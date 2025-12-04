“Me decía una vecina que hace 26 años que se estaba esperando esta obra, que es un hecho de dignidad. Porque cuando llega un pavimento, una obra hidráulica o una luminaria, va transformando y reurbanizando los barrios, y esto es elevar el piso de dignidad de las familias trabajadoras. Son vecinos que se esfuerzan por tener un mejor futuro”, señaló Mayra Mendoza, junto a vecinos en la intersección de Urquiza y Paraguay, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y de Obra Pública local, Ceci Soler.

“A pesar de que el gobierno de Milei es muy cruel y muy violento con la sociedad en general, y con las personas que más necesitan en particular, con el aporte de la tasa municipal, eso que pagan los vecinos y vecinas de Quilmes, logramos hacer estas 9 cuadras tan esperadas. Así que no tenemos que bajar los brazos a pesar de que el contexto sea difícil”, sostuvo y agregó: “Más allá de los palos que ponga Milei en nuestras vidas vamos a salir adelante nuevamente. Con el pueblo organizado, unido, con un Estado que da respuesta, porque de ese modo hay posibilidades de que Quilmes y la Argentina vuelvan a recuperar la dignidad”.

Detalles de las obras

El proyecto total abarca la pavimentación de 9 cuadras, las 7 mencionadas en el barrio 24 de Diciembre y 2 más, Luis Agote y Salvador Mazza, entre Joaquín V. González y Estanislao del Campo, que pertenecen a El Dorado.

La obra será de utilidad para los vecinos frentistas de las calles a pavimentar y además ayudará a conducir con mayor eficacia los excedentes pluviales, logrando así una mejoría en la calidad de vida y las condiciones de salubridad para los vecinos de la zona y los transeúntes. La conectividad entre los barrios a partir del pavimento servirá para la integración de los mismos, y además brindará acceso a la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

En este marco, el vecino Marcos Kleimer aseguró, “Desde que tengo uso de conciencia que estamos acá era una zona olvidada pero con esta gestión, que hizo varias obras, hoy podemos tener asfalto. Es muy positivo porque esta obra nos va a ayudar a los que somos comerciantes y al resto de los vecinos”. En esa línea, la vecina María Elena Caloia Molina expresó: “Muchos votaron para que se hagan las obras y están cumpliendo, el barrio estaba feo y ahora será mejor, eso lo quiero agradecer”.

El proyecto corresponde a una intervención vial en Ezpeleta, y dicho trabajo proyecta pavimentos de hormigón con cordón cuneta, otorgándole conectividad a gran parte de la población con las avenidas y calles principales del barrio, permitiendo así un ingreso y egreso de las ambulancias y servicios de recolección de residuos más eficiente. Además se prevé la construcción de sumideros, cámaras de inspección y empalme (CIE) y readecuación de cámaras de enlace entre los conductos nuevos proyectados y los existentes.

También estuvieron presentes en la actividad los secretarios de Servicios Públicos, Sebastián García, y de Seguridad, Gaspar De Stéfano; los subsecretarios de Obras, Ramiro Beltrani, y de Participación Ciudadana, Facundo Rivero; la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, y sus pares de Tránsito y Transporte, Noelia Argüello, y del CIC 2 de Abril, Natalia López, y la concejala Karina Jara.