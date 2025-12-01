Bahía Blanca avanza en obras, capacitación ambiental y políticas de niñez
El intendente Federico Susbielles repasó avances en la reconstrucción de calles, la formación agroecológica y la inauguración de un espacio dedicado a los derechos de la niñez.Municipales01 de diciembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que continúan los avances en la reconstrucción de la infraestructura urbana afectada por la última inundación. En ese marco, supervisó las tareas de reparación en la calle Sixto Laspiur, una de las más dañadas por el temporal.
Según detalló, en el lugar se están desarrollando trabajos que incluyen la reconstrucción de cañerías y la repavimentación, con el objetivo de recuperar por completo el funcionamiento de la zona. El jefe comunal destacó el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof, cuyo compromiso —señaló— permite sostener el ritmo de recuperación de la infraestructura perjudicada.
Asimismo, Susbielles aseguró que el municipio continuará trabajando “sin pausa” hasta reparar cada rincón de la ciudad, marcando como prioridad la restauración integral de los sectores afectados.
Formación agroecológica para fortalecer la producción local
Otra de las actividades resaltadas por el intendente fue el cierre de una nueva edición del Curso de Operador de Alimentos Agroecológicos, realizado en el marco del programa #HuertasDeLaCiudad.
Desde la comuna celebraron la participación de vecinos y vecinas que se sumaron a la propuesta para formarse en la producción de alimentos sanos, sostenibles y comunitarios. Durante el trayecto de capacitación, los participantes aprendieron herramientas clave: creación de huertas, cuidado de suelos, producción y conservación de semillas, reducción de insumos químicos y promoción de la economía circular y la soberanía alimentaria.
El municipio valoró que este tipo de experiencias potencia la producción barrial y aporta herramientas concretas para mejorar la calidad de vida desde una perspectiva ambiental y comunitaria.
Un nuevo espacio para la niñez: el Camino de los Derechos
En la Plaza Rivadavia, el intendente inauguró el Camino de los Derechos, una iniciativa desarrollada en el marco del programa Pintó Derecho. El espacio contó con la participación de chicos, chicas y familias, quienes se sumaron a la propuesta para visibilizar la importancia de los derechos de niños y niñas.
La inauguración se dio durante el mes de celebración de la Convención de los Derechos del Niño, y desde el municipio reafirmaron el compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la niñez.
Susbielles agradeció a cada institución que formó parte del proyecto, así como a los más chicos por sumar su impronta y a los artistas que colaboraron en la concreción de la propuesta. La puesta en marcha del Camino de los Derechos busca instalar un espacio de reflexión, participación y expresión comunitaria.
Renovación de escuelas
En otro orden, el jefe comunal resaltó el avance de la renovación de escuelas del distrito.
"¡Seguimos renovando nuestras escuelas! Desde el programa #OrgulloEscolar, continuamos impulsando obras en diferentes instituciones educativas", señaló el alcalde.
En este sentido, Susbielles detalló: "Recorrimos las obras finalizadas en la Secundaria 35, junto a directivos, la cooperadora y estudiantes".
En tanto, marcó que "en la escuela, se llevaron adelante tareas de impermeabilización de techos, revestimientos, reacondicionamiento del ascensor, recambio de vidrios y cerraduras e instalación de ventiladores".
"Invertimos en infraestructura educativa para una experiencia de aprendizaje más eficiente", completó el jefe comunal de Bahía Blanca.
“El deporte iguala, enseña y abre caminos”
