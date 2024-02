-Intendente, asumió en un contexto económico y social muy delicado a nivel local. ¿Qué balance puede hacer de estos dos meses de gestión?

Sí, llevamos dos meses y unos días de gobierno pero para nosotros parecen años porque han sido muy vertiginosos, han sucedido muchas cosas. Estamos por el buen camino, ansiosos de querer mejorar muchas cosas.

Partimos con un gran desequilibrio económico y financiero. Había una degradación de infraestructura muy grande, culturalmente había un montón de problemas por resolver, pero, así y todo, empezamos a percibir una mejora. Los vecinos nos da su apoyo, se vio en la cobrabilidad de la tasa de barrido y limpieza que fue del 50 por ciento y de ese porcentaje el 70 por ciento hizo el pago anual, lo que demuestra que quiere colaborar.

Es difícil cuando tenés que lograr el equilibrio económico en un municipio que depende el 80 por ciento de la coparticipación provincial y donde el 80 por ciento de los gastos es para personal, no queda otra que lograrlo de una manera que no es la más grata, que es la de sacar contratados. La prioridad es que los empleados municipales puedan cobrar en tiempo y forma.

Tenemos que lograr el equilibrio tirando todos para el mismo lado, por eso cuando los municipales hicieron paro yo dije que entendía no lo compartía porque una medida de este tipo se toma para lograr que la otra parte recapacite y de más, pero nosotros no teníamos más para dar.

-¿Hoy la relación con el sindicato municipal es óptima, va por el buen camino?

Yo los entiendo, los gremios defienden los derechos de los trabajadores y yo no puedo prometer algo que no pueda cumplir. Obviamente hay discusiones, pero son constructivas. En la política no se construye cuando hay cuestiones personales.

Después que pase este tiempo me gustaría poder trabajar en conjunto con ellos para generar una buena ruta de carrera de los empleados, para mirar cuestiones a largo plazo, pero hoy en día la situación lleva a hablar de paritarias.

-Hacía mención a que Puan depende en gran medida de la coparticipación provincial. En tiempos donde hay un tire y afloje entre Nación y Provincia por los fondos, ¿es momento de acompañar al gobernador en su reclamo por la coparticipación más allá de las banderas políticas?

Si. Esta disputa comenzó cuando se retiró el Impuesto a las Ganancias, que era coparticipable, por lo que las arcas provinciales se vieron seriamente afectadas y, en consecuencia, disminuyeron los ingresos de las municipalidades.

El reclamo de los gobernadores para que el Impuesto País sea coparticipable era una alternativa para paliar la situación anterior, pero no se dio. Si la coparticipación de los municipios disminuye no podemos dar los aumentos de paritarias que quisiéramos dar. El efecto del ajuste lo vivimos todos, intendentes y gobernadores.

-Intendente, ¿cómo analiza esta posible fusión entre el PRO y La Libertad Avanza?

Estaría bueno que estemos todos un poco de acuerdo. En este pequeño territorio que me toca gobernar pudimos sacar por unanimidad la Emergencia y la ley Fiscal Impositiva porque siempre dije que iba a trabajar con todos los concejales, no solo con los de mi espacio.

Todos tenemos el mismo objetivo que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, eso es siempre y cuando haya buena voluntad y no una voluntad política destructiva. Ojalá en algún momento la política argentina esté a la altura de las circunstancias y priorice el país.

-El Presidente reitera que los efectos positivos de su política se van a ver reflejados en 15 o 20 años. En medio de un contexto económico y social tan delicado, ¿cuánto más puede llegar a aguantar la gente?

La inflación genera la falta de previsibilidad, se hace imposible ahorrar y hemos perdido la referencia de los precios relativos. Así ningún país puede funcionar.

La causa de la inflación es la emisión monetaria, hay que ver cómo se corrige el déficit fiscal y el precio que hay que pagar socialmente para esa corrección, tratando de no vulnerar los derechos de los que menos tienen.