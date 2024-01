-Lucía, usted es una intendenta joven de la UCR, que ha militado durante mucho tiempo, por eso quiero aprovechar el momento para preguntarle cómo ve al radicalismo a nivel nacional.

Lo veo pujante. Martín Lousteau manifestó que quiere un radicalismo que lidere el proceso de transformación que necesita el país y fue contundente al señalar que no vamos a cogobernar con Javier Milei. En tanto, los intendentes debemos aunar esfuerzos y dar respuestas a los vecinos en estos tiempos difíciles.

-Con esta metodología de restringir los envíos de recursos a la provincia, creo que el Presidente generó que entre los dirigentes, más allá de los colores políticos, se levante la bandera bonaerense y no tanto la partidaria. ¿Comparte este espíritu de que es momento de apoyar al gobernador aún siendo oposición?

Sí, yo vengo a romper un poco con la idea de que en la política si sos de un partido diferente al mío no podemos juntarnos y hablar. En ese sentido, estamos dispuestos a sentarnos con el gobernador y con el resto de los funcionarios para gestionar, aunar fuerzas y levantar la bandera del pueblo.

Por ejemplo, cuando asumimos encontramos un municipio quebrado y el ministro de Economía, Pablo López, nos ayudó, y eso se lo agradecemos porque nos permitió pagar los aguinaldos y los sueldos en diciembre.

-¿En qué consistió esa ayuda?

La Provincia nos dio un ATP (Aportes del Tesoro Provincial). Entonces, es esto, trabajar entre todos, pensar en las políticas que se vienen, obviamente sin dejar de lado las banderas y las luchas que cada uno tiene en su gobierno.

-¿Estuvo gestionando en otras áreas de la Provincia?

Sí, fuimos recibidos por el ministro de Educación, Alberto Sileoni, porque tenemos algunas obras de riesgo de inicio de clases. Nos recibió muy amablemente y nos recomendó algunos ejes para seguir conversando más adelante. Estamos en comunicación con todos los funcionarios para seguir trabajando por el pueblo chavense.

-Usted pasó mucho tiempo trabajando en el Congreso de la Nación. Son horas decisivas, ¿qué opina sobre las propuestas de Milei que se están debatiendo?

Estuve escuchando a legisladores de nuestro espacio, como Danya Tavela y Pablo Juliano, que vienen pidiendo que no se atropelle a la democracia. Veo un clima muy hostil. Por supuesto, no desearía estar ahí, pero la realidad es que hoy en día me consume la gestión local y me preocupa el problema diario de cada uno en los vecinos.

-¿Qué impacto tendría si el discurso libertario se sentara en su sillón y le hablara a los vecinos de Chaves?

Y la verdad no sé. A nosotros nos eligen para gestionar y estar al tanto de cada uno de los problemas que viene arrastrando la Argentina y algunos distritos en particular hace tiempo.

A veces los discursos libertarios son abstractos y no se entienden. Por ejemplo, a nivel local, el gobierno anterior tenía 49 funcionarios políticos y ahora tenemos 33, pero no lo hicimos con el discurso del “afuera” o sacarlos por sacarlos sino con una lógica seria y responsable. Nosotros creemos que con esta estructura de 33 funcionarios el municipio puede funcionar. Esto de la motosierra como dirigente política me molesta un poco.

-Le voy a hablar a la dirigente política de 29 años, la saco por un instante de su rol de intendenta. ¿Qué piensa sobre el futuro?

Yo creo que la política es la mayor herramienta de transformación social que existe, pero hoy la gente descree de ella porque los dirigentes no han podido solucionar los problemas más profundos que tiene el país.

-¿Por qué?

Porque venimos votando en contra de y no en un post de una planificación. Cuando ganó Mauricio Macri se votó en contra de Cristina Fernández, cuando ganó Alberto Fernández se votó en contra de Macri. No se votaron plataformas ni planificaciones serias de país y así nos encontramos hoy en una gran crisis.

Yo soy de De la Garma, que es uno de los pueblos que conforman nuestro distrito, entonces en Chaves no era conocida, me daba miedo golpear las puertas porque la gente está enojada con la política, pero recibí todo lo contrario, gente que me abría la puerta, que me decía que hacía mucho tiempo no iban los dirigentes a sentarse a tomar mates y a charlar.

Y ese es el gran desafío: estar al lado de los vecinos que ya han votado a todos los partidos, a todos los colores, y no encontraron soluciones, por eso ganan fenómenos como Milei que vienen a romper las estructuras y dan otro tipo de mensajes.

-Lucia, una vez más, muchísimas gracias por recibirme en su despacho. ¿Quisiera agregar algo más sobre el cierre de la entrevista?

Muchas gracias por hacer escuchar las voces del interior; tenemos grandes gestiones radicales en las provincias y ustedes son promotores de esas voces.

A la gente le pido un poco de paciencia, estamos poniendo la cabeza y el corazón para poder solucionar los problemas que tiene nuestro distrito desde hace tiempo.

