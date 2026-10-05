Abad pidió leyes y control parlamentario sobre la inteligencia artificial en el Estado

El legislador advirtió sobre decisiones basadas en datos incompletos, riesgos para la privacidad y exclusión digital. Tras el cierre del foro iberoamericano en Madrid, también planteó que las escuelas enseñen a distinguir información de manipulación.
Legislativas05 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El legislador Maximiliano Abad planteó la necesidad de establecer leyes y mecanismos de control parlamentario sobre el uso de la inteligencia artificial en el Estado. Al referirse al cierre del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid, destacó las posibilidades de estas herramientas para mejorar la atención a la ciudadanía, pero advirtió que su incorporación debe preservar los derechos de las personas.

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Abad señaló que la inteligencia artificial y su utilización por parte de los Estados fueron uno de los grandes temas del encuentro. Su planteo combinó el aprovechamiento de la tecnología en la gestión pública con la necesidad de fijar límites y supervisar su aplicación.

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“La IA puede ayudar a que el Estado funcione mejor y atienda más rápido a la gente, pero también tiene riesgos”, sostuvo. Entre esos riesgos, el legislador mencionó las decisiones equivocadas que pueden surgir cuando los sistemas se alimentan con datos incompletos o injustos. También advirtió sobre la falta de claridad respecto de su funcionamiento, la exposición de información personal y la posibilidad de excluir a quienes no cuentan con acceso a la tecnología.

Leyes y supervisión para proteger derechos

Frente a esas dificultades, Abad propuso una respuesta legislativa que permita aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial y, a la vez, establezca resguardos para la ciudadanía.

“Por eso necesitamos leyes que aprovechen lo bueno y pongan límites a lo malo, siempre cuidando los derechos de las personas”, expresó.

El legislador también asignó a los parlamentos una tarea de supervisión sobre la incorporación de estas herramientas a la administración pública. “Los parlamentos tenemos que controlar cómo el Estado usa estas herramientas”, afirmó, y consideró que esa obligación alcanza a quienes representan a los ciudadanos.

Su planteo incluyó además la formación escolar. Abad sostuvo que el debate debe llegar a las aulas para que los chicos aprendan a distinguir entre información y manipulación, e incorporó así la educación a las responsabilidades que identificó frente al avance de la inteligencia artificial.

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