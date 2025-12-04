El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, encabezó una reunión de trabajo junto al Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; la Secretaria de Salud, Isabel Carrasco; y la Subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, Laura Monfasani, con la Presidenta de la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio, Tec. en Suicidología y Tec. en Consumos Problemáticos y Adicciones, Liliana Augusto, acompañada por la Mg. Sandra Sorbara, Directora del Capítulo Argentina en la Red.

Durante el encuentro, las referentes de la Red destacaron la importancia de fortalecer la articulación con los gobiernos locales, instituciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, con el objetivo de consolidar una agenda conjunta orientada a mejorar el abordaje territorial de la salud mental.

En este marco, se confirmó que los días 1, 2 y 3 de octubre de 2026, la ciudad de San Pedro será sede del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidios. Se trata de un espacio académico y comunitario que reunirá a profesionales, instituciones y equipos técnicos comprometidos con la prevención, la asistencia y la promoción de la salud mental.

Este congreso impulsará jornadas de formación, intercambio de experiencias, presentación de avances científicos y reflexión colectiva, con el propósito de fortalecer estrategias integrales de acompañamiento y prevención en nuestras comunidades. La elección de San Pedro como sede responde al compromiso sostenido del Municipio con la construcción de ámbitos de sensibilización, cooperación y trabajo articulado en favor de la salud mental.

Finalmente, la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio expresó su agradecimiento al Municipio de San Pedro por la predisposición, apertura y acompañamiento para avanzar en este proyecto, que reafirma la importancia de consolidar políticas públicas orientadas al bienestar y cuidado de la comunidad.

Presentación del Programa MUNA en el Salón Dorado del Palacio Municipal

Se desarrolló en el Salón Dorado del Palacio Municipal la presentación del Programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), una iniciativa impulsada por UNICEF Argentina, junto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Grupo Pharos y el Municipio de San Pedro. Esta jornada marcó un paso central dentro del proceso de autodiagnóstico local, cuyo informe final fue presentado ante la Unidad Ejecutora Municipal.

La apertura estuvo a cargo de Martín de Paula, referente de UNICEF, y de Natalia Vázquez y María Victoria Vozza, integrantes de Grupo Pharos, organización que trabaja en articulación con UNICEF y que acompañó técnicamente el desarrollo de la jornada. Ambos equipos destacaron la importancia de que los municipios asuman un rol activo en la agenda de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por la Municipalidad de San Pedro participó el Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, acompañado por secretarios, directores y equipos técnicos de todas las áreas de gobierno que integran la gestión del intendente Cecilio Salazar.

Los expositores subrayaron que MUNA es la primera iniciativa de UNICEF en Argentina diseñada específicamente para trabajar de manera directa con los gobiernos locales, alcanzando actualmente a 160 municipios del país. Señalaron que el objetivo central es “poner en el centro de la agenda municipal a la niñez y la adolescencia”, promoviendo equipos intersectoriales, capacitaciones, intercambio con otros municipios y una fuerte política de visibilización de derechos.

Durante la jornada se presentó el Autodiagnóstico Local llevado a cabo desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, un documento técnico elaborado junto a todas las áreas municipales con acompañamiento metodológico de UNICEF y Grupo Pharos. Este proceso permitió sistematizar información clave para la toma de decisiones y establecer bases sólidas para la planificación 2025–2027.

Durante su intervención, los equipos provinciales y de UNICEF resaltaron el trabajo desarrollado por San Pedro en un contexto complejo, destacando el compromiso de todas las áreas y la articulación lograda para construir una mirada integral sobre la niñez y la adolescencia.

Con la presentación del autodiagnóstico finalizada, el Municipio ingresará en la etapa de capacitación y diseño del Plan de Acción, que comenzará en 2026. Este plan integrará metas, indicadores y líneas de trabajo concretas con enfoque de derechos, sostenibilidad ambiental e inclusión social.