Balor y Bianco entregaron 540 escrituras a familias de Berazategui

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó 540 escrituras a familias de Berazategui durante un acto encabezado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente Carlos Balor. La jornada se desarrolló en el Espacio La Calle, perteneciente al municipio, y contó con la participación de la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti.

Los títulos fueron gestionados mediante el programa “Mi Escritura, Mi Casa”, destinado a facilitar la escrituración gratuita de viviendas. La entrega permitió que las familias beneficiarias accedieran a la documentación correspondiente a sus hogares.

Durante su intervención, Bianco explicó que la iniciativa surgió para atender la situación de quienes tenían una vivienda, pero llevaban años sin poder contar con su escritura. El ministro vinculó ese objetivo con la decisión del gobernador Axel Kicillof de poner la Escribanía General de Gobierno al servicio de esa demanda.

“Hoy, con esta escritura, ustedes y sus familias pasan a ser dueños de sus casas de manera definitiva”, expresó ante las personas que recibieron los títulos.

El funcionario también vinculó la política de escrituración con el acompañamiento provincial frente a las dificultades económicas y cuestionó al Gobierno nacional. “Con estas acciones también estamos amortiguando el impacto sobre nuestros vecinos de este momento tan difícil que atraviesa nuestro país debido a las políticas del Gobierno nacional”, sostuvo.

Más de 150.000 títulos entregados en la Provincia

“Mi Escritura, Mi Casa” fue puesto en marcha por Kicillof en febrero de 2020. Su ejecución está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conducido por Juan Martín Mena, y de la Escribanía General de Gobierno bonaerense.

Desde su lanzamiento, el programa lleva entregados más de 150.000 títulos de propiedad en todo el territorio provincial. Las 540 escrituras otorgadas en Berazategui forman parte de esa política de regularización.