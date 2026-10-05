El Senado comienza una semana de actividad reducida, con una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos prevista para el miércoles 7 de octubre a las 11, mientras siguen abiertas definiciones sobre la conducción de ese organismo y la realización de una reunión de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas.

La convocatoria oficial establece que la audiencia se desarrollará en el Salón Azul del Palacio Legislativo, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 1849, primer piso, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estará destinado a evaluar postulaciones para cargos judiciales.

Pliegos judiciales y una presidencia pendiente

Entre las propuestas figuran cargos en fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires, una vocalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, una defensoría pública de víctimas en Mendoza y una fiscalía de Posadas, Misiones.

La reunión llegará después del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, quien presidía Acuerdos. El organismo interviene en el tratamiento de las postulaciones que requieren el consentimiento de la Cámara alta, por lo que la definición de su nueva presidencia constituye una decisión relevante para la continuidad de esos trámites.

Aunque Maximiliano Abad ocupa la vicepresidencia de la comisión, hay versiones contrapuestas sobre quién encabezará la audiencia. La designación de una nueva autoridad permanente tampoco aparece confirmada.

La auditoría sobre el oro, todavía sin conclusiones

Otra actividad bajo evaluación es la reunión de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, vinculada con el control parlamentario de la Auditoría General de la Nación.

Entre los asuntos que sigue la oposición se encuentra el estudio sobre el traslado de reservas de oro al exterior. La información disponible señala que el trabajo tendría un avance del 70%, pero ese porcentaje no constituye un informe final ni permite anticipar conclusiones sobre las operaciones.

La reunión podría postergarse en una semana atravesada por viajes de legisladores y una menor cantidad de encuentros. Tampoco hay una fecha confirmada para una nueva sesión del pleno del Senado en octubre.

La audiencia judicial del miércoles cuenta con una convocatoria formal que fija fecha, hora y lugar.