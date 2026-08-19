El senador nacional Maximiliano Abad planteó que Mar del Plata debe incorporar y consolidar la economía circular como parte de su modelo de desarrollo productivo, y destacó la innovación, la inversión y la sustentabilidad como factores centrales para mejorar la competitividad de la industria local.

El legislador realizó estas declaraciones luego de recorrer Embalajes Marplatenses, una empresa ubicada en el Parque Industrial de la ciudad, donde dialogó con sus directivos sobre tecnología, empleo y los desafíos que enfrentará el sector productivo durante los próximos años.

“Mar del Plata tiene todo para consolidarse como una ciudad que produce, exporta, innova y genera empleo de calidad”, sostuvo Abad.

Abad pidió que Mar del Plata incorpore la economía circular a su modelo de desarrollo

“Tenemos industria, conocimiento y talento”

El senador puso en valor los recursos productivos con los que cuenta la ciudad y consideró que el desafío está en generar las condiciones para potenciarlos.

“Tenemos industria, conocimiento, talento y empresarios que invierten. Nuestro desafío es seguir creando las condiciones para que esos activos impulsen el crecimiento de la ciudad durante las próximas décadas”, manifestó.

En ese marco, Abad vinculó el futuro productivo de Mar del Plata con la capacidad para incorporar tecnología y avanzar hacia procesos cada vez más eficientes.

La economía circular como modelo de desarrollo

Uno de los puntos centrales de su planteo fue la incorporación de criterios de economía circular en el entramado productivo marplatense.

“Mar del Plata tiene que incorporar y consolidar la economía circular a su modelo de desarrollo”, afirmó.

Y agregó: “Hoy, el crecimiento de una ciudad también se mide por su capacidad de innovar, de cuidar el ambiente y de generar procesos productivos cada vez más eficientes”.

Una herramienta para mejorar la competitividad

Abad sostuvo que la economía circular ya no debe analizarse únicamente desde una perspectiva ambiental.

Para el legislador, también se transformó en una herramienta que puede reducir costos, optimizar recursos y mejorar la capacidad de las empresas para competir.

“El residuo de una empresa puede transformarse en el insumo productivo de otra. Pero el mejor residuo es el que no se genera”, señaló.

Según afirmó, “las economías más competitivas del mundo ya recorren ese camino y Mar del Plata tiene las condiciones para hacerlo también”.

El desafío de los mercados internacionales

El senador advirtió además que las exigencias ambientales tendrán cada vez mayor peso en el comercio internacional.

“Más temprano que tarde, para exportar no alcanzará con tener un buen producto. También habrá que demostrar que fue elaborado con procesos amigables con el ambiente”, afirmó.

Abad consideró que anticiparse a esa transformación puede convertirse en una ventaja para el entramado productivo local.

“Esa transformación representa una enorme oportunidad para nuestras empresas y para toda la ciudad”, indicó.

Una empresa radicada en el Parque Industrial

Durante su recorrida, el legislador visitó Embalajes Marplatenses, una firma instalada desde 2018 en el Parque Industrial.

La empresa produce cajas de cartón corrugado para distintos sectores productivos y es la única planta de estas características en Mar del Plata y su zona de influencia.

Cuenta con un predio de 30.000 metros cuadrados y una nave productiva de 10.000 metros cuadrados.

Producción para distintos sectores

La compañía abastece a distintas actividades económicas y adapta sus productos según las necesidades de sus clientes.

Entre los sectores a los que provee se encuentran la industria pesquera y la actividad frutihortícola.

Durante la visita, Abad conversó con los directivos sobre incorporación de tecnología, empleo y las condiciones necesarias para fortalecer el crecimiento industrial.

El valor de los empresarios jóvenes

El senador también destacó a las nuevas generaciones de empresarios que deciden invertir y desarrollar sus proyectos en Mar del Plata.

“Es muy valioso ver a empresarios jóvenes que deciden invertir, incorporar tecnología y seguir apostando por Mar del Plata”, expresó.

Y concluyó: “Cada empresa que crece fortalece el entramado productivo de la ciudad y genera nuevas oportunidades para los marplatenses”.