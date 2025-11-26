Chacabuco impulsa mejoras en trámites, deporte motor y planificación educativa
El Municipio inauguró una nueva dependencia para licencias de conducir, acompañó el regreso del histórico circuito “Los Sauces” y presentó un censo que alcanzó a miles de estudiantes para fortalecer políticas públicas.Municipales26 de noviembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Chacabuco inauguró una nueva Oficina de Licencias de Conducir, ubicada en calle Reconquista 77, un espacio pensado para concentrar todos los trámites relativos al carnet, tanto la obtención como la renovación. El acto fue encabezado por el intendente Darío Golía, quien destacó que la centralización de servicios permitirá mayor comodidad para los vecinos y vecinas, evitando traslados entre dependencias.
“Este año pudimos descomprimir los trámites de Rawson y Castilla con una nueva dependencia, para que puedan realizar sus trámites sin recorrer tantos kilómetros. Y también, cada día que veíamos a los vecinos haciendo fila en calle Alberdi para hacer los trámites, siempre nos generaba un sabor amargo por ver la incomodidad de eso, y nos planteamos este objetivo de centralizar todo en una nueva dependencia más cómoda y confortable. Este es el objetivo de esta nueva oficina, dar un servicio eficiente, eficaz”, afirmó Golía durante su discurso.
En su intervención, el jefe comunal también hizo referencia al planteo de los vecinos sobre la Bicisenda, señalando que ya se trabaja en una consulta popular prevista para marzo de 2026. “Recién caminando los vecinos nos plantearon el tema de la Bicisenda, un debate que nos debemos los chacabuquenses. Estamos trabajando fuertemente en prevención, tránsito, y el carnet de conducir tiene que ver con eso también, con mayor formación y concientización. En cuanto a la Bicisenda, estamos trabajando en marzo para realizar una consulta popular sobre su uso”, manifestó.
Golía agregó además que “hemos avanzado con la UTN en un Plan Estratégico”, en referencia al trabajo articulado para abordar temas vinculados al tránsito y la planificación urbana.
Durante la inauguración también tomaron la palabra el secretario de Gobierno, Javier Estévez, quien destacó la comodidad de la nueva dependencia y su aporte para agilizar los trámites, y la directora de la Oficina de Licencias, Cintiia Espejo, quien repasó el proceso que llevó a la creación del nuevo espacio.
Reinauguración del Circuito “Los Sauces”
En otra de las actividades de la agenda municipal, el intendente Darío Golía participó de la reinauguración del circuito de tierra “Los Sauces”. El evento fue organizado por el Automoto Club Chacabuco y contó con la presencia del presidente de la institución, Jorge Provenzano, y del titular de la categoría PKN, Diego Bonetto.
La jornada tuvo una amplia convocatoria: 120 pilotos, distribuidos en 12 categorías, compitieron desde el sábado y cerraron sus finales el lunes, en un feriado nacional que reunió a un importante marco de público.
Golía dio la bienvenida a los competidores y mecánicos que llegaron desde distintos lugares y felicitó especialmente a los pilotos locales que representan a Chacabuco, reconocida como “Cuna del Karting”. Por su parte, Provenzano valoró la vuelta a la actividad deportiva luego de varios años sin competencias y entregó un presente al intendente como agradecimiento por el acompañamiento y apoyo brindado al Automoto Club.
También participaron el secretario de Gobierno, Javier Estévez; la subsecretaria de Ceremonial, Lorena Nicola; el director de Deportes, Jorge Antonio Giménez; y la directora de Turismo.
Un censo para fortalecer la planificación de políticas públicas
La planificación integral también formó parte de los anuncios municipales. El Área de Estadística llevó adelante un amplio censo que alcanzó a 8.700 estudiantes de entre 3 y 18 años, pertenecientes a los niveles maternal, jardín, primaria y secundaria.
El relevamiento incluyó información relacionada con actividad física, participación cultural y aspectos de salud, con el fin de obtener un diagnóstico preciso y actualizado sobre la realidad de niños, niñas y adolescentes del distrito.
El Municipio destacó que contar con estos datos permitirá diseñar, orientar y evaluar políticas públicas de manera más efectiva. A partir de esta información, se podrán proyectar programas y tomar decisiones estratégicas con un mayor impacto comunitario, priorizando las necesidades reales de la niñez y la juventud.
Desde la gestión remarcaron la importancia de este tipo de herramientas para promover oportunidades de crecimiento y garantizar intervenciones ajustadas a las demandas actuales de la comunidad.
Bahía Blanca aseguró fondos para obras hidráulicas esenciales
Bahía Blanca cierra un acuerdo gigante: empresas y Municipio ponen la plata para 13 obras hidráulicas urgentes. Un alivio para una ciudad golpeada.
Ferraris: “Si hiciéramos lo que marcaron nuestros próceres, seríamos potencia”
El intendente Carlos Ferraris destacó el legado de los próceres argentinos y llamó a recuperar sus valores para enfrentar los desafíos actuales del país.
Cascallares anunció inicio de Plan Integral de Obras
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 ubicada en Glew (límite con Ministro Rivadavia) donde además de participar de la tradicional peña folklórica, anunció a la comunidad educativa los detalles de un importante plan de obras para la ampliación de esa institución.
Otermín recibió a Kicillof y destacó el compromiso en defender la escuela pública
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recibió al gobernador bonaerense y juntos recorrieron los avances de obra de una nueva escuela secundaria que formará parte del Polo Educativo “Nueva Esperanza”.
Sileoni se va “sin conflictos” y dispara contra la reforma educativa de Milei
El director de Cultura y Educación bonaerense habló sobre su renuncia al cargo y tildó de “siniestro” el plan educativo que impulsa el Gobierno nacional.
Explota una encuesta que muestra el clima político más tenso del año
La última encuesta sacudió el feriado largo: Milei sube, la bronca sigue y la grieta emocional pega más fuerte que nunca. Entrá y mirá los datos.
Damián Selci, uno de los intendentes peor evaluados del conurbano: colapso sanitario, inseguridad en alza y un Hurlingham "deteriorado"
Los vecinos advierten que el sistema de salud atraviesa limitaciones graves, los espacios públicos se encuentran abandonados, las obras quedan inconclusas y la gestión municipal carece de transparencia, planificación y control, entre las principales problemáticas que el jefe comunal no logra resolver.