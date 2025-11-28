Manuel Passaglia, exintendente de San Nicolás y hermano del actual mandatario Santiago Passaglia, apuntó desde redes contra el gobernador Axel Kicillof. Concretamente, cuestionó la negociación legislativa que podría habilitar la ampliación del directorio del Banco Provincia y lanzó una crítica al gobernador Axel Kicillof y una advertencia al PRO alineado con La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei.

Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), Passaglia (referente del espacio HECHOS) comentó "Ñoquis con OSDE. Les anticipé que lo que pasaba en la legislatura de la provincia era escandaloso. Lamentablemente todavía no terminó. El escándalo sigue. Mientras la gente no llega a fin de mes, a Kicillof le están votando un endeudamiento millonario… ¿para qué? Para agrandar la estructura y crear más cargos políticos".

En ese sentido, el legislador electo por la segunda sección electoral disparó "Más puestos, más gastos, cero soluciones para la gente pero sí muchos beneficios para los políticos ñoquis con OSDE. Después preguntan por qué la gente se cansa".

"Hay que estar atentos a los amarillos y violetas de la ¿oposición? que terminen votando a favor de esta nueva estafa al pueblo y resulten beneficiados con un cómodo sillón en el nuevo Banco XXL de la provincia de Buenos Aires", disparó Manuel Passaglia desde sus redes sociales.

Passaglia apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y "los oportunistas de la oposición"

Manuel Passaglia, previo al citado hilo, había dicho "Lo que está sucediendo por estas horas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires es escandaloso. Un nuevo papelón".

"Mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof pide endeudarse y tomar crédito en dólares porque “la plata no alcanza”, al mismo tiempo no tiene mejor idea que ampliar la planta política creando más cargos, más estructura y más gastos que por supuesto somos los bonaerenses los que los tendremos que afrontar a través de subas a nuestros impuestos", disparó el referente de Hechos, espacio politico que nació este año en San Nicolás.

"Aumentar un 50% la planta de Directores del Banco de la provincia de Buenos Aires es un centro a lo más rancio de la casta política, quienes nunca han demostrado otra cosa más que el propio interés por la supervivencia de sus estructuras. La gran mayoría de ellos integrantes de la 'ancha avenida del fracaso'", dijo el dirigente oriundo de la segunda sección electoral.

"Habrá que ver quiénes son los que autorizan tamaño daño al pueblo de la provincia de Buenos Aires y dejo aquí planteada una duda: ¿qué van a hacer los integrantes del partido antes conocido como PRO ahora integrado a las filas libertarias? ¿Tendrán el aval de Presidente Milei quien siempre se ha jactado de reducir estructuras? Tal vez las respuestas no nos sorprendan!", cerró Manuel Passaglia desde su cuenta en la red social X (antes Twitter). De esta forma, Passaglia no sólo apuntó dardos contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sino que también puso la lupa en torno a qué actitudes tomarán los opositores.