El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, volvió a referirse a la situación del máximo tribunal, remarcando que durante el último año llegó a funcionar con solo tres miembros. En ese marco, aseguró: “Es muy importante integrarla cuanto antes”, poniendo el foco en las vacantes que el Gobierno intenta cubrir.

El magistrado también se refirió a la discusión sobre una eventual ampliación del tribunal y fue categórico al afirmar que esa posibilidad no está en agenda.

Según explicó, la demora en la cobertura de cargos se vincula directamente con cuestiones políticas que han obstaculizado acuerdos. “No es que funcione bien, necesitamos que la Corte esté integrada”, insistió.

Críticas a las vacantes en la Justicia

Lorenzetti cuestionó la falta de jueces y juezas en distintos puntos del sistema judicial, señalando que esta situación afecta el servicio de justicia. “No puede haber un servicio de justicia sin jueces y juezas, falta de todo”, expresó, reconociendo el esfuerzo que realizan procuradores y fiscales, principalmente en el ámbito penal.

“Están haciendo un gran esfuerzo personal, porque hay que armar una estructura”, añadió al describir el impacto de esta falta de recursos humanos.

Un llamado a reconstruir la convivencia democrática

Además, el juez hizo un planteo más amplio sobre la situación institucional del país. Allí sostuvo que es necesario “cambiar las instituciones”, aunque aclaró que su propuesta no implica reformar la Constitución Nacional.

Según argumentó, el problema es más profundo y apunta al desgaste del sistema democrático. Advirtió que el contexto internacional muestra un avance del autoritarismo, y que Argentina no está exenta de ese fenómeno.

La crisis de representación política

Lorenzetti analizó la baja participación electoral y la pérdida de interés ciudadano por la política, a la que definió como un síntoma del deterioro institucional. “La dirigencia ha perdido la idea básica que es transformar la realidad”, sostuvo. También reclamó políticas sostenibles que permitan recuperar la confianza social.

“Estamos en un fin de ciclo. Eso es muy evidente porque casi toda la clase política pierde las elecciones en casi todo el mundo”, agregó. Para el magistrado, esta crisis se profundiza porque “es una clase política que hace un discurso enfocado en sí mismo y no coincide con la realidad”.

El juez describió además una situación social marcada por la desigualdad y el desgaste del Estado: “Hay una especie de fuga de la población respecto del Estado tradicional porque los muy ricos se van, los demasiados pobres están fuera del Estado, tiene más presencia la ley de los narcos y violencia que la del Estado. Y la clase media se siente muy golpeada”.

La Constitución, fuera de debate

A pesar de su diagnóstico crítico, Lorenzetti descartó cualquier modificación de la Constitución Nacional. “No la tocaría, porque cada vez que tocamos la Constitución podremos hacer un desastre y contiene los grandes valores”, afirmó. Entre esos valores mencionó la libertad de expresión y la igualdad real de oportunidades.

“No podemos caer en el populismo judicial”

El magistrado llevó su reflexión hacia el ámbito judicial y manifestó su rechazo a lo que denominó “populismo judicial”. “Tenemos que aplicar la Constitución, las leyes y la imparcialidad”, dijo, marcando distancia de decisiones basadas en climas coyunturales.

Describió además una sociedad atravesada por cambios profundos:

“Es una sociedad de personas que viven solas y tratando de salvarse a sí mismas con lo poco que le dan”, sostuvo al remarcar la necesidad de generar esperanza desde las instituciones.

Respuesta a Cristina Fernández de Kirchner

Consultado por las declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner —quien aseguró ser una presa política tras su condena por corrupción en la causa Vialidad—, Lorenzetti se limitó a tomar distancia.

“Cada uno defiende su posición como quiere, ¿no? Creo que hay una tendencia a decir que las instituciones son parciales, es todo un deterioro institucional”, afirmó. Y agregó: “Considero que es una opinión y nada más. Mi obligación no es prestar atención a eso”.

Para el juez, el episodio refleja también la degradación del sistema democrático y la crisis de credibilidad que atraviesan las instituciones.

Reforzar la democracia como objetivo central

En el tramo final de la entrevista, Lorenzetti insistió en la necesidad de volver a poner a la democracia como un sistema capaz de resolver los problemas concretos de la sociedad. “Nosotros tenemos que ocuparnos de los problemas concretos y ver cómo se solucionan”, expresó.

En esa línea, sostuvo que la meta principal debe ser “recuperar a la democracia como sistema eficaz”, algo que considera clave para evitar que crezcan los fenómenos autoritarios.