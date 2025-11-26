El Municipio de Chacabuco inauguró una nueva Oficina de Licencias de Conducir, ubicada en calle Reconquista 77, un espacio pensado para concentrar todos los trámites relativos al carnet, tanto la obtención como la renovación. El acto fue encabezado por el intendente Darío Golía, quien destacó que la centralización de servicios permitirá mayor comodidad para los vecinos y vecinas, evitando traslados entre dependencias.

“Este año pudimos descomprimir los trámites de Rawson y Castilla con una nueva dependencia, para que puedan realizar sus trámites sin recorrer tantos kilómetros. Y también, cada día que veíamos a los vecinos haciendo fila en calle Alberdi para hacer los trámites, siempre nos generaba un sabor amargo por ver la incomodidad de eso, y nos planteamos este objetivo de centralizar todo en una nueva dependencia más cómoda y confortable. Este es el objetivo de esta nueva oficina, dar un servicio eficiente, eficaz”, afirmó Golía durante su discurso.

En su intervención, el jefe comunal también hizo referencia al planteo de los vecinos sobre la Bicisenda, señalando que ya se trabaja en una consulta popular prevista para marzo de 2026. “Recién caminando los vecinos nos plantearon el tema de la Bicisenda, un debate que nos debemos los chacabuquenses. Estamos trabajando fuertemente en prevención, tránsito, y el carnet de conducir tiene que ver con eso también, con mayor formación y concientización. En cuanto a la Bicisenda, estamos trabajando en marzo para realizar una consulta popular sobre su uso”, manifestó.

Golía agregó además que “hemos avanzado con la UTN en un Plan Estratégico”, en referencia al trabajo articulado para abordar temas vinculados al tránsito y la planificación urbana.

Durante la inauguración también tomaron la palabra el secretario de Gobierno, Javier Estévez, quien destacó la comodidad de la nueva dependencia y su aporte para agilizar los trámites, y la directora de la Oficina de Licencias, Cintiia Espejo, quien repasó el proceso que llevó a la creación del nuevo espacio.

Reinauguración del Circuito “Los Sauces”

En otra de las actividades de la agenda municipal, el intendente Darío Golía participó de la reinauguración del circuito de tierra “Los Sauces”. El evento fue organizado por el Automoto Club Chacabuco y contó con la presencia del presidente de la institución, Jorge Provenzano, y del titular de la categoría PKN, Diego Bonetto.

La jornada tuvo una amplia convocatoria: 120 pilotos, distribuidos en 12 categorías, compitieron desde el sábado y cerraron sus finales el lunes, en un feriado nacional que reunió a un importante marco de público.

Golía dio la bienvenida a los competidores y mecánicos que llegaron desde distintos lugares y felicitó especialmente a los pilotos locales que representan a Chacabuco, reconocida como “Cuna del Karting”. Por su parte, Provenzano valoró la vuelta a la actividad deportiva luego de varios años sin competencias y entregó un presente al intendente como agradecimiento por el acompañamiento y apoyo brindado al Automoto Club.

También participaron el secretario de Gobierno, Javier Estévez; la subsecretaria de Ceremonial, Lorena Nicola; el director de Deportes, Jorge Antonio Giménez; y la directora de Turismo.

Un censo para fortalecer la planificación de políticas públicas

La planificación integral también formó parte de los anuncios municipales. El Área de Estadística llevó adelante un amplio censo que alcanzó a 8.700 estudiantes de entre 3 y 18 años, pertenecientes a los niveles maternal, jardín, primaria y secundaria.

El relevamiento incluyó información relacionada con actividad física, participación cultural y aspectos de salud, con el fin de obtener un diagnóstico preciso y actualizado sobre la realidad de niños, niñas y adolescentes del distrito.

El Municipio destacó que contar con estos datos permitirá diseñar, orientar y evaluar políticas públicas de manera más efectiva. A partir de esta información, se podrán proyectar programas y tomar decisiones estratégicas con un mayor impacto comunitario, priorizando las necesidades reales de la niñez y la juventud.

Desde la gestión remarcaron la importancia de este tipo de herramientas para promover oportunidades de crecimiento y garantizar intervenciones ajustadas a las demandas actuales de la comunidad.