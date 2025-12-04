Rafecas ordenó extraditar a Brasil a cinco condenados por el intento de golpe contra Lula

El juez federal Daniel Rafecas dispuso este miércoles la extradición inmediata a Brasil de cinco ciudadanos bolsonaristas que estaban prófugos en la Argentina y que habían sido condenados por la Corte Suprema de su país por participar del intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023. La decisión se tomó tras el juicio oral realizado en los tribunales de Comodoro Py.

Quiénes son los extraditados y por qué estaban en Argentina

Los detenidos —Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza— habían llegado al país para evitar cumplir penas de entre 13 y 17 años de prisión.

Todos habían iniciado el trámite para ser reconocidos como refugiados en la Argentina, pero la resolución judicial dejó ese procedimiento sin efecto y habilitó el envío inmediato de los condenados a territorio brasileño.

Las condenas por el asalto a las instituciones

En Brasil, la Justicia los había encontrado responsables de delitos vinculados al ataque contra los tres poderes del Estado, incluyendo abolición violenta del orden democrático, golpe de Estado, daño agravado, asociación criminal armada y destrucción de patrimonio público.

Pese a la gravedad de las sentencias, lograron huir hacia Argentina y permanecieron ocultos hasta su detención. Fuentes judiciales brasileñas vienen señalando que no serían los únicos prófugos bolsonaristas que se encuentran actualmente en el país.

Qué puede pasar ahora: apelaciones y posible intervención de la Corte

La decisión de Rafecas es de primera instancia y aún puede ser apelada ante la Corte Suprema argentina, que tendrá la última palabra sobre la entrega. El expediente también podría despertar interés político, dado que el Ejecutivo nacional tiene margen para intervenir en los procesos de extradición.

Por ahora, el juez dejó firme su orden y consideró que los pedidos de refugio no frenan la obligación internacional de cooperar con la Justicia del país de origen.

El trasfondo: Bolsonaro intentó lo mismo

Mientras avanza la causa contra los cinco condenados, el caso volvió a poner bajo la lupa la situación del expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una pena de 22 años por impulsar el intento de golpe de Estado y por desconocer su derrota electoral en 2022.

El intento fallido de fuga del expresidente

A fines de noviembre, Bolsonaro intentó quitarse la tobillera electrónica para fugarse de Brasil. La maniobra quedó registrada por el Supremo Tribunal, que señaló que el exmandatario buscaba aprovechar una concentración de grupos evangélicos organizada por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, para escapar hacia el exterior.

El juez Alexandre de Moraes advirtió que el domicilio de Bolsonaro se encuentra a pocos minutos de la zona diplomática de Brasilia, un punto clave para intentar pedir asilo. También recordó que, durante la investigación que terminó con su condena, el expresidente había planificado huir específicamente hacia la Argentina.

La extradición, un capítulo más en la causa que sacude a Brasil y repercute en Argentina

El caso de los cinco bolsonaristas detenidos en territorio argentino reaviva el debate sobre la presencia de prófugos políticos en la región y suma tensión en un contexto en el que la Justicia brasileña avanza con condenas históricas por el ataque institucional de 2023.

Mientras tanto, Rafecas dejó claro que la Argentina no será refugio para quienes escaparon tras participar del intento de derrocar al gobierno democrático de Lula.