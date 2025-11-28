Kicillof acelera la obra pública con un sistema digital

El gobierno bonaerense oficializó este viernes un paso central en su plan de modernización administrativa: la puesta en marcha del Sistema de Gestión Electrónica para las contrataciones de obra pública, denominado PBACONTRATACIONES, junto con su portal web oficial.

La medida quedó formalizada en el Decreto 2847/2025, publicado en el Boletín Oficial, y marca un cambio estructural en la forma en que la Provincia licitará y controlará las obras reguladas por la Ley N° 6.021.

El Ejecutivo provincial enmarca esta decisión en la Ley 14.828, que impulsa la digitalización de trámites estatales y reconoce la validez jurídica plena de documentos y firmas digitales. Según el decreto, el objetivo es “agilizar la interacción entre el Estado Provincial y los administrados”, reduciendo tiempos y costos y fortaleciendo la trazabilidad de cada proceso.

El anuncio llega además en medio de una fuerte disputa con el gobierno nacional: mientras la administración de Javier Milei mantiene paralizadas obras en territorio bonaerense, la Provincia acelera su infraestructura con herramientas propias.

Un sistema obligatorio para toda la obra pública provincial

El decreto establece que PBACONTRATACIONES será el sistema obligatorio para ejecutar los procesos de selección, contratación y seguimiento de todas las obras públicas provinciales. El portal oficial al que se puede ingresar a través de este enlace, es de acceso público y gratuito, y concentrará cada instancia: desde la solicitud inicial y la aprobación de pliegos hasta la presentación de ofertas, el acto de apertura, la evaluación, la adjudicación y la recepción de garantías.

La medida replica el modelo del sistema GDEBA y el esquema de compras electrónicas vigente desde 2017, pero enfocado específicamente en obras públicas. La Provincia destaca que el nuevo sistema garantizará transparencia, neutralidad, seguridad y confidencialidad, además de reducir el uso de documentos físicos.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos —encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las obras provinciales— será Autoridad de Aplicación y Administrador. Tendrá a su cargo la reglamentación operativa, la capacitación de las unidades de compras y la definición del cronograma obligatorio para que todos los organismos provinciales migren a la nueva plataforma.

El decreto también modifica el artículo 1° del Decreto 496/07, incorporando la obligación de publicar los llamados de obra pública en el portal PBACONTRATACIONES, además del Boletín Oficial, los diarios locales y la web oficial de la Provincia. Los procesos ya iniciados continuarán bajo su modalidad original; los que aún no fueron convocados deberán adaptarse progresivamente.

La Provincia refuerza la inversión mientras cuestiona el ajuste nacional

La implementación del nuevo sistema se da en simultáneo con la reciente sanción del Presupuesto 2026, que prevé una inversión récord de más de $43 billones para infraestructura, salud, educación, políticas sociales y producción. Se destacan asignaciones claves como $3,2 billones en inversión de capital, $1,7 billones para salud, $1,7 billones en asistencia social, $1,3 billones para educación y $1,4 billones para seguridad y el sistema penitenciario.

El Ejecutivo provincial proyecta continuar programas estratégicos como Escuelas a la Obra, la reurbanización de barrios populares, obras viales, planes hídricos y sistemas de agua y cloacas, entre otros.

En ese contexto, Axel Kicillof volvió a diferenciarse del enfoque del gobierno nacional. Durante una recorrida por la obra de la nueva secundaria del Polo Educativo Nueva Esperanza, en Lomas de Zamora, afirmó: “En este barrio se está haciendo todo lo que para Javier Milei sería un sacrilegio: se impulsa la obra pública para construir una escuela que les va a brindar mejores oportunidades a los pibes y las pibas de Lomas de Zamora”.

El Gobernador aseguró que la Nación mantiene paralizadas 80 obras escolares en Buenos Aires y remarcó: “Nosotros no gobernamos bajo esa lógica austríaca y libertaria: trabajamos para que aquí no haya un terreno baldío, sino una institución pública bonaerense que les permita a las familias del barrio soñar con un futuro mejor”.