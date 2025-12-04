Salazar encabezó un encuentro con la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio
Municipales04 de diciembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, encabezó una reunión de trabajo junto al Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; la Secretaria de Salud, Isabel Carrasco; y la Subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, Laura Monfasani, con la Presidenta de la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio, Tec. en Suicidología y Tec. en Consumos Problemáticos y Adicciones, Liliana Augusto, acompañada por la Mg. Sandra Sorbara, Directora del Capítulo Argentina en la Red.
Durante el encuentro, las referentes de la Red destacaron la importancia de fortalecer la articulación con los gobiernos locales, instituciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, con el objetivo de consolidar una agenda conjunta orientada a mejorar el abordaje territorial de la salud mental.
En este marco, se confirmó que los días 1, 2 y 3 de octubre de 2026, la ciudad de San Pedro será sede del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidios. Se trata de un espacio académico y comunitario que reunirá a profesionales, instituciones y equipos técnicos comprometidos con la prevención, la asistencia y la promoción de la salud mental.
Este congreso impulsará jornadas de formación, intercambio de experiencias, presentación de avances científicos y reflexión colectiva, con el propósito de fortalecer estrategias integrales de acompañamiento y prevención en nuestras comunidades. La elección de San Pedro como sede responde al compromiso sostenido del Municipio con la construcción de ámbitos de sensibilización, cooperación y trabajo articulado en favor de la salud mental.
Finalmente, la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio expresó su agradecimiento al Municipio de San Pedro por la predisposición, apertura y acompañamiento para avanzar en este proyecto, que reafirma la importancia de consolidar políticas públicas orientadas al bienestar y cuidado de la comunidad.
Presentación del Programa MUNA en el Salón Dorado del Palacio Municipal
Se desarrolló en el Salón Dorado del Palacio Municipal la presentación del Programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), una iniciativa impulsada por UNICEF Argentina, junto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Grupo Pharos y el Municipio de San Pedro. Esta jornada marcó un paso central dentro del proceso de autodiagnóstico local, cuyo informe final fue presentado ante la Unidad Ejecutora Municipal.
La apertura estuvo a cargo de Martín de Paula, referente de UNICEF, y de Natalia Vázquez y María Victoria Vozza, integrantes de Grupo Pharos, organización que trabaja en articulación con UNICEF y que acompañó técnicamente el desarrollo de la jornada. Ambos equipos destacaron la importancia de que los municipios asuman un rol activo en la agenda de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por la Municipalidad de San Pedro participó el Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, acompañado por secretarios, directores y equipos técnicos de todas las áreas de gobierno que integran la gestión del intendente Cecilio Salazar.
Los expositores subrayaron que MUNA es la primera iniciativa de UNICEF en Argentina diseñada específicamente para trabajar de manera directa con los gobiernos locales, alcanzando actualmente a 160 municipios del país. Señalaron que el objetivo central es “poner en el centro de la agenda municipal a la niñez y la adolescencia”, promoviendo equipos intersectoriales, capacitaciones, intercambio con otros municipios y una fuerte política de visibilización de derechos.
Durante la jornada se presentó el Autodiagnóstico Local llevado a cabo desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, un documento técnico elaborado junto a todas las áreas municipales con acompañamiento metodológico de UNICEF y Grupo Pharos. Este proceso permitió sistematizar información clave para la toma de decisiones y establecer bases sólidas para la planificación 2025–2027.
Durante su intervención, los equipos provinciales y de UNICEF resaltaron el trabajo desarrollado por San Pedro en un contexto complejo, destacando el compromiso de todas las áreas y la articulación lograda para construir una mirada integral sobre la niñez y la adolescencia.
Con la presentación del autodiagnóstico finalizada, el Municipio ingresará en la etapa de capacitación y diseño del Plan de Acción, que comenzará en 2026. Este plan integrará metas, indicadores y líneas de trabajo concretas con enfoque de derechos, sostenibilidad ambiental e inclusión social.
Ferraris presentó mejoras en salud, educación y deporte en Leandro N. Alem
El intendente Carlos Ferraris acompañó la inauguración del nuevo consultorio, mientras en el Centro Universitario se firmó un acuerdo para fortalecer la transición educativa hacia el mundo laboral.
Alak pone foco en la política productiva local "en línea con el ordenamiento territorial"
El jefe comunal de la ciudad de La Plata, Julio Alak, hizo entrega de sus escrituras a 8 grandes empresas platenses.
Avanzan las obras de infraestructura sanitaria en Chaves
Continúa la puesta a punto del nuevo laboratorio que se está construyendo en el Hospital Municipal “Anita Eliçagaray”, una obra clave que permitirá mejorar el funcionamiento interno y la calidad del servicio que se brinda a la comunidad.
Carlos Tejedor suma obras y acuerdos: licitación para la Ruta 68 y ampliación del servicio de gas
La intendenta María Celia Gianini anunció que Vialidad Provincial licitó la apertura de la traza de la Ruta 68, con 13 empresas participantes. Además, firmó junto a la directora del OPISU un convenio para ampliar la red de gas en el barrio Bicentenario.
El boom que nadie festeja: se triplican los repartidores de Rappi
Se disparó la cantidad de repartidores de Rappi y se hunde el ingreso real. Un boom que muestra la crisis del laburo y la precarización que crece sin freno.
Cierre abrupto en Pacheco: 40 despidos y fuerte conflicto sindical
El cierre de Color Living en Pacheco desató 40 despidos y un choque gremial. La crisis industrial y las importaciones golpean fuerte al empleo en zona norte.
Despidos, escraches y bronca en Morón: vecinos atrapados en la feroz interna entre Ghi y Sabbatella
Sueldos atrasados, contratos caídos, trabajadores del hospital municipal en estado de alerta y pintadas nocturnas contra el intendente reflejan el colapso de la gestión. La guerra con el sabbatellismo se volvió inmanejable, tiñó las calles del distrito y profundizó el malestar vecinal.