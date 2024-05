En ocasiones anteriores te contábamos sobre los cuestionamientos al intendente de Azul, Nelson Sombra, por la “falta de prioridades” en su gestión, la “ausencia de escucha” hacia los vecinos y el “mal estado de las calles y caminos”.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Ramiro Ortiz, referente local del PRO, dijo que desde que asumió Sombra no se ve “nada de cambio” en el distrito, excepto por la implementación de una tasa de “ilegalidad manifiesta” y por la realización de una obra que no responde a las “prioridades” de los azuleños.

–Ramiro, me gustaría en principio conocer el análisis que hace de la gestión de Nelson Sombra en sus cinco meses de gestión al frente de la ciudad de Azul.

Bueno, en principio no vemos nada de cambio; todo lo contrario. Un deterioro en el asfalto, en las calles de tierra. Aunque asumió con una nueva tasa, un nuevo impuesto para recaudar más en acuerdo con el intendente saliente, pero esto no ha dado resultados, porque vemos que no hay diferencias.

Entonces, en principio, diría que no veo cambios sustanciales. Hay muchos funcionarios, una planta política muy grande. Por supuesto que todavía le falta. Son solo cinco meses. Pero en principio no veo cambios.

–En cuanto a la tasa de servicios esenciales, usted ha manifestado en más de una oportunidad que es “inconstitucional, confiscatoria y regresiva”.

Sí, es así. Hay varias aristas de esto. Una, la baja recaudación que ha tenido. En la parte rural, el último mes ha recaudado un 35%, que es muy, muy poco. El juez en lo contencioso administrativo les reconoció cautelarmente, a aquellos que accionaron, que paguen solamente el 50% de lo que tenían que pagar, con lo cual ya les dio un principio de razón a los contribuyentes que accionaron.

Y también, ahora, el intendente sube al Concejo Deliberante un nuevo proyecto de ordenanza para reformar esta tasa de servicios esenciales, en el cual manifiesta que asignar partidas específicas: salud, obras públicas, etc. Cosa que antes no pasaba, porque era indeterminado lo que se recaudaba. Con lo cual se está demostrando que la ilegalidad es manifiesta, porque una tasa no va a tener una asignación específica.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Porque tiene que haber una contraprestación por parte del municipio; no es un impuesto la tasa. Es como, por ejemplo, el alumbrado, barrido y limpieza. Tiene que haber una contraprestación específica, y acá no existe. Entonces, ahora sube un proyecto al Concejo Deliberante tratando de modificar esto. No sé qué destino tendrá, si los concejales finalmente lo aprobarán o no.

–Ramiro, usted no solo ha sido muy crítico con esta tasa de servicios esenciales, sino que también ha manifestado en más de una oportunidad que el gobierno local tiene las prioridades “desenfocadas”, y pone el acento, por ejemplo, en la construcción de la rotonda del parque municipal. ¿Esto se nota mucho? ¿Las prioridades no son las urgentes por parte del Ejecutivo local?

Evidentemente, no. A unos 70 metros de esa rotonda que están haciendo en la entrada del parque hay unos baches que parecen cráteres. Por eso digo que la prioridad es, primero, tapar los pozos, ¿no? Y segundo, ¿en qué se enmarca esta rotonda? ¿Se enmarca en un plan de movilidad de toda la ciudad de Azul, o es solo una rotonda que se ve, que tiene visibilidad como para mostrar que hay una pequeña obra? Que es muy pequeña, por supuesto.

La verdad es que hay que hacer un plan integral de movilidad urbana en Azul. Uno no pretende que hagan todo de golpe, pero que sea parte de un plan, no una rotonda que se le ocurre a un vecino. Esta rotonda es, por lo menos, el tercer intento de distintas gestiones que se quiere hacer. ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades, para mí, son tapar los pozos, porque los pozos hacen que haya más accidentes, y el asfalto en las calles de tierra.

Pero, bueno, por supuesto que el intendente tiene que tomar decisiones y nosotros, como somos una fuerza política opositora, lo señalamos. Creo que es sentido común lo que falta.

–¿Le falta sentido común al gobierno de Sombra?

En este tipo de acciones, creo que sí, le falta sentido común. Y prioridades.