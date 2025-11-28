Con un incremento total del 37,2% en 2025, el Municipio pagó los salarios de noviembre.

El Municipio de Trenque Lauquen informó que los salarios correspondientes al mes de noviembre ya se encuentran acreditados para todo el personal municipal. El depósito se realizó el jueves 27 y los haberes estuvieron disponibles este viernes 28, incorporando el incremento del 8% acordado en la mesa paritaria con la Asociación de Trabajadores Municipales de Trenque Lauquen (ATMTL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Desde la Secretaría de Hacienda se precisó que la erogación total destinada a los sueldos de este mes asciende a 3.347.654.786 pesos, en el marco de un esquema salarial que mantuvo aumentos progresivos a lo largo de 2025.

Un acumulado anual del 37,2% y una recuperación salarial cercana al 8%

El aumento de noviembre se suma a las subas otorgadas en enero (5%), marzo (5%), abril (4%), mayo (4%) y agosto (6,5%). De esta manera, el incremento global alcanza un 37,2% acumulado en lo que va del año, superando la inflación proyectada del 29,5% y logrando casi un 8% de recuperación salarial.

El Municipio destacó que todos los incrementos aplicados son de carácter remunerativo, lo que implica beneficios directos para jubilados y pensionados municipales, quienes también verán mejorados sus ingresos.

Además, se confirmó que a mediados de enero de 2026 se abonará un bono de 140.000 pesos, tal como quedó estipulado en el acuerdo con los gremios.

Impacto del acuerdo y continuidad de los servicios municipales

Desde la gestión local se remarcó que el acuerdo alcanzado junto a ATMTL y ATE no solo mejora el nivel de ingresos de los trabajadores municipales en un contexto económico complejo, sino que también garantiza la continuidad y calidad de los servicios que brinda la Municipalidad. Asimismo, permite sostener el ritmo de las obras que se desarrollan en las distintas localidades del distrito.

Colaboración del Municipio en la destrucción de drogas incautadas

En paralelo a las novedades salariales, el Municipio informó su participación en un operativo de destrucción por incineración de sustancias estupefacientes secuestradas en causas penales. La tarea se realizó en el horno pirolítico del Polo Ambiental Municipal, ubicado en Scalese al 1500, en colaboración con la Justicia de Trenque Lauquen.

Durante los procedimientos de este año se destruyeron dosis de cocaína y 340 kilogramos de marihuana y plantas de marihuana, correspondientes a expedientes judiciales tramitados entre 2014 y 2025.

La incineración se llevó adelante en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 23.737, que establece la destrucción por acto público de plantas y sustancias vinculadas a causas judiciales. Participaron autoridades judiciales, representantes de la Fiscalía y personal del Municipio, entre ellos el secretario de Gobierno Martín Borrazas, el director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Facundo Splendiani y trabajadores del Polo Ambiental.

El horno pirolítico utilizado para el procedimiento cuenta con tres cámaras que funcionan a altas temperaturas —900, 1200 grados y una tercera de lavado de gases—, recientemente renovadas para optimizar su funcionamiento.