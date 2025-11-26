Coronel Dorrego sumó un nuevo servicio médico con la incorporación de la especialidad de Nefrología en el Hospital Municipal. La atención estará a cargo de la doctora Paola Zorzano, profesional oriunda de Dorrego, quien regresó a su ciudad junto al doctor Pérez para conformar el nuevo equipo especializado.

Desde el Municipio destacaron que esta prestación permitirá que los vecinos y vecinas accedan a atención específica sin necesidad de trasladarse a otras localidades. La propuesta se fundamenta en brindar un servicio más cercano, con profesionales que vuelven a su comunidad para acompañar a los pacientes.

El anuncio subraya tres ejes: atención especializada, la posibilidad de evitar viajes para recibir controles médicos y un servicio más accesible para toda la población. La llegada de la doctora Zorzano fue celebrada como un retorno valioso para el sistema público local.

Emprendimientos locales que crecen y se proyectan

En el marco de la Fiesta de la Cerveza Artesanal, el Municipio visitó dos emprendimientos que reflejan el potencial productivo del distrito y que hoy llegan a diversos puntos del país.

Uno de ellos es Maltería MCD Maltas, donde Carolina y Sandra mostraron el proceso completo de malteado. La producción se destaca por elaborar una de las maltas de mayor calidad del país, que se distribuye desde Dorrego a decenas de localidades e incluso alcanza destinos como Mar del Plata, Córdoba y Ushuaia.

El otro emprendimiento visitado fue Cervecería Continental, cuyo titular, Pablo Conti, explicó el proceso de elaboración de la cerveza artesanal. Es la única cervecería habilitada en Dorrego y su producción ya se distribuye en distintos puntos de la provincia.

Desde el Municipio señalaron que estos casos representan el esfuerzo de emprendedores que sostienen sus proyectos, generan empleo y demuestran que Dorrego es una tierra de oportunidades concretas para el desarrollo productivo.

Acompañamiento vocacional para jóvenes del distrito

El compromiso con las oportunidades también se refleja en el programa municipal “Orientando tu Futuro 2025”, que brindó acompañamiento gratuito a estudiantes del último año en una etapa clave para definir su camino después de la escuela.

La iniciativa ofreció informes personalizados de orientación vocacional, herramientas para el autoconocimiento y acompañamiento profesional sin costo para jóvenes de Dorrego, Oriente, El Perdido y Aparicio.

Esta semana se cerró una etapa significativa con la entrega de diplomas y agendas, aunque el mayor valor que se llevan los participantes es la claridad y la confianza para enfrentar una de las decisiones más importantes de sus vidas. Desde el Municipio remarcaron que el lugar donde cada joven vive no puede limitar sus posibilidades.

El programa continuará con próximos actos de entrega en Oriente y Aparicio, reafirmando la idea de que Dorrego está acá para acompañar a cada estudiante en la construcción de su futuro.