, sumando un total de 3.035 millones de dólares.

Además, la Tesorería podrá emitir Letras del Tesoro por hasta 250 millones de dólares durante 2026, Buenos Aires Energía S.A. (Centrales de la Costa) financiará proyectos energéticos con 150 millones de dólares y Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) podrá endeudarse hasta 250 millones para obras de infraestructura.

Una de las modificaciones clave aprobadas en comisión establece que el primer tramo del endeudamiento se integrará al cálculo del 8% destinado al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que será además de libre disponibilidad, beneficiando a jefes comunales oficialistas y opositores.

Según fuentes del Ejecutivo, “el fondo alcanzaría unos 365 mil millones de pesos para repartir entre los municipios”, un monto que, destacaron, “supera a todos los fondos entregados en años anteriores”.

Como parte del acuerdo político, el Ejecutivo también aceptó ampliar el directorio del Banco Provincia de 8 a 12 miembros, habilitando una futura distribución de cargos entre la oposición, en un organismo donde hay mandatos vencidos y otros que caducan en enero.

En paralelo, el dictamen incorporó la condonación de deudas por unos $7.900 millones a los 135 municipios, correspondientes al Fondo Covid y al Fondo de Asignaciones Extraordinarias Salariales. Además, se busca fijar un “mínimo garantizado” para el reparto del fondo municipal.

La iniciativa responde a la presión de unos 80 municipios que enfrentan graves problemas financieros, según reconocen los propios intendentes, y busca garantizar recursos para salarios, obras públicas y servicios esenciales.

En paralelo, Martín Rozas presentó un proyecto para crear una Bicameral de seguimiento de la deuda, con el objetivo de controlar gestión, destino y pagos de los recursos externos.

Presión social y oposición: urgencia por financiamiento

Organizaciones sociales, políticas y gremios alineados con el Movimiento Derecho al Futuro emitieron un duro comunicado reclamando la sanción inmediata del paquete.

“Aprueben el financiamiento para la Provincia. Les pedimos a los legisladores que dejen la rosca de lado y trabajen en defensa de la provincia de Buenos Aires, brindándole al gobernador las herramientas para cuidar y proteger a los bonaerenses”, señalaron.

Según advirtieron, sin el financiamiento adecuado “habrá menos alimentos, menos recursos para jubilados, menos inversión en educación y seguridad, menos herramientas para pymes y producción, y menos inversión en ciencia, tecnología y cultura”.

Otros temas en agenda

El gobernador Axel Kicillof también giró al Senado el pliego para designar a Flavia Terigi como nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni.

Además, se espera formalizar el pedido de licencia del diputado Gustavo Pulti, quien asumirá como concejal de Mar del Plata, y su lugar será ocupado por José “Cote” Rossi, militante de La Cámpora.

En paralelo a la discusión económica, oficialismo y oposición avanzan en una agenda de temas pendientes que se tratarán antes del recambio legislativo, proyectando la continuidad de negociaciones para la próxima semana.